Das haben Döbelner Theater, Stadtbad und Autohäuser gemeinsam

Was haben das Döbelner Theater und sein gläserner Anbau, das Döbelner Stadtbad, der Sitz der Stadtwerke, verschiedene Autohäuser der Region und einige Lidl-Märkte gemeinsam? Sie tragen die Handschrift des Döbelner Bauplanungsbüros Schroeder.

In den letzten 30 Jahren haben Norbert Schroeder und sein 1999 damals frisch vom Studium hinzugekommener Sohn Maik gemeinsam mit ihren Mitarbeitern in der Region als Bauplaner und Architekten Spuren hinterlassen.

Mutige Entscheidung

Gerade haben Vater und Sohn ein verschollen geglaubtes Dokument wieder zutage gefördert. Danach wagte Norbert Schroeder im April 1990 den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Maueröffnung war da gerade fünf Monate her. Bis dahin hatte der 46-Jährige als Leiter der Projektierung bei der Zwischenbetrieblichen Bauorganisation (ZPO) vorwiegend im Auftrag der früheren LPGs im ländlichen Raum Bauprojekte vom Stall bis zum Dorfkulturhaus betreut. Gleich nach dem Mauerfall hatte er sich in Hof mit Architekten unterhalten und den Schritt in die Selbstständigkeit vorbereitet. Nach drei Monaten Kündigungsfrist bei der ZBO war es dann soweit.

„Ich ziehe den Hut vor dem Mut meines Vaters und dessen Entscheidung inmitten der Wendewirren, als keiner wusste, was kommt und ob diese Entscheidungen die richtigen sind“ sagt Sohn Maik Schroeder, der in die Fußstapfen des Vaters trat und zwischenzeitlich das väterliche Geschäft übernommen und zur BPS architektur GmbH weiterentwickelt hat. Den Respekt vor dieser Entscheidung trägt das Büro noch heute im Namen, denn das BPS ist die Kurzform für Bauplanungsbüro Schroeder, mit der Norbert Schroeder als freischaffender Architekt 20 Jahre lang firmierte.

Mit Klappstuhlwerk fing es an

Ein erstes größeres Projekt des 1990 gegründeten Büros war die Umgestaltung des Waldheimer Klappstuhlwerkes. Es entstanden Wohnungen, Gewerberäume, eine Sparkassenfiliale sowie ein Lidl-Markt und eine Schlecker-Filiale. „Der Bauherr von damals ist bis heute einer unserer Kunden“, sagt Norbert Schroeder.

Bei der Sanierung und Neugestaltung des Döbelner Freibades 1994 machte sich das Unternehmen mit seiner Bauleitung einen guten Namen. So durfte das Bauplanungsbüro Schroeder später den neuen Stadtwerkesitz im alten Gaswerk planen und betreuen und wurde danach mit der Sanierung des Stadtbades betraut. Kurz vor der Eröffnung im September 2002 kam im August die verheerende Hochwasserkatastrophe. Noch ein Jahr dauerte es bis die Schäden beseitigt waren. Spuren hinterließ Norbert Schroeder gemeinsam mit seinem Kollegen Ernst Wetzig beim Bau des Döbelner Sitzes der VR-Bank oder an der VR-Bank-Filiale im Alten Rathaus in Hartha. Bis heute arbeitet BPS für die VR-Bank. Man baute Autohäuser und für die Industrie der Region. So die erste Halle der Unternehmensgruppe Partzsch, den Betriebssitz von Waldau Trans an der Eichbergstraße, den der Elektrowärme, für Rasoma Döbeln, Kübler und Niethammer in Kriebstein, Just in Hartha oder das Werk der Neider KG in Döbeln.

Sieg bei Architektenwettbewerb

1999 trat Maik Schroeder direkt nach Abschluss des Architekturstudiums in Leipzig dem Team bei. Für ihn war der Gewinn des deutschlandweiten Architektenwettbewerbes für das Kultur- und Bürgerhaus Döbeln (gläserner Theateranbau) eine Art Durchbruch. Das Renommee brachte viele Folgeaufträge, bei denen architektonische Gestaltung gefragt war. So auch spannende Industrieprojekte, die Architektur und Funktion verbanden.

Nach dem erfolgreichen Theateranbau wurde dem Büro 2011/12 auch die Sanierung des Döbelner Theaters anvertraut. Und auch dem Stadtbad blieben die Architekten treu, planten und betreuten den Einbau des neuen Lehrschwimmbeckens im einstigen Innenhof des Hallenbades und aktuell den Bau der neuen Kleinkindlandschaft in der Schwimmhalle. Auch das Leisniger Freibad und das Freibad in Ottendorf-Okrilla trägt die Handschrift der BPS.

Ein Rinderstall zum Abschluss

Aktuell beschäftigt das Planungsbüro acht feste und drei bis vier freie Mitarbeiter. Vater Norbert genießt nun seinen Ruhestand. Vor zwei Jahren betreute er mit einem Rinderstall in Jeßnitz als eine letzte größere Aktionen eine Baumaßnahme im ländlichen, wie einst zu Beginn seines beruflichen Weges.

Mit Schule-Ost schließt sich ein Kreis

Übrigens sein erstes größeres Projekt nach dem Studium war für Norbert Schroeder die Bauleitung beim Bau der Schule in Döbeln-Ost. Sohn Maik und sein Team beteiligen sich aktuell am Werkstattverfahren der Stadt Döbeln zur Neugestaltung des Schulcampus in Döbeln-Ost. Auch hier schließt sich ein Kreis.

