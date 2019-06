Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Schausteller Frank Reichelt hat den BreakDancer auf dem Obermarkt schon startklar gemacht. Quelle: Sven Bartsch

Die Döbelner Innenstadt rüstet sich für drei Tolle Tage. Von Freitag bis Sonntag wird hier das Döbelner Stadtfest gefeiert. Schausteller Frank Reichelt hat den BreakDancer auf dem Obermarkt schon startklar gemacht. Die ganze Muldeninsel wird ab Freitagabend zur Parteymeile. Auf drei Bühnen gibt es Proramm. Auf dem Stadtwerkegelände gibt es am Samstag wieder das Familienfest.

Eröffnet wird das Stadtfest am Freitagabend, um 19.30 Uhr, mit dem Fanfarenzug des Carnevalsclubs der Muldenschiffer Westewitz auf der Bühne am Obermarkt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Beiersdorf: Vereinsfest ab 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus mit Clown Friedolin, Fackelumzug um 22 Uhr und anschließendem Lagerfeuer Polditz: Konzert „Heart the voice“ von Amarcord um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche, unter anderem mit Werken von Rossini, Strauß und Folksongs Zschaitz: „Er ist wieder da“ im Sommerkino um 21.30 Uhr am Naherholungszentrum

Samstag

“Frau Luna“ wird mit prächtigen Kostümen aufgeführt. Quelle: Sven Bartsch

Der Mond küsst den Kriebsteinsee am Samstag um 20 Uhr. Das Mittelsächsische Theater führt auf der Seebühne Paul Linckes Operette „Frau Luna“ auf. Regisseur Jürgen Mai erklärt: „Für die Zuschauer ist es eine Zeitreise zurück ins alte Berlin und für die Figuren des Stücks eine Zeitreise in unsere Zeit, in der die Mondbewohner mit Mobiltelefonen und Staubsaugern leben.“ Denn Fritz Steppke ( Johannes Pietzonka) und seine Freunde schaffen es tatsächlich, mit dem selbstgebauten Ballon auf den Erdtrabanten zu reisen, wo sie statt des Mannes im Mond Frau Luna vorfinden, die Fritz verführt. Aber am Ende wacht der in seinem Bett in der Berliner Wohnung auf. Und trotzdem hat die Geschichte ein Happy End. „Das ist ja gerade das schöne an Operetten“, sagt Jürgen Mai.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Beiersdorf: Vereinsfest ab 12 Uhr am Feuerwehrgerätehaus mit Treffen der Schlepperfreunde, Kinderschminken und Programm inklusive Feuerwehrvorführung ab 14 Uhr, Zuckertütenübergabe an die Schulanfänger um 16.30 Uhr, ab 19 Uhr Programm vom SV Altenhof und Musik im Festzelt, Licht- und Wasserspiele gegen 23 Uhr Choren: 21. Teichfest ab 11 Uhr mit umfangreichen Programm Döbeln: Stadtfest ab 13 Uhr, Party auf der Bühne am Niedermarkt ab 19.30 Uhr Döbeln: 90 Jahre Eule-Orgel – Orgelkonzert für Kinder um 10 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche Döbeln: Kinder- und Familienfest der Stadtwerke von 14 bis 20 Uhr Döbeln: Stadtfest-Aftershow-Party ab 23 Uhr im Staupitzbad Hartha: 25 Jahre Wohnbau Hartha von 10 bis 16 Uhr in der Hartharena Hartha: Pfingstschießen um 14 Uhr auf dem Schützenplatz Massanei: Dorffest und 80 Jahre Ortsfeuerwehr ab 14.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus mit Mitmach-Schmiede, Wettsägen, Dartsturnier, Schatzsuche für Kinder Roßwein: Familiensportfest ab 14 Uhr an der Grundschule am Weinberg Waldheim: Rock auf der Kirchentreppe mi eXtraHERB um 19.30 Uhr

Sonntag

Die Chorgemeinschaft Frisch Auf. Quelle: privat

Anlässlich ihres 120. Geburtstages lädt Roßweins Chorgemeinschaft Frisch Auf diesen Sonntag zu ihrem traditionellen „ Hartenbergsingen“ ein. Das Konzert, das um 14 Uhr beginnt, findet wie bereits in den letzten Jahren aus organisatorischen Gründen im Roßweiner Rathaussaal statt. Die Frisch-Auf-Sänger haben ein buntes Programm zusammengestellt und sich für die Umsetzung auch den Zschaitzer Männerchor an die Seite geholt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Choren: Teichfest mit Frühschoppen ab 11 Uhr Döbeln: Stadtfest ab 13 Uhr Kriebstein: „Frau Luna“ – Operette von Paul Lincke um 18 Uhr auf der Seebühne Nossen: Wanderung und Gottesdienst um 10 Uhr im Kloster Altzella Tragnitz: Sommermusik um 14.30 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche

Von André Pitz (mit Thomas Sparrer, Dirk Wurzel und Manuela Engelmann-Bunk)