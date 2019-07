Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Die Vogtland Philharmonie bringt unsterbliche Melodien aus Kino- und TV-Highlights nach Waldheim. Quelle: (Archiv) Miskus

Der erste Julifreitag steht vor der Tür und damit auch ein traditionelles Konzertereignis: Sounds of Hollywood am Waldheimer Kreuzfelsen. Alljährlich bringt die Vogtland Philharmonie die unsterblichen Melodien aus Kino- und TV-Highlights in die Stadt an der Zschopau. Beginn ist 20 Uhr. Bereits ab 17 Uhr können die Plätze bezogen werden. dann ist auch die Abendkasse besetzt. Dem Konzert die Krone auf setzt abermals das Höhenfeuerwerk. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Böhrigen: 22. Feuerwehrfest und 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Böhrigen ab 17 Uhr am Festplatz Schulhof Döbeln: 8. Sinfoniekonzert „REVOLUTIONÄR“ um 20 Uhr im Theater

Samstag

Am Wochenende wird die Burg Kriebstein von märchenhaften Figuren bevölkert. Quelle: Dirk Wurzel

Wer wird die wichtigste Märchenfigur? Darum geht es in dem Stück, das der Mittelsächsische Kultursommer am Wochenende in Kriebstein zur Burg der Märchen aufführt. Ob Prinzessin, Fee, Hans im Glück, Zwerg, Koch, Wolf, Großmutter, Greis, Hexe, Rumpelstilzchen oder Sterntaler – sie alle buhlen um die Gunst des Märchenkönigs ( Norbert Hein) und dessen Haus- und Hofmarschall ( Jörn Hänsel) hat eine Menge zu tun, diese ganzen Audienzen zu koordinieren. Vor allem, weil sich ein jeder für die wichtigste Figur hält...

Das Burgtor ist ab 11 Uhr geöffnet, Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, der ermäßigte Preis beträgt 3 Euro und eine Familienkarte schlägt mit 16 Euro zu Buche.

Mehr zum Programm: „ Kriebstein sucht den Märchenstar“

Weitere Veranstaltungen am Samstag Böhrigen: 22. Feuerwehrfest und 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Böhrigen ab 14 Uhr am Festplatz Schulhof Döbeln: Rassekaninchenjungtierschau mit Kaninhopvorführung und öffentlicher Bewertung; ab 8 Uhr im Stadion an der Alexanderstraße Döbeln: öffentlicher Fahrtag der Pferdebahn ab Pferdebahnmuseum von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr Döbeln: Parkfest der Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ von 11 bis 23 Uhr im Wohnpark an der Unnaer Straße 20 Ebersbach: Vereinsfest auf dem Spiel- und Bolzplatz vor der Turnhalle Hartha: Sommerfest und Tanzabend ab 14 Uhr an der Gaststätte „Naturheilfreunde“ Hartha: Kinderfest und Lounge-Night ab 10 Uhr im Stadtpark Kriebstein: „Frau Luna“ – Operette von Paul Lincke um 20 Uhr auf der Seebühne Noschkowitz: Reit- und Springreitturnier ab 8 Uhr auf dem Reitplatz Nossen: „Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“ mit The Gregorian Voices um 19.30 Uhr im Kloster Altzella Ossig: Sommernachtsball ab 19.30 Uhr im Landhotel Sonnenhof Roßwein: Das goldene Zeitalter der Gitarre, mit Jakub Mitrik (Gitarre und Leitung), Adam Szendrei (Geige) und Michaela Kusteková und Matus Simko (Gesang). Musik von Fr. Schubert, Mozart, Paganini, J. K.Mertz und M. Giuliani um 16.30 Uhr in der Stadtkirche

Sonntag

Am Sonntag geht es wieder den Etzdorfer Berg hoch. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Zum traditionellen Roßweiner Bergrennen laden die Mitglieder des Vereins Roßweiner Feuerwehrhistorik ein. Los geht es zum 13. Mal am Penny-Markt, am Fuß des Etzdorfer Berges. Anmeldungen sind von 8 bis 10 Uhr möglich. Gefahren wird in zwei Kategorien – Mopeds bis 70 ccm und Motorräder über 70 ccm sowie Gespannfahrzeuge. Um dem Charakter einer Oldtimerveranstaltung gerecht zu werden, wird die Teilnahme auf Fahrzeuge mit Baujahr bis einschließlich 1990 beschränkt. Es wird ein Startgeld in Höhe von 15 Euro erhoben.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Hartha: musikalischer Frühschoppen von 9 bis 13 Uhr an der Gaststätte „Naturheilfreunde“ Mochau: geöffnetes Küsterhaus ab 14 Uhr Schrebitz: von 14 bis 17 Uhr geöffnetes Museum der KulturScheune Striegistal: Tag des Bergmanns ab 10 Uhr an der Richard-Witzsch-Straße 143 Kriebstein: Burg der Märchen von 11 bis 18 Uhr Noschkowitz: Reit- und Springreitturnier ab 8 Uhr auf dem Reitplatz

Von André Pitz (mit Dirk Wurzel, Manuela Engelmann-Bunk und Heiko Stets)