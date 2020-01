Das ist Roßweins neue SPD-Chefin

Roßwein

Sich einbringen? Klar, warum nicht? Für Katrin Stenker ist das selbstverständlich. Seit zehn Jahren lebt die Chemnitzerin in Roßwein, hat in Leisnig ihre drei Kinder geboren und zieht sie gemeinsam mit ihrem Mann auf einem abgelegenen Hof in Neuseifersdorf groß. Die Familie ist der 36-Jährigen wichtig. Wie sie aufwächst auch. Nicht zuletzt das ist für die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ein Grund, die Entwicklung der Stadt, in der sie lebt, mitzubestimmen. Neben ihrer Mitarbeit im Zukunftsforum der Stadt hat sich Katrin Stenker vor drei Jahren noch ein weiteres Betätigungsfeld gesucht. Im SPD-Ortsverein redet sie als eine von zwei Frauen nicht nur mit, jetzt hat sie auch dessen Vorsitz übernommen und damit Henning Homann nach zehn Jahren abgelöst.

Große Familie, viele Tiere

Dass sie in Roßwein gelandet ist, hat nichts mit irgendwelchen Beziehungen in die Stadt zu tun. Aus Bayern ist Katrin Stenker gemeinsam mit ihrem Mann zurück nach Sachsen gezogen. Die Suche nach einem bezahlbaren Haus mit Hof und Platz für das Pferd, das sie damals besaß, führte das Paar nach Neuseifersdorf. Inzwischen ist die Familie auf fünf Personen angewachsen und neben einer Hündin und sieben Katzen leben auch noch Hasen und drei alte Ponys mit auf dem Hof. Ihre Affinität zu Tieren kann Katrin Stenker nicht verheimlichen, schon gar nicht, seit sie den kleinen Hundesalon in Roßwein von einer Bekannten übernommen hat. Damals suchte sie nach der Elternzeit eine Beschäftigung in Roßwein, die ihr und ihrem in Schichten als Industriemeister bei Hitachi arbeitenden Mann noch genug Raum fürs Familienmanagement lassen würde.

SPD-Mitglied seit Herbst 2017

„Während meiner Elternzeit hatte ich viel Zeit zum Nachdenken“, erzählt Katrin Stenker, wie sie dazu gekommen ist, beim Zukunftsforum mitzumachen. Kontakt wollte sie – auch zu jenen Leuten, die Entscheidungen auf kommunaler Ebene mit bestimmen. Roßwein, ihre Wahlheimat, hat Potenzial, findet Katrin Stenker. Und sie will daran mitwirken, es zu nutzen.

Ihre Überzeugung, dass man auch als „kleine Person“ etwas bewirken kann, hat es ihr leicht gemacht, sich Gleichgesinnte zu suchen. Früher war sie CDU-Wählerin. Die SPD nahm sie erst mit Sachsens SPD-Chef Martin Dulig zur Landtagswahl 2017 wahr. Im SPD-Ortsverein, bei dem sie zu einer öffentlichen Sitzung einfach mal vorbeischaut, fühlt sie sich gleich wohl. Nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 wird sie SPD-Mitglied, um ein Stimmrecht zu haben, wenn es mal wieder um ein Wahlprogramm geht.

Roßweiner SPD sichtbarer machen

Dass sie jetzt den Vorsitz des kleinen, zwölf Mitglieder starken Ortsverbandes übernommen hat, sieht sie pragmatisch. Für ihren Vorgänger Henning Homann, der zahlreiche andere Ämter begleitet, war die Zeit für Veränderungen gekommen. Katrin Stenker ist bereit, mit Unterstützung ihrer Mitstreiter die Fäden in die Hand zu nehmen. Dennoch: „Es wird ein Gemeinschaftswerk werden“, sagt sie und lacht. Attraktiver machen möchte sie Roßwein, das Stadtmarketing vorantreiben. Und sichtbarer werden als SPD in Roßwein, das möchte sie auch. Ihr ist wichtig, dass die Stadträte ihre Aufgaben wahrnehmen – den Leuten zuhören und ihre Anliegen mitnehmen. Entscheidend sei, sich dorthin zu begeben, wo man gehört wird. Eine regelmäßige Bürgersprechstunde kann sie sich gut vorstellen, um noch stärker miteinander ins Gespräch zu kommen. Und sie hofft darauf, dass sich die Roßweiner SPD zukünftig noch mehr einbringt auf Kreis- und Landesparteitagen. „Das kann auch ein kleiner Ortsverein wie wir es sind.“

Von Manuela Engelmann-Bunk