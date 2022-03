Das ist Döbelns neue Finanzministerin

Döbeln

Diese sympathische Frau ist ein ausgemachter Finanzprofi. Ab 1. Mai verantwortet sie in Döbeln die etwa 50 Millionen Euro jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Döbeln. Der Döbelner Stadtrat stimmte auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig der wichtigen Personalie zu und betraute Claudia Gau mit dem Amt der Stadtkämmerin. Die 53-Jährige ist derzeit Sachgebietsleiterin Finanzen in der Döbelner Stadtverwaltung und trug damit schon länger Mitverantwortung für die Haushaltsplanung und – durchführung im Rathaus. Nun tritt sie die Nachfolge ihres Chefs Gerd Wockenfuß an, der nach 32 Jahren als Kämmerer im Döbelner Rathaus Ende April in den Ruhestand wechselt.

Claudia Gau ist ein Eigengewächs der Stadtverwaltung Döbeln und sogar noch länger im Rathaus tätig als ihr Vorgänger. 1987 begann sie ihre Ausbildung als Finanzkauffrau in der Stadtverwaltung. Im Fernstudium bildete sie sich später zur staatlich geprüften Betriebswirtin weiter. In den vergangenen Jahren stellte sie schon immer mal in Stadtratssitzungen vertretungsweise den jährlichen Haushaltsplan vor und erläuterte ihn den Stadträten.

Die Stadtverwaltung hatte die Neubesetzung der Stelle der Stadtkämmerin intern ausgeschrieben und Claudia Gau im Januar aus zwei eingegangenen Bewerbungen ausgewählt. „Die Entscheidung, mich für die Stelle zu bewerben, habe ich mir nicht leicht gemacht. Denn ich bin mir bewusst, dass mit der Aufgabe ist ein erhebliches Maß an Verantwortung verbunden ist. Ich sehe mich aber in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen und für Kontinuität in diesem Bereich zu sorgen“, sagt Claudia Gau in ihrer kurzen Vorstellung vor dem Stadtrat.

Nach dem Beschluss hat sie zunächst laut Beamtenrecht eine sechsmonatige Probezeit. Zum 1. November würde sie dann zur Verwaltungsrätin ernannt. Claudia Gau ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und wohnt in der Nähe von Lommatzsch.

Von Thomas Sparrer