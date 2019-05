Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Brunnenfest in Hartha Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Das Brunnenfest am Markt gehört zu den Highlights von Hartha. Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm und viele Stände freuen. Wie üblich sind unter anderem vor allem örtliche Vereine und Einrichtungen mit der Gestaltung beschäftigt. Eröffnet wird das Fest auf dem Markt um 19 Uhr, dann gehts weiter mit Musik des Bläserensembles „C-Brass“ in der Stadtkirche und später „Privileg“ auf der Bühne am Markt. Weitere Details zum Programm finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Hartha: Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen der Kita Pusteblume ab 15 Uhr Leisnig: musikalisch-literarischer Abend ab 19 Uhr im Stadtgut; Anmeldung beim Gästeamt unter Tel.: 034321/637090 Massanei: Running for Help ab 16.30 Uhr im Stadion Massanei Roßwein: 7. Songsalon mit Nicolas Sihombing um 20 Uhr im Bürgerhaus

Samstag

Stelldichein der Knutschkugeln: Das 27. Döbelner Käfertreffen geht auf den Klosterwiesen über die Bühne Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Die Käferbande Döbeln richtet auch 2019 wieder das alteingesessene Käfertreffen aus. Bereits zum 27. Mal treffen sich 2019 Oldtimer der Marke VW (luftgekühlt, auch VW Bulli sowie T1-T3) auf dem Festgelände in den Klostergärten. Alexander Titz, Vereinschef der Döbelner Käferbande, rechnet mit gutem, aber nicht zu heißem Wetter am Wochenende. Somit könnten aus Nah und Fern wieder 250 bis 300 luftgekühlte Käfer in Döbeln anrollen.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Fest der Tiere ab 15 Uhr am Kinderhaus am Holländer Döbeln: „Pension Schöller“ – Posse von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs um 19.30 Uhr im Theater Hartha: Brunnenfest mit Programm ab 14 Uhr Hochweitzschen: Tag des offenen Hofes beim Landgut Westewitz von 10 bis 20 Uhr Klosterbuch: Frühjahrskräuterführung im Kloster Buch um 16.30 Uhr; Anmeldung unter 0178/4357889 oder undine.myja@gmx.de Ostrau: Tag der offenen Tür zu 70 Jahren Kalkwerke von 9 bis 15 Uhr Roßwein: Kräutergartenfest von 14 bis 17 Uhr im Kräutergarten

Sonntag

Am Sonntag rollen wieder die Oldtimer über den Leisniger Markt. Quelle: (Archiv) Gerhard Schlechte

Der Förderverein des Lions Clubs Leisnig organisiert seine nunmehr 14. Oldtimerrallye. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen die Fahrzeuge auf dem Markt von Leisnig um 10 Uhr starten. Dort endet auch die 73 Kilometer lange Rundtour. Die Siegerehrung ist für 14 Uhr angesetzt. Weitere Details finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Trödelmarkt ab 9 Uhr am Steigerhausplatz Döbeln: „Die Welt ist rund, den dazu ist sie da“ – musikalisch-literarisches Erich-Kästner-Programm um 19 Uhr im TiB Döbeln: 27. Käfertreffen auf dem Festplatz in den Klosterwiesen; ab 11 Uhr Käferparade durch Döbeln und Umgebung Ehrenberg: Kreativzeitbogen – 20 Jahre Centro Arte Monte Onore ab 15 Uhr Leisnig: Kreativworkshop mit Olga Scheck um 14 Uhr, Anmeldung nötig Striegistal: Öffnung der Heimatscheune Marbach von 14 bis 16 Uhr Waldheim: Konzert der Band „Quintese“ um 15 Uhr in der Justizvollzugsanstalt Ziegra: 17. Ziegraer Sternstunde mit Liebesliedern der Welt um 17 Uhr in der Dorfkirche

Von André Pitz