„Das hier hat keine Grenzen“ – Leisniger Belvedere aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Leisnig

Von außen lässt sich nur schwer erahnen, was drinnen auf einen wartet. Der Raum erstreckt sich über viele Meter. Nur von einer Seite strömt das Licht hinein. Die Wände sind unverputzt, man sieht die blanken Klinkersteine. Sie geben dem Raum Tiefe. Der Boden ist aus Beton, in ihm Rillen, Risse, Spuren. „Im Grunde soll das alles so bleiben“, sagt Mirko Joerg Kellner. Die Wände werden noch mit dem Sandstrahler bearbeitet, damit der grobe Dreck runter kommt. Der Boden wird neu betoniert, soll den Look aber behalten. „Es soll keine verbaute Atmosphäre entstehen“, sind sich die Besitzer einig.

Anderes Objekt im Blick

Dem Fotografen aus Dresden, mit Galerie mitten in der Altstadt, der mit seiner Familie in einem Ort bei Roßwein lebt, gehört das Belvedere, oberhalb der Bergstraße. Früher ein Hotel, zwischendurch als Schulhort genutzt, wurde das eigentliche Gebäude vor Jahren abgerissen. Gewichen ist es einem öffentlichen Parkplatz. Die Kellerräume des einstigen Hotels aber sind geblieben – und gehören jetzt Mirko Joerg Kellner. Vor knapp zwei Jahren rief er im Leisniger Rathaus an. „Eigentlich interessierte ich mich für ein anderes Gebäude in der Stadt“, sagt der Fotograf. Doch Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder brachte das frühere Hotel Belvedere ins Spiel. Oder das, was davon übrig blieb.

Die ehemaligen Kellerräume des Hotel „Belvedere“ erstrecken sich über viele Meter. Nur von einer Seite strömt das Licht hinein. Die Wände sind unverputzt, man sieht die blanken Klinkersteine. Quelle: Sven Bartsch

„Wir waren schon von Leisnig völlig begeistert“, erinnert sich Mirko Joerg Kellner. „Die kleinen Gassen, die Burg.“ Und dann stand das Paar am Fuße des Belvedere, dort wo die Treppen nach oben führen. „Das sah schon fast majestätisch aus“, erzählt Bea Kellner. Der erste Blick hinein offenbarte eine Menge Geröll. „Das sah wirklich schlimm aus“, weiß Mirko Joerg Kellner. Doch die beiden ahnten, was sich hinter dem verbarg, was die Zeit und Randalierer vertuscht hatten.

Aussicht ist Highlight

Als der Kauf besiegelt war, legte das Paar los. Die über 400 Quadratmeter wurden entrümpelt, einige Wände herausgerissen. Erst dann entfaltete der Raum seine Magie. Auch heute noch kommen die beiden ins Schwärmen, wenn sie den Blick von drinnen nach draußen schweifen lassen. Denn das eigentliche Highlight ist die Aussicht, die bis zur Mulde hinunter reicht.

Beleuchtung, eine Küche und Toiletten stehen als nächstes auf der Agenda. Stück für Stück soll das Belvedere ausgebaut werden. „Wir haben keinen Zeitdruck“, sagt Bea Kellner. In anderthalb Jahren vielleicht wollen sie alles fertig haben. Neben dem eigentlichen Veranstaltungsraum liegt noch ein Gewölbe. „Das ist riesengroß und nimmt bald die Hälfte der gesamten Fläche ein“, so Mirko Joerg Kellner. Auch dafür hat das Paar schon Ideen. Lounge-Abende, gemütliche Licht-Stimmung, Musik. Doch zuerst kommt der große, offene Raum. Alles andere danach.

Der Dresdner Fotograf Mirko Joerg Kellner, mit Galerie mitten in der Altstadt, lebt mit seiner Familie in einem Ort bei Roßwein. Seit knapp zwei Jahren gehört ihm das „Belvedere“ in Leisnig. Quelle: Sven Bartsch

Was die beiden vorhaben, hier in Leisnig, wo sonst nicht viel ist? „Das hier hat keine Grenzen“, sagt Mirko Joerg Kellner. Lesungen, Jazz-Abende, Kunstausstellungen. Sogar Hochzeiten, Kindergeburtstage, ein Abend zu zweit bei gutem Wein und noch besserem Blick kann sich das Paar vorstellen. Theoretisch ist alles möglich. Aber alles hat irgendwie mit Kunst und Kultur zu tun.

Zum Altstadtfestwochenende will das Paar als eine der ersten Gelegenheiten die Türen öffnen. Geplant ist am Samstag, 28. August, eine Fotoausstellung. Am darauffolgenden Sonntag werden Karikaturen von Heinz-Detlef Moosdorf aus der Wendezeit gezeigt. Für die Leisniger und ihre Gäste gibt es dann die Chance, einen Blick hinein zu werfen. In ein Stück Stadtgeschichte, was daraus geworden ist und noch daraus werden könnte.

Von Stephanie Helm