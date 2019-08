Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Großer Rummel zum Stadtfest in Waldheim Quelle: (Archviv) Gerhard Schlechte

Die Schausteller warten schon länger auf dem Werder auf ihren Einsatz. Am Freitag ist es dann endlich soweit, wenn das 29. Waldheimer Stadtfest um 20 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) auf dem Obermarkt eröffnet wird. Anschließend heizen die Rocker von „Four Roses“ ein. Und auch sonst wird neben dem klassischen Rummel unter anderem viel Musikalisches geboten.

Das komplette Programm finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Kriebstein: „ Spuk unterm Riesenrad“ mit dem Boulevard-Theater Dresden um 18 Uhr auf der Seebühne

Samstag

Auf der Bagadi-Ranch wird am Samstag Sommerfest gefeiert. Quelle: (Archiv) Gregor Tschung

Zum Sommerfest lädt die Bagadi-Ranch in Seifersdorf bei Roßwein ein. Am Nachmittag um 14 Uhr startet das Kinderfest mit Reiten, Traktorfahren, Basteln und anderen Attraktionen. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. Am Abend, ab 18 Uhr, ist Tanz für alle mit Linedance-Vorführungen. Fürs leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: öffentlicher Fahrtag der Pferdebahn ab Pferdebahnmuseum; 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr Kriebstein: „ Spuk unterm Riesenrad“ mit dem Boulevard-Theater Dresden um 18 Uhr auf der Seebühne Waldheim: Stadtfest mit Programm auf Oberwerder und Obermarkt ab 10 Uhr

Sonntag

Am Sonntag spukt es auf der Seebühne Kriebstein Quelle: Boulevard-Theater Dresden

Am ersten Augustwochenende gastiert das Boulevard-Theater Dresden mit einem Theaterspektakel für die ganze Familie auf der Seebühne an der Talsperre Kriebstein: „ Spuk unterm Riesenrad“ beginnt um 16 Uhr. (Auch am Freitag und Samstag spukt es jeweils ab 18 Uhr).

Hexe, Riese und Rumpelstilzchen: Das sind die drei neuen und ziemlich unheimlichen Spukfiguren, die Opa Kröger für seine Geisterbahn geholt hat und voller Stolz auf den Rummelplatz schleppt. Doch noch vor ihrem ersten Gruseldienst erwachen die drei mechanischen Holzfiguren plötzlich zum Leben! Grinsend tanzen sie frech unterm Riesenrad und bringen nicht nur den gesamten Rummelplatz durcheinander, sondern auch die Ferienzeit der Geschwister Keks und Umbo.

Selbst Oberwachtmeister Bullerjahn hat Pudding in den Knien, als er von der unglaublichen Verwandlung der Holzgespenster erfährt. Doch wacker nimmt er mit Opa Kröger und den Kindern die Verfolgung auf. Was für Schulferien!

Als sich das Grusel-Trio dann auch noch auf einem Staubsauger reitend in die Lüfte erhebt und die Burg Kriebstein ansteuert, kommt die wilde Verfolgungsjagd so richtig in Fahrt. Der TV-Kult aus den Adlershofer Fernsehstudios ist endlich auf der Seebühne zu erleben!

Karten für die Vorstellungen gibt es im DAZ-Shop am Obermarkt 8 in Döbeln.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Mochau: Ausstellung zum regionalen Brauchtum sowie zur ländlichen Kultur- und Sozialgeschichte mit Besichtigung der kleinen Kapelle unter dem Dach des Küsterhauses; ab 14 Uhr Waldheim: Stadtfest mit Programm auf Oberwerder und Obermarkt ab 10 Uhr

Von André Pitz