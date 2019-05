Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Einen Vortrag mit anschließender Diskussion gibt es im Café Courage zum Thema „ Bürgerwehren – Hilfssheriffs oder inszenierte Provokation?“ Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Es spricht Matthias Quent, Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politische und öffentliche Soziologie, Demokratie- und Rechtsextremismusforschung.

Seit Jahren formieren sich bundesweit verstärkt Bürgerwehren. Ein Beispiel ist die von der NPD initiierte Kampagne „Schafft Schutzzonen“, welche seit 2018 auch in der Region Döbeln wahrzunehmen ist. Bei seinem Vortrag wird Matthias Quent das Phänomen der Bürgerwehren genauer betrachten und auch auf diese Fragen antworten: Woher kommt das Konzept der Bürgerwehr? Welche Absichten und Ziele verfolgen Bürgerwehren? Wie können demokratische Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Polizei und Medien mit diesen Erscheinungen umgehen?

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: Festumzug der Schüler der Schlossbergschule um 9.30 Uhr anlässlich 150 Jahre Einweihung der Schule; vom Markt zum Schulgebäude, wo die feierliche Schlüsselübergabe mit dem damaligen Bürgermeister Thiele auf dem Schulhof nachgestellt wird Grünlichtenberg: festliches Konzert für Orgel, Alphorn, Harfe, Kesselpauken, Glocken und Gesang um 19.30 Uhr in der Kirche mit Stefan Weyh, Philipp Werner, Susanne Röder; Geschichtliches von Michael Kreskowsky Waldheim: Hexenfeuer der Gartensparte Pfaffenberg ab 17 Uhr am Weg zum Sportplatz

Samstag

Schicke Karossen gibt es zum Döbelner Autofrühling zu sehen. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Von 9 bis 16 Uhr findet in der Innenstadt die 24. Auflage des Döbelner Autofrühlings statt. Der Niedermarkt wird wieder zum großen Freiluftautohaus mit glänzenden Autos und Motorrädern verschiedener Marken. Auf dem Obermarkt präsentieren Oldtimerfreunde ihre betagteren Mobile. Zudem zeigt die Sparkasse auf dem Erich-Heckel-Platz ein Micro-Haus, gibt es bei Gaber-Moden um 14 Uhr wieder eine Modenschau. Für Unterhaltung am Vormittag sorgen Saxophonklänge und Musik der Döbelner Nachwuchsband „Deep in Moon.“ Alle Geschäfte öffnen zudem von 9 bis 16 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: öffentlicher Fahrtag der Pferdebahn ab dem Pferdebahnmuseum (10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16.30 Uhr) Döbeln: Skatecontest mit Skate Force Döbeln in der Skatehalle an der Roßweiner Straße; Anmeldung vor Ort bis kurz vor dem Contest möglich; offene Türen ab 13 Uhr; Start der Vorrunden um 15 Uhr Döbeln: Kinder- und Lesefest ab 15 Uhr in der Stadtbibliothek mit Vorlesen, Basteln, Wettspielen, Streichelzoo und Puppentheater (16.30 Uhr) Döbeln: Premiere von „ Andrea Chénier“ – Oper von Umberto Giordano – um 19.30 Uhr im Theater Döbeln: Informationstag rund um Angebote für Erziehende von 9 bis 12 Uhr im Volkshaus Hartha: Frühlingsfest und Tanzabend ab 14 Uhr in der Gaststätte „Naturheilfreunde“ an der Gartenstraße Klosterbuch: Frühjahrskräuterführung mit Kostproben im Kloster um 16.30 Uhr; Anmeldung unter 0179/4357889 oder undine.myja@gmx.de Mochau: „Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Meine Erfahrungen in einer fragilen Demokratie“ – Vortrag und Diskussion mit Frank Richter auf Gut Gödelitz; Anmeldung unter Tel.: 034325 20434, Fax.: 034325 20421, E-Mail: info@ost-west-forum.de Roßwein: Flohmarkt des Bürgerhauses und Frühjahrs-Blumenmarkt ab 9 Uhr auf dem Marktplatz Roßwein: Dampfmaschinenfest von 10 bis 17 Uhr im Dampfmaschinenhaus an der Stadtbadstraße

Sonntag

Im Dampfmaschinenhaus geht es wieder rund. Quelle: (Archiv) Gerhard Dörner

Roßweins Dampfmaschinenverein lädt nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag wieder zu sich ein: Zu den 8. Roßweiner Dampftagen stehen die Türen der Vereinsräume in der Stadtbadstraße 40 an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr offen. Geboten wird wieder einiges: Die Dampfmaschine – die 1911 erbaute Hanomag – sowie die vorhandenen Modelle sind in Betrieb, im Museumsteil ist die Geschichte der Tuchmacherinnung nachzuvollziehen, man kann einen Blick ins historische Werkzeugmaschinenkabinett werfen und natürlich ist auch die ständige Ausstellung zur Geschichte des Studienstandortes Roßwein offen. Nachvollzogen werden kann auch, wie die Lengenfelder Dampfmaschine der Roßweiner restauriert und aufgestellt wurde. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Frühschoppen ab 10 Uhr am Lüttewitzer Sportkomplex Hartha: musiklaischer Frühschoppen von 9 bis 13 Uhr in der Gaststätte „Naturheilfreunde“ an der Gartenstraße Leisnig: Frühlingskonzert mit dem Leisniger Frauenchor um 16 Uhr im Rathaus Mochau: geöffnetes Küsterhaus um 14 Uhr Pulsitz: 1. Maibaumstellen im Ort um 15 Uhr mit Programm: Kinderbelustigung durch Clown „ Franky“, Schauschmieden, Garteneisenbahn geöffnet, ca. 18 Uhr wird der Maibaum mit musikalischer Begleitung durch den Lommatzscher Spielmannszug gestellt Striegistal: Wanderung mit dem Heimatverein Marbach mit Start um 13 Uhr an der Gartenstraße 4a Waldheim: öffentliche Führung um 14 Uhr durchs Stadt- und Museumshaus Zschaitz: „Lachen bis der Arzt kommt“ – Programm der Kabarettgruppe Sachsegaudi um 17 Uhr im Gasthof "Zur Post“; Karten unter 034324/21056

Von André Pitz (mit M.E.)