Freitag

Nun ist es also soweit. Riesen Dank an alle, die uns unterstützt haben und unterstützen. Fetten Dank an alle, die in den... Gepostet von Querdaenker Festival am Sonntag, 17. Februar 2019

Zum mittlerweile sechsten Mal findet das „Querdaenker Festival“ am AJZ Leisnig statt. Auf dem Programm steht Live-Musik von Elektro über Hip-Hop bis Punk. Dazu gibt es Workshops und Vorträge – unter anderem um 19 Uhr über das Ausleben von Geschlechterrollen in der Punkszene unter dem Titel „Zwischen Östrogenen und Toughguy Hardcore“. Mehr zum Programm des Freitags und auch des Samstags finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: 7. Sinfoniekonzert mit der Mittelsächsischen Philharmonie um 20 Uhr am Theater Klosterbuch: Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ mit Malerei und Grafiken von André Uhlig von 10 bis 17 Uhr im Abthaus des Kloster Buch Limmritz: Skatturnier mit zwei Runden zu je 48 Spielen um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nossen: 17. Internationales Blues- und Rockfestival auf dem Gelände des Kloster Altzella Roßwein: Kindertagsvorfreude mit Disco, Grillen und Outdoorspielen von 15 bis 20 Uhr auf dem Freigelände des Jugendhauses

Samstag

Bahnhofsfest der Waldheimer Eisenbahnfreunde Quelle: (Archiv) Dirk Wurzel

Die Waldheimer Eisenbahnfreude feiern in diesem Jahr wieder ein Bahnhofsfest von 10 bis 18 Uhr in Unterrauschenthal. Das findet nicht nur auf der Bierbank, sondern selbstverständlich auch auf den Schienen statt. Fahrten gibt es auf der gut 2,5 Kilometer langen Strecke von der Zschopaubrücke bis zur Lindenhofbrücke. Auch am Sonntag wird gefeiert. Damit möchte der Verein nach dem turbulenten vergangenen Jahr wieder durchstarten.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Blaulichtkindertag ab 10 Uhr am Gerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Döbeln: Kindertagsparty ab 11 Uhr im Garten des KL17 Döbeln: öffentlicher Fahrtag der Pferdebahn von 14 bis 16 Uhr; Abfahrt und Karten am Pferdebahnmuseum Döbeln: Ü30-XXL-Party mit Musik der 80er, 90er, 2000er und aktuellen Hits ab 21 Uhr im Staupitzbad Döbeln: „Rumpelstilzchen“ – Gastspiel des Figurentheaters Jörg Schmidt um 11 Uhr auf der Studiobühne TiB; um 19.30 Uhr „Die Fledermaus“ – eine Operette von Johann Strauß Jahna: „Kasjopaja und ihre Mondsilberharfe“ – Kirchenkonzert um 15 Uhr in der St.-Gotthart-Kirche Kriebstein: Kindertag mit Tanz, Musik, Spiel und Spaß ab 14 Uhr an der Talsperre Limmritz: Kinderaktionstag ab 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Massanei: Funsport & Family Day ab 10 Uhr am Checkpoint Mochau: Ausstellungseröffnung um 18 Uhr auf Gut Gödelitz mit Arbeiten der iranischen Künstlerinnen Tahared Pirabi (Malerei) und Mahnaz Pirabi (Reliefs) und Vortrag „Warum der weltweite Trend zum Totalitären? mit Irina Scherbakowa (Moskau), Journalistin, Historikerin und Übersetzerin Ostrau: Kindertag mit Fete, Familiewnwanderung, Kinderflohmarkt, Technikvorführung und Übergabe des neuen Garagenanbaus ab 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

Sonntag

Um 14 Uhr steht eine öffentliche Führung durch das Waldheimer Stadt- und Museumshaus mit den Werken von Georg Kolbe und den Kapiteln der Stadtgeschichte auf dem Plan. Neu ist seit Kurzem die sogenannten Kunsttreppe, an deren Wänden Grafiken zeitgenössischer Künstler gezeigt werden.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: „Die Welt ist rund, denn dazu ist sie da“ – musikalisch-literarisches Erich-Kästner-Programm um 14.30 Uhr im TiB Waldheim: zweiter Tag des Bahnhofsfestes von 10 bis 18 Uhr

