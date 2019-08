Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Zum Sommerausklang laden am Freitagabend wieder die Händler und Gewerbetreibenden der Döbelner Ritterstraße zum Nachtshopping ein. In der geschmückten Straße laden die Geschäfte bis 22 Uhr zum Einkaufen, zu Gesprächen und Leute treffen ein. Dazu gibt es überall kulinarische Angebote von Flammkuchen bis Bowle, Crêpes, Federweißer oder Kürbissuppe und Fettbemmen. An der Ecke zur Sattelstraße spielt auf einer mobilen Bühne die Döbelner Band „Deep in Moon“. Mit der Nachtshopping-Aktion, die es auch vor Weihnachten geben wird, wollen die Gewerbetreibenden bei den Döbelnern mit ihren Angeboten und dem Service im Gespräch bleiben.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Hartha:Schützenfest ab 18 Uhr auf dem Schützenplatz Hochweitzschen:70 Jahre Medizin Hochweitzschen – Fußballturnier mit den Alten Herren ab 17 Uhr Leisnig: Sommerfest ab 16.30 Uhr am Hospiz Lebenszeit Wetterwitz: 685-Jahrfeier Wetterwitz und 480-Jahrfeier Wettersdorf am Vereinshaus an der Wetterhöhe 318; Lampionumzug ab 18 Uhr vom neuen Spielplatz aus

Samstag

Am Samstag heizen die Seifenkisten wieder durch Großsteinbach. Quelle: (Archiv) Gerhard Schlechte

Bunt, schräg, schnell: Beim 2. Seifenkistenrennen der Döbelner Stadtwerke in Großsteinbach können alle mitmachen, die eine Seifenkiste gebaut haben und damit die Anmeldebedingungenerfüllen. Gestartet wird in drei Klassen: 1. Beginnerklasse (bis 12 Jahre), Fortgeschrittenen-Klasse (ab 8 Jahre mit Rennerfahrung) und die offene Rennklasse.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Aschershain: Dorffest ab 13 Uhr auf dem Dorfplatz inklusive Stockcar-Fahrten auf dem Acker mit den Pisten-Raudis Döbeln:Tag der offenen Tür an der Musikschule von 10 bis 12 Uhr und Sommerfest im Garten ab 14.30 Uhr Hartha: Schützenfest auf dem Schützenplatz ab 13.30 Uhr Hartha: 9. Harthaer Gesundheitsmeile von 9.30 bis 13 Uhr an der Seniorenresidenz von Pflege mit Herz Klosterbuch:Europa-Sommerfest mit dem Europaabgeordneten Peter Jahr ( CDU) ab 14 Uhr im Kloster Buch Leisnig: „Im Banne der Liebe“ – Konzert mit Liedern, Arien und Duetten um 17 Uhr in der St.-Matthäi-Kirche; Mitglieder der Sächsischen Staatsoper Dresden lassen Werke von Gounod, Saint-Saens, Rossini, Pergolesi, Mendelssohn-Bartholdy, Fauré, Mahler, Liszt und anderen erklingen Meinsberg: Tag der offenen Tür der Meinsberger Feuerwehr ab 14 Uhr Waldheim: Sommergrillen der Arche ab 12 Uhr am Obermarkt 30

Sonntag

Kantor René Michael Röder leitet das Abschlusskonzert der sechsten Aufnahmerunde von Melchior-Vulpius-Werken. Quelle: privat

Das Abschlusskonzert für die sechste und vorerst letzte CDder Gesamtaufnahme von Melchior-Vulpius-Werken findet am Sonntag um 17 Uhr in der Waldheimer Stadtkirche statt. Das Mammutprojekt des Waldheimer Kantors René Michael Röder neigt sich damit seinem Ende zu. Das Publikum bekommt das dargeboten, was derzeit in der Stadtkirche für den nächsten, also sechsten Silberling der CD-Sammlung einstudiert wird. An der Aufnahme sowie an der Aufführung wirken die Capella Daleminzia und das Vocal- sowie Instrumentalconsort Waldheim mit. Das Konzert wird von Röder selbst geleitet, der das Projekt einst aus der Taufe hob.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Klosterbuch: Vernissage: Sichtschichten, Malerei und Grafiken von Carrin Bierbaum und Endrik Meyfahrt aus Leipzig um 14 Uhr im Kloster Buch Schrebitz: geöffnetes Museum mit Sonderausstellung zur technischen Entwicklung der Reiseschreibmaschine ab 1900 von 14 bis 17 Uhr in der KulturSchule Waldheim: Kunst- und Literaturverein für gefangene präsentiert: Texas Tiger, Country-Bluegrass-Folk-Konzert um 15 Uhr in der Justizvollzugsanstalt Waldheim: öffentliche Führung durchs Stadt- und Museumshaus um 14 Uhr

