Das große Aufräumen: Unwetter wütet in Schrebitz

Fährt man am Freitagmorgen durch Schrebitz, könnte man fast nichts davon bemerken. Von den Wasser- und Schlammmassen, die sich noch vor wenigen Stunden ihren Weg durchs das Dorf, über Grundstücke und Gräben gesucht haben, ist fast nichts mehr zu sehen. Zumindest auf den ersten Blick. Guckt man genauer hin, sieht man Feuerwehrkameraden noch immer Schlamm schippen und die braune Suppe mit dem Löschschlauch von der Straße spritzen.

Schlamm beräumen bevor er hart wird

„Wir waren gestern bis weit nach elf draußen“, sagt Ingo Gruß von der Schrebitzer Ortswehr am nächsten Morgen. Er bereitet am Gerätehaus die nächste Ausfahrt vor. Denn am Freitag rückten die Kameraden aus, um die Nachwehen des heftigen Unwetters zu beseitigen. „Die Leute rufen uns an, wo wir ran müssen“, sagt Ingo Gruß. Dabei geht es vor allem darum, den Schlamm zu beräumen, bevor der trocknet und hart wie Beton wird. Unter Brücken, in Gräben – überall dort, wo Wasser unbedingt abfließen können muss, nehmen Kameraden und Anwohner die Schaufeln in die Hand.

Als „kurz und heftig“ bezeichnet auch die Schrebitzer Ortsvorsteherin Antje Böhme das, was sich da am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, über den Ostrauer Ortsteil ergoss. Von allen Seiten schossen Wasser- und Schlammmassen ins Dorf, das im Tal liegt. Der Krebsbach, der mitten durchs Dorf fließt, trat binnen kürzester Zeit übers Ufer. Haufenweise Eiskörner lagen auch kurz nach dem Guss samt Hagel auf den Grundstücken.

Den Schaden verhindern konnten auch die beiden Regenrückhaltebecken im Ort nicht. Während eines gänzlich trocken blieb, wurde das andere schnell überschwemmt. Erst im November letzten Jahres wurden die Arbeiten an dem 500 Kubikmeter fassenden Regenrückhaltebecken abgeschlossen. Das extreme Unwetter am Donnerstag stellte sich gleich als Feuerprobe heraus. Auch wenn ein größerer Schaden abgewandt werden konnte – es hat nicht gereicht.

Die Wasser- und Schlammmassen kamen von den Feldern ins Becken, traten über die Begrenzung heraus und schwemmten in die angrenzenden Grundstücke. Erik Sefkow, Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergesellschaft (TG) Schrebitz, war am Freitagmorgen selbst vor Ort. In Gummistiefeln verschaffte er sich einen Überblick. Der Bau des Rückhaltenbeckens war eine Maßnahme der Teilnehmergesellschaft. „Das Becken wurde maximal möglich gebaut“, sagt Erik Sefkow. Mehr ging nicht. Trotzdem gilt es jetzt an einzelnen Stellen nachzujustieren.

Mittelweg-Ausbau soll zusätzlichen Schutz bringen

So lösten sich einige der Steine, die – anders als an anderer Stelle – nicht einbetoniert, sondern lose in die Erde gesetzt wurden. Die Wassermassen schwemmten die Steine aus der Erde. „Diese losen Steine werden jetzt einbetoniert, so wie es an anderer Stelle auch gemacht wurde“ erklärt Sefkow. Zusätzliche Sicherheit soll der Ausbau des Mittelweges bringen. Wasser- und Schlamm, die das Rückhaltebecken nicht halten konnte, traten ungehindert über den jetzigen Schotterweg.

„Die Maßnahme war sowieso geplant und sollte jetzt bald starten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergesellschaft. Der Weg soll asphaltiert werden, ein sogenanntes Hochbord soll künftig die angrenzenden Grundstücke vor Oberflächenwasser schützen. Durch die Schotterdecke kann das Wasser jetzt noch ungehindert fließen. Das soll sich ändern. Eine zusätzliche Neigung der Straße zum Rückhaltebecken hin, ist ein weiterer Schutzfaktor. Mehr kann die Teilnehmergesellschaft nicht tun. Damit schöpft sie erstmal alle Möglichkeiten aus. „Gegen solch ein extremes Unwetter ist man machtlos. Da steht die Natur über uns“, so Erik Sefkow.

Ernteverlust durch Unwetter

So schnell wie möglich sollen die Schäden behoben und das Regenrückhaltebecken wieder hergerichtet werden. Fast nahtlos beginnen dann die Bauarbeiten am Mittelweg. Die Arbeiten liegen lassen, kommt nicht in Frage. „Das Becken muss so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sein – für den Fall der Fälle“, sagt er.

Besonders schlimm erwischte es auch die Hoob Hopfen und Obst GmbH. Die Hopfenfelder des Landwirtschaftsbetriebes grenzen an der Ortslage. Die Ernte ist teilweise zerstört.

Im Nachbarort Kiebitz trat die Kleine Jahna über das Ufer. Die Feldhäuser, die nach Schrebitz führt, war besonders betroffen. „Bei zwei Familien ist das Wasser auf den Hof gelaufen, ein paar Gärten hat es auch erwischt“, weiß Ortsvorsteherin Franziska Dinor. Die Landwirte und deren Felder wurden besonders in Mitleidenschaft gezogen. An manchen Stellen glich Kiebitz einer enzigen Schlammwüste, so die Ortsvorsteherin.

Von Stephanie Helm