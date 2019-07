Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

“Frau Luna“ wird mit prächtigen Kostümen und schmucken Kulissen aufgeführt. Quelle: Mittelsächsisches Theater/André Braun

Der Mond küsst den Kriebsteinsee am Freitag um 18 Uhr. Das Mittelsächsische Theater führt auf der Seebühne Paul Linckes Operette „Frau Luna“ auf. Regisseur Jürgen Mai erklärt: „Für die Zuschauer ist es eine Zeitreise zurück ins alte Berlin und für die Figuren des Stücks eine Zeitreise in unsere Zeit, in der die Mondbewohner mit Mobiltelefonen und Staubsaugern leben.“ Denn Fritz Steppke ( Johannes Pietzonka) und seine Freunde schaffen es tatsächlich, mit dem selbstgebauten Ballon auf den Erdtrabanten zu reisen, wo sie statt des Mannes im Mond Frau Luna vorfinden, die Fritz verführt. Aber am Ende wacht der in seinem Bett in der Berliner Wohnung auf. Und trotzdem hat die Geschichte ein Happy End. „Das ist ja gerade das schöne an Operetten“, sagt Jürgen Mai.

Samstag

In der Kulisse der altehrwürdigen Mauern des einstigen Zisterzienserklosters Buch finden wieder die Schottisch-Irischen Erlebnistage statt. Quelle: (Archiv) Wolfgang Sens

Die diesjährigen Highland Games im Kloster Buch starten am Samstag. Die Mauern des einstigen Zisterzienserklosters bilden jedoch nicht nur die Kulisse für die urigen, aus schottisch- irischer Tradition erwachsenen Wettkämpfe. Der Verein Mittelsächsischer Kultursommer umrahmt das gesamte Wochenende mit „Pipes, Drums & More“. Aller zwei Jahre wird dazu ins Kloster Buch eingeladen. Mehr zum Programm lesen Sie hier.

Sonntag

Ab diesem Jahr wird alles anders: Die Freifläche (hier hinten rechts) wurde befestigt, damit sie mit Open-Air-Mobiliar genutzt werden kann. Quelle: Steffi Robak

Das neue Sommerstübchen von Leisnig wird am Freitag erstmals möbliert, damit dort am Sonntag die Musik spielen kann. Ab 14 Uhr geht es los. Zum Hofcafé im Stadtguthof haben Stuhl- und Tischbeine erstmals ordentlich ebenen Untergrund. Das neue Mobiliar soll zur festen Einrichtung werden – nicht allein für das Hofcafé. Mehr zur Veranstaltung lesen Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Striegistal: Sommerfest für die ganze Familie ab 10 Uhr in der Gaststätte Waldhaus Kalkbrüche Kaltofen

Von André Pitz