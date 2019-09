Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Am Samstag starten in Döbeln die interkulturellen Wochen PRISMA. Auch der Treibhausverein beteiligt sich an der bundesweiten Aktion, die seit 1975 in mehr als 500 Städten und Gemeinden jährlich veranstaltet wird. Bis Anfang Oktober finden in diesem Rahmen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Döbeln statt. Motto der diesjährigen PRISMA-Wochen ist „Zusammen leben, zusammen wachsen“. „Bis heute ist das Eintreten für bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen des Zusammenlebens zwischen alteingesessenen und neu zugewanderten Döbelnerinnen und Döbelnern ein Ziel der PRISMA“, erklärt Hartmut Fuchs, Leiter des Projektes.

Am Freitag geht es um 19 Uhr imCafé Courage um die Bedeutung islamischer Verbände für die Integration von Geflüchteten. In Deutschland stellen einzelne islamische Dachverbände weiter den Anspruch für alle Muslime im Land zu sprechen, wobei sie statistisch nur 20 Prozent dieser vertreten. Der Abend zeigt einen Blick hinter die Kulissen von drei der vier islamischen Dachverbände.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln:Musik im Garten #3 zum Saisonausklang im ab 18 Uhr im KL17; Tropical Sounds mit „Dance 2 Balance“ Döbeln:Themenabend „Von Geburt an gebunden“ von 17 bis 20 Uhr in der psychotherapeutischen Praxis für Kinder und Jugendliche Förster-Roeber; Anmeldung erforderlich unter Tel. 03431 601817 oder familienbildung@awo-familienzentrum.org Klosterbuch: „Sichtschichten“: Malerei und Grafiken von Carrin Bierbaum und Endrik Meyfahrt aus Leipzig von 10 bis 17 Uhr im Kloster Buch Ostrau:Kartoffelfest-Eröffnung um 20 Uhr auf dem Festplatz Waldheim: Nacht des Volleyballs der Oberschule ab 17 Uhr in der Stadtsporthalle

Samstag

Wenn es im Landkreis Mittelsachsen und den angrenzenden Regionen um Fragen der Berufsorientierung geht, ist „Schule macht Betrieb“ zu einem festen Begriff geworden. Die Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Während sie in Mittweida und Freiberg bereits an den vergangenen Wochenenden gewesen ist, steht die Messe in Döbeln nun an diesem Samstag an: von 10 bis 15 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum Welwelan der Fichtestraße. Mehr als 200 regionale Unternehmen präsentieren dort ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: The Jailbreakers um 20 Uhr im KL17 Döbeln:Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr bei der Kelterei Sachsenobst Döbeln: Tag der offenen Baustelle von 9 bis 13 Uhr in der Straße der Jugend Döbeln: Brunch und Konzert mit Musighistan um 10 Uhr am Wettinplatz Döbeln:Gastspiel des Zirkus Busch um 16 und 19.30 Uhr auf den Klosterwiesen Hartha: Katrin Weber mit „Nicht zu fassen“ um 19.30 Uhr in der Hartharena Hartha: Herbstfest der RHG ab 8 Uhr Hartha: Herbstfest und Tanzabend ab 18 Uhr in der Gaststätte „Naturheilfreunde“ Klosterbuch: Mittsommerkräuterabend mit Undine Myja um 17 Uhr im Kloster Buch; telefonische Anmeldung unter 0178/4357889 oder E-Mail undine.myja@gmx.de Leisnig: Weinfest ab 17 Uhr auf dem Marktplatz Ostrau: Kartoffelfest ab 10 Uhr auf dem Festplatz Schrebitz: Wandern mit dem Schrebitzer Heimatverein um 14 Uhr von der KulturScheune aus nach Kiebitz Waldheim:Handwerkermarkt ab 10 Uhr in Bergmanns Hof; das Autohaus Köhler zeigt die neuesten Opel-Modelle auf dem Obermarkt, modisches auf dem Laufsteg wird 11 und 14 Uhr präsentiert Waldheim: Herbstfest der RHG ab 8 Uhr Ziegra: Erntedankfest und Sternstundenkonzert um 16 Uhr in der Dorfkirche Zschaitz: Woodstock-Party ab 20 Uhr im Gasthof Zur Post

Sonntag

Kartoffeln in ihrer ganzen Schönheit, zum Essen und Bestaunen, gibt es beim bunten Familienfest am Wochenende in Ostrau. Quelle: (Archiv) Stephanie Helm

Zum guten Schluss des Ostrauer Kartoffelfestes auf demFestplatz startet am Sonntag um 10.30 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit den Original Jahnataler Blasmusikanten. Gefeiert wird schon ab Freitagabend, die Kartoffelhoheit wird am Samstag gekürt.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Börtewitz: „Warm up fürs Burnout“: zu Gast in der Kulturscheune sind um 16 Uhr André Bautzmann und Robert Günschmann vom Central Kabarett Leipzig Döbeln: Sonntag der Diakonie mit Mitgliederversammlung um 14.30 Uhr Döbeln: Gastspiel des Zirkus Busch um 14 und 18 Uhr auf den Klosterwiesen Hartha: musikalischer Frühschoppen zum Herbstfest an der Gaststätte „Naturheilfreunde“ ab 9 Uhr

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz (mit Thomas Sparrer und Manuela Engelmann-Bunk)