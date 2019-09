Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Das Jugendhaus Roßwein feiert 25. Geburtstag Quelle: Archiv

Im Rahmen des 25-jährigem Bestehens des Jugendhauses Roßwein wird am Freitag von 17 bis 19 Uhr die Europaabgeordnete Cornelia Ernst von den Linken zu Gast sein. In einer Diskussionsveranstaltung mit ihr wird die Frage aufgerufen: „Wie weiter mit Europa? Wie weiter mit dem Rechtsruck?“ Dabei ist auch die Landtagsabgeordnete der Linken, Marika Tändler-Walenta, die in den vergangenen zwei Jahren für den Präsidenten der Europäischen Linken Gregor Gysi tätig war. Gefeiert wird am Freitag außerdem ein Kinderfest von 15 bis 18 Uhr. Danach geht es mit Mugge auf zwei Floors weiter – Angelic Upstarts, Northshore, ÜberDosisNichts und Kalsarikännit sind zu Gast, sowie Polar Hifi, DJ Tom und Tombrix. Auch am Samstag steigt die Geburtstagsparty ebenfalls ab 21 Uhr mit Skarface, FCKR, Hematom, StrgZ und Frau Müller. Am Sonntag bleibt das Jugendhaus zu.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln:Tag der offenen Tür ab 10 Uhr beim Aktiv-Treff Liebenswert Wohnen an der Badischen Straße 3 Döbeln: Naturführung und Gesundheitswanderung mit Silke Schubert ab 10 Uhr vom Steigerhausplatz aus Schönberg: Herbstfest ab 19 Uhr auf dem Festplatz des Feuerwehrvereins mit Lampion- und Fackelumzug, Begleitung von den Roßweiner Spielleuten

Samstag

Die Nestbau-Zentrale lädt auf den Lindenhof nach Auterwitz ein. Quelle: Archiv

Der Lindenhof ist ein ehemaliger, teilsanierter Dreiseithof in Auterwitz. Dem Haupthaus vorgelagert ist ein kleines, liebevoll aufgearbeitetes Backhaus, das Claudia Eberlein wieder zu einem Besuchermagneten gemacht hat. Dort vermittelt die Erzieherin und Kräuterpädagogin bei Kursen und einem offenen Brotbacktag ihr Wissen. Selbstgebackene Leckereien mit Zutaten aus der Region bietet die Wahl-Auterwitzerin auch an diesem Samstag an. Zum Rahmenprogramm gehört auch eine Führung durch Auterwitz. Anke Vogel, Beirat der IG Sachsens schönste Dörfer, erklärt, warum und wie sich das Dorf den Titel holte. Claudia Eberlein widmet sich in ihrem Vortrag dem urigen Backhaus, welches traditionell auf dem Dorfplatz stand und nicht nur zum Brot backen, sondern von den Bewohnern auch als Platz zum Quatschen genutzt wurde. Selten wird in diesen Kleinoden heute noch gebacken. Aber Claudia Eberlein befeuert den großen Lehmbackofen noch hin und wieder mit Holz und bäckt darin bis zu 30 Brote gleichzeitig.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Open-Air-Kino mit „Willkommen bei den Hartmanns“ um 19 Uhr auf den Klosterwiesen Döbeln: The Bluesbones um 20 Uhr im KL17 Döbeln: Theaterpremiere von „Sein oder nichtsein“ um 19.30 Uhr; Komödie von Nick Whitby nach dem Film von Ernst Lubitsch Leisnig: geistliche Musik mit KantorInnen des Kirchenbezirks Leisnig Oschatz um 19 Uhr in der St.-Matthäi-Kirche Marbach: Erntedankfest von 12 bis 20 Uhr in der Pfarrscheune Roßwein: 25 Jahre Jugendhaus Roßwein (Details siehe Freitag) Sitten:Tag der offenen Tür ab 10 Uhr an der Emil-Naumann-Grundschule Waldheim:Vernissage um 16 Uhr in der Schlossstraßengalerie der François Maher Presley mit Zeichnungen von Kurt Rübner Waldheim: Werke von Justus Uder von 10 bis 17 Uhr auf der Kunsttreppe des Stadt- und Museumshauses

Sonntag

Uta Bresan kommt nach Nossen aufs Schloss. Quelle: (Archiv) Christian Kunze

“In gemütlicher Atmosphäre, bei einem guten Glas Wein und Kerzenschein, wird über die Welt, Liebeleien und das Leben als Künstler geplaudert“, versprechen die Veranstalter für den musikalisch untersetzten Talk mit Sängerin und Moderatorin Uta Bresan am Sonntag um 17 Uhr auf Schloss Nossen. Mehr zum Kartenverkauf finden Sieauf der Internetseite des Schloss Nossen.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Erntedankfest in der St.-Nicolai-Kirche Leisnig:Tag der offenen Tür im Naturgarten von Patricia Geyer von 14 bis 18 Uhr, Altenhof 7 Marbach:Erntedankfest von 10 bis 18 Uhr in der Pfarrscheune

Von André Pitz (mit Manuela Engelmann-Bunk und Olaf Büchel)