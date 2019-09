Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

>> Alles zum Tag des offenen Denkmals haben wir in einer gesonderten Übersicht zusammengefasst.

Freitag

Die Döbelner Lessing-Gymnasiasten feiern das 150-jährige Bestehen ihrer Schule. Quelle: Sven Bartsch

150 Jahre Lessing-Gymnasium – das wird in der kommenden Woche mit einer Festwoche und verschiedensten Veranstaltungen gefeiert. Am Freitag findet zu dem besonderen Schuljubiläum in der Aula um 15 Uhr ein Festakt statt. Dabei wird neben dem zum Jubiläum gedrehten Kurzfilm erstmals auch die Festschrift präsentiert, die das Lessing-Gymnasium anlässlich seines 150. Geburtstages herausgibt.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Hartha:Schnuppertag an der Pestalozzi-Grundschule für künftige ABC-Schützen und deren Eltern. In dieser Zeit können die Kinder für das kommende Schuljahr angemeldet werden. Roßwein: 9. Runde der 27. Roßweiner Skatmeisterschaft um 18 Uhr in der Grünen Aue; gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen

Samstag

Das Roßweiner Weinfest geht in die zweite Runde. Quelle: (Archiv) Gerhard Dörner

Das geht damit los, dass der Posaunenchor der Stadt in diesem Jahr ja seinen 120. Geburtstag feiert. Mit ihrem Konzert eröffnen die Männer und Frauen am Sonnabend das Roßweiner Weinfest, das nach erfolgreicher Premiere vergangenes Jahr auch diesmal wieder auf dem kleinen Platz zwischen Kirche und Rathaus stattfindet. Etwa eine Stunde lang ab 15 Uhr ertönen unter freiem Himmel Posaunenklänge – nicht nur geistliche Musik, sondern eine bunte Mischung wird geboten, die auch moderne Klänge und bekannte Songs aus Film und Unterhaltung enthält. Dazu gibt es einen DJ, der die Lücken im Programm mit Musik füllt, und natürlich leckeren Rebensaft, wie Mitorganisator Tilo Weinert ankündigt: Von Weingütern am Rhein, der Mosel und auch aus Meißen. Unterstützt wird das Weinfest auch in diesem Jahr nicht nur von der Stadt Roßwein, sondern auch von Gerüstbau Gemeinhardt und der Elektro Roßwein.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Öffentlicher Fahrtag ab Pferdebahnmuseum von 14 bis 16 Uhr; Karten sind auch dort im Museum erhältlich Döbeln:Beginn der Orgelfahrt um 16 Uhr St.-Nicolai-Kirche Döbeln – Simselwitz – Technitz – Ziegra, jeweils 20 Minuten Orgelmusik Döbeln: Klangmenü Konzert um 17 Uhr in Tinas Café am Körnerplatz mit „My Sisters Grenadine“, mit 3-Gänge-Menü; wegen begrenzter Platzwahl Karten im Café telefonisch erfragen unter 03431/6065053 oder 0151/50172979 Gleisberg: Herbstfest mit dem Heimatverein ab 15 Uhr am Feuerwehrdepot; die Besucher erwartet eine Bastelecke, Trödelmarkt, musikalische Unterhaltung, Kinderschminken und mehr Hartha: Modell-Truck-Trail-Wettkampf ab 10 Uhr auf der Stockcar-Rennstrecke am Heeweg Leisnig:Spendenlauf von 8 bis 12 Uhr auf dem Sportplatz für Leisnigs Hospiz Lebenszeit; für jede Runde fließen 50 Cent Spendengeld Mochau: Um 18 Uhr Vernissage auf Gut Gödelitz: Arbeiten der Malerin und Zeichnerin Christiane Latendorf; Alte Schäferei, 18 Uhr in der Alten Schäferei: Europa, die USA und Russland, Vortrag mit Willy Wimmer (Staatssekretär im Bundesministerium für Verteidigung a. D.) Waldheim: Treff zur Wanderung mit dem Kulturbund Leisnig um 11.45 Uhr am Bahnhof

Sonntag

Der MSC Hartha und Hans-Jürgen Estler (Mitte) halfen Lothar Starke (links) und Kai Starke (rechts) bei der Organisation aus. Quelle: Nicole Grziwa

Am Wochenende rasen Lastwagen über das Stockcargelände – bloß, dass diese aus der Ferne gesteuert werden und in einem Maßstab von 1:14 über den Parcours düsen. In Hartha findet nämlich erstmals ein Modell-Truck-Wettkampf statt. 30 Teilnehmer sind für das gesamte Wochenende angemeldet. Bereits am Samstag und auch am Sonntag gehen sie um 10 Uhr auf der Rennstrecke am Heegweg an den Start. Sie müssen ihre Mini-Lastwagen geschickt durch sogenannte Tore, also Stangen, schlängeln und versuchen nichts und niemanden zu berühren oder gar umzukippen. Falls das doch passiert gibt es laut Regelwerk Strafpunkte, fürs Umkippen sogar satte 120. Wer am schnellsten am Ziel ist und den Parkour mit möglichst wenig Strafpunkten gemeistert hat, gewinnt. Und damit nicht genug: Obwohl die Trucks in Miniatur über die Rennstrecke fahren, sehen sie wie die echten auf unseren Straßen aus. So sind sie unter anderem mit Lichtern und Auspuff ausgestattet. „Es soll eine Veranstaltung für die ganze Familie werden. Gerade für Kinder ist das bestimmt spannend“, sagt Hans Jürgen-Estler, zweiter Vorsitzender des Motorsportclubs Hartha.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Böhrigen: Kleintiermarkt des Rassegeflügelzüchtervereins Arnsdorf und Umgebung von 8 bis 12 Uhr in der Ausstellungshalle Klosterbuch: Sichtschichten: Malerei und Grafiken von Carrin Bierbaum und Endrik Meyfahrt aus Leipzig von 13 bis 18 Uhr im Kloster Buch Kriebstein: Sonderführung „Mit dem Baumeister unterwegs am Fluss“ um 16 Uhr auf Burg Kriebstein; Spaziergang zum Fuß der Burg. Dauer der Führung ca. 1,5 Stunden. Voranmeldung unter Tel. 034327 95230 oder kriebstein@schloesserland-sachsen.de Zschaitz: „Auf Brautschau im Internet“ mit der Theatergruppe Grünlichtenberg um 17 Uhr im Gasthof zur Post

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz (mit Thomas Sparrer, Manuela Engelmann-Bunk und Nicole Grziwa)