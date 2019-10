Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Mehr als 2700 Jahre alt ist Rom, die ewige Stadt. Wer sie kennenlernen will, ohne dafür in ein Flugzeug oder ins Auto steigen zu müssen, der kann diesen Freitag, 1. November, zum Fotovortrag von Heinz Thieme ins Roßweiner Rathaus kommen. Der Waldheimer Fotofreund hat die Stadt zusammen mit einem Rom-Experten erkundet und wird Fotos von vielen bekannten Sehenswürdigkeiten zeigen – wie vom Forum Romanum, vom Kolosseum, vom Trevi-Brunnen und auch vom Vatikan. Aber auch die Hadrians-Villa, die Villa de Este sowie die alte Hafenstadt Ostia werden vorgestellt. Thieme zeigt unter anderem auch das Café, welches der Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe während seines Romaufenthaltes häufig besuchte. Die fantastischen Werke der römischen Bauleute und Bildhauer sind Thema. Unter anderem über das berühmte Kolosseum, das nach seiner Fertigstellung zirka 50.000 Besucher fasste und Vorbild für die Stadien von heute ist, wird berichtet. Eintrittskarten zum Vortrag, der um 19 Uhr beginnt, gibt es für 5 Euro an der Abendkasse. Eine Kartenreservierung ist über Telefon 034327/90838 möglich.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Livemusik mit Extraherb ab 20 Uhr im Old Town Pub Hartha: Vortrags- und Beobachtungsabend um 19 Uhr in der Sternwarte

Samstag

Schweizerhaus Niederstriegis 02.November 2019 Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert - wichtige Termine sollte man kennen! Gepostet von Small Town Bigband Döbeln am Samstag, 16. März 2019

Klassiker wie „In the Mood“, „Sing, sing, sing“, „All of me“ und „My Way“ verbinden Musikfreunde mit den großen Namen von Glenn Miller, Benny Goodmann, Louis Armstrong, Frank Sinatra und deren großartigen, orchestralen Big Band Sound. Mit der Small Town Big Band Döbeln kann dieses Klangerlebnis demnächst live erlebt werden: Am 2. November sind die Musiker unter Leitung von Dieter Rettig im Niederstriegiser Schweizerhaus zu Gast und laden zum außergewöhnlichen Tanzvergnügen im Stile der 30er und 40er Jahre ein. Gern dürfen die Gäste in passender Garderobe erscheinen. Mit einem Buffet von Luises Catering Service und dem Team um den Getränkehändler Alexander Gaitzsch wird für das leibliche Wohl gesorgt. Karten für 45 Euro sind unter anderem in der Stadtinformation Döbeln, der Tankstelle Niederstriegis und im Lädchen Roßwein erhältlich. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: russische Saunanacht von 16 bis 22 Uhr im Stadtbad Döbeln: Ü30-XXL-Party mit Feuershow ab 21 Uhr im Staupitzbad Döbeln: Wladimir Kaminer liest aus seinem Buch „Die Kreuzfahrer“ um 19 Uhr im Volkshaus Döbeln: 32. Offene Döbelner Stadtmeisterschaft im Schach ab 9 Uhr im Burger-Café am Ostbahnhof Roßwein: Eispokal-Turnier im Boxen ab 14 Uhr im Sporthaus an der Stadtbadstraße Striegistal: Bierverkostung mit zünftigem Essen um 18.30 Uhr im Straußenhof (Vorbestellung erwünscht)

Sonntag

Legenden des DDR-Rocks haben sich am Sonntag im Döbelner KL17 angekündigt: Rockhaus kommen in die Muldestadt und haben ihr neues Album „Tempozoo“ im Gepäck. Los geht’s um 20 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Stadtbummel über die neue Brücke an der Straße des Friedens ab 13.30 Uhr vom Körnerplatz aus Döbeln: verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr Döbeln: Lesung mit Autorin Anne Jacobs um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Döbeln: Tanzshow des KJSC Döbeln um 14 Uhr im Theater Hartha: Die große Schlager-Hitparade mit G.G. Anderson, Ireen Sheer und Patrick Lindner um 16 Uhr in der Hartharena Kriebstein: Sechs mal Sex – Ausstellung mit zwölf Künstlern aus den vergangenen zwölf Jahren der Reihe um 15 Uhr in der Galerie Girasole auf Rittergut Ehrenberg Leisnig: Tag des offenen Burgtores von 10 bis 16 Uhr auf Burg Mildenstein Roßwein: Eispokal-Turnier im Boxen ab 10 Uhr im Sporthaus an der Stadtbadstraße Schrebitz: Heimatmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz