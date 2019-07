Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Renate Bergmann liest in Berlin Nicht mehr lange, dann steigt in Berlin die große Sause: Am 24. und 25.August lese ich aus meinem Büchlein "Besser als Busfahren" vor und berichte von meiner Kreuzfahrerreise mit meiner Freundin Gertrud. Karten gibt es unter https://tickets.movact.de Damit Sie schon mal einen kleinen Eindruck kriegen, wie das so ist, klicksen Se gern mal rein. Ich freue mich auf Sie! Gepostet von Renate Bergmann am Sonntag, 10. Juni 2018

Renate Bergmann kommt nach Hartha – also wie sehr man das bei einer fiktiven Figur behaupten kann. In der Hartharena wird der Charakter der „Online-Omi“ ab 19.30 Uhr von Anke Siefken verkörpert. Die Schauspielerin ist derzeit mit Bermans Schöpfer, dem Schriftsteller Torsten Rhode, auf Lesetour.

Samstag

Schon im letzten Jahr feierte die VW Scene Döbeln in Zschaitz. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Zum sechsten Mal trifft sich die VW Scene Döbeln am Wochenende in der Region. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, als die Autofreunde erstmals im Naherholungszentrum am Burgberg in Zschaitz zu Gast waren, gibt es am Samstag eine Wiederholung an diesem Ort. Frank Junghans von der VW Scene Döbeln rechnet am Nachmittag mit 50 bis 60 Fahrzeugen. Neben Polo, Golf und Co werden dabei auch wieder andere Marken vertreten sein. Denn die Schrauber, Tuner und Autoliebhaber begegnen bei anderen markenoffenen Treffen immer wieder Gleichgesinnten, unabhängig von Herstellermarken. So ist das Treffen ab 15 Uhr auch mehr privates Autofreunde- und Familientreffen als öffentliche Veranstaltung. „Dennoch sind bei uns Interessierte, die unsere Fahrzeuge ansehen wollen, natürlich immer willkommen“, sagt Frank Junghans. Im vergangenen Jahr waren die Autofreunde zum ersten Mal in Zschaitz mit ihrem Treffen zu Gast. Bürgermeister Immo Barkawitz kam selbst vorbei und lud die VW Scene für dieses Jahr ein, das Gelände wieder zu nutzen. Denn alles klappte perfekt.

Sonntag

Die Bootsparade zählt immer wieder zu den Highlights des Talsperrenfestes. Quelle: (Archiv) Gerhard Dörner

Am letzten Juliwochenende wird das traditionelle Talsperrenfest am Kriebsteinsee gefeiert. Der Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen und um 13 Uhr werden auf dem Gelände des Hotels am Kriebsteinsee die Holzkunstwerke des Symposiums „Kunst am Wasser“ prämiert. Aufgepasst! Auch der Samstag wird mit einem prallen Programm gefüllt – inklusive der immer beliebten Bootsparade. Das komplette Programm finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Orgelkonzert zu 90 Jahre Eule-Orgel mit Kantor Winfried Kleindopf aus Berlin um 17 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche Döbeln: Trödelmarkt ab 9 Uhr am Steigerhausplatz Roßwein: 1. Orgelabend im Sommer 2019 mit Christian Thiele aus Dresden und Musik aus der Epoche der Romani um 17 Uhr in der Stadtkirche

Von André Pitz