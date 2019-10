Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Am Freitag wird in der Sternwarte Hartha Programm für jung und alt geboten. Quelle: (Archiv) Lisa Schliep

Ein kleines Ferienprogramm bietet die Sternwarte in Hartha. Am Freitagabend gibt es daher zwei Vorträge. Der erste beginnt bereits um 18 Uhr und ist für den jüngeren Nachwuchs gedacht. Unter dem Motto: „Eine Reise durch die Jahreszeiten“ gibt’s Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter für Kinder im Alter von circa fünf bis zwölf Jahren. Ab 19 Uhr beginnt der Vortrag „Exoplaneten – Auf der Suche nach einer zweiten Erde“. Bei klarem Himmel folgt zudem ein Beobachtungsabend.

Samstag

Schuh-Theater in Döbeln: Um auf die Märchenoper „Cendrillon“ (Aschenputtel) am Sonnabend aufmerksam zu machen, hat das Mittelsächsische Theater seine Bufidine Diana Diek als Aschenputtel in Jens Jungs Schuhgeschäft am Döbelner Obermarkt geschickt. Quelle: Sven Bartsch

Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“ (Aschenputtel) ging vor 120 Jahren erstmals über die Bühne. Nun ist dieses berührende und heitere Werk erstmals in Döbeln zu erleben. Judica Semmler hat das Stück inszeniert, Ulv Jakobsen das Bühnenbild gestaltet, Nina Reichmann die Kostüme entworfen und Constanze Uhlig die Choreografie bewerkstelligt. Denn zu Gesang und Schauspiel gibt es extra ein Ballet. „Cendrillon“ ist damit ein Vier-Sparten-Stück, bei dessen Inszenierung Raoul Grüneis die musikalische Leitung inne hat.

Darin schikanieren Stiefmutter und Stiefschwestern ein gutes Mädchen, das am Ende den Prinzen heiratet. Diese Grundzüge des „Aschenputtel“-Märchens sind in vielen Kulturkreisen bekannt. In der französischen Version steht eine gute Fee der Titelheldin zur Seite und ermöglicht es ihr, zum königlichen Ball zu kommen und sich gegen alle Widerstände in das Herz des Prinzen zu tanzen.

„Cendrillon“ (Aschenputtel) hat am Samstag ab 19.30 Uhr Premiere im Döbelner Theater. Karten gibt es im DAZ-Shop am Obermarkt 8 und an der Theaterkasse.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: 4. Spieltag der Kickerliga ab 20 Uhr im Café Courage Döbeln: Irischer Abend mit Dead Men’s Head ab 20 Uhr im Old Town Pub Hartha: 2. Harthaer Oktoberfest ab 19 Uhr in der Hartharena Nossen: sächsischer Käse- und Spezialitätenmarkt von 10-18 Uhr im Klosterpark

Sonntag

Die Gugelgilde lassen das Mittelalter wieder auferstehen. Quelle: Burg Kriebstein

Am Sonntag wird die Burg Kriebstein wieder lebendig. Rund 40 Mitglieder der Gugelgilde und des Freundeskreises Burg Kriebstein lassen die Vergangenheit an diesem Tag wieder auferstehen. Vereinsmitglieder und auch interessiere Nicht-Mitglieder beleben dabei die Gemäuer – als Wachen, Edelleute, Mägde, Knechte oder Jäger.

Von 10 bis 18 Uhr können an diesem Tag Gäste die Burg besuchen und das Treiben hautnah miterleben. Familien können selbstständig eine Schnitzeljagd durch die Burg unternehmen und sie dabei kennen lernen. Zusätzlich wird eine umfangreiche Spielstraße geboten. Folgendes wird für Gäste geboten: Im Großen Festsaal laden der Meister und die Musikanten zum Tanzkurs, und zwar für 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Im Weinkeller kann man einem Ritter beim Anrüsten zuschauen, Treff dazu ist 11.45 Uhr, 13.45 Uhr und 15 Uhr. In der Frauenkemenate in der Gotischen Stube kann man 11, 13 sowie 14 Uhr bei der Hofdame etwas über mittelalterliche Kleidung erfahren. Zusätzlich werden Kurzführungen zur Burggeschichte 10.30 Uhr, 13 Uhr 15.30 Uhr und 16.30 Uhr angeboten.Außerdem erwarten die Besucher Torwachen, Mägde, Knechte und Handwerker. Die Liverollenspieler beziehen alle ins Geschehen ein, denn die „Bewohner“ der Burg interagieren mit den Besuchern.

Sonntag, 20. Oktober, 10 bis 18 Uhr; Eintritt: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 2 Euro, Museumsbesichtigung sowie die angebotenen Aktionen wie Führung, Tanzen sind im Preis inbegriffen

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Rudy Giovannini um 15.30 Uhr im Volkshaus Döbeln: Lustige Sprüche um 13 Uhr in der Arche am Körnerplatz Nossen: sächsischer Käse- und Spezialitätenmarkt von 10 bis 18 Uhr im Klosterpark Waldheim: Sonderführung mit Wissenswertem rund um Waldheimer Künstler und Gelehrte um 14 Uhr im Stadt- und Museumshaus Zschaitz: Kabarett mit PIESAcker um 17 Uhr im Gasthof Zur Post

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz