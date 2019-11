Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Michael Blochel und Andreas Krambach bilden das Duo Slide Riders. Quelle: Andreas Krambach

Das Berliner Duo „Slide Riders“ gibt am Freitagabend ein Blues-Konzert im Herrenhauskeller von Burg Mildenstein. Keine Eins zu Eins-Kopien, sondern eigene Arrangements, viel Improvisation und diverse Eigenkompositionen bringen die beiden Musiker Michael Blochel und Andreas Krambach auf die Bühne. Nicht nur eingefleischte Blues-Fans sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Veranstalter ist der Mittelsächsische Jugend- und Kulturverein. „Ich freue mich, dass wir das Berliner Duo engagieren konnten“, sagt Organisator und Vereinsvorstand Erik Weichhold.

Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an Abendkasse 15 Euro; Tickets im Vorverkauf gibt es hier: Burg Mildenstein, Gästeamt Leisnig oder online unter: www.mjv-online.de

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Hartha: Fotovortrag über Leipzig von Heinz Thieme um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hartha: Vortrags- und bei gutem Wetter anschließender Beobachtungsabend ab 19 Uhr in der Sternwarte Roßwein: „ Puschkins Erben“ – Lesung mit Svetlana Lavochkina und Diane Feuerbach um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Striegistal: Skatturnier um 18 Uhr in der Gastsätte Waldhaus Kalkbrüche Kaltofen Waldheim: Patricia Spruck und Stadtbibliothekar Michael Diezel lesen zum Vorlesetag mit der Grundschule um 12 Uhr aus dem Buch „Alma und Oma im Museum“ von Nikolaus Heidelbach vor

Samstag

Wie im letzten Jahr wird auch am Samstag wieder in Döbeln getanzt. Quelle: Gerhard Schlechte

Zum 28. Mal heißt am Samstag wieder „ Döbeln tanzt!“. 21 Vereine und Institutionen mit 61 Gruppen und mehr als 650 Tänzerinnen und Tänzern treten beim Döbelner Tanzfest in der Stadtsporthalle um die begehrten Pokale an. Die erste Veranstaltung für die Kindertanzgruppen beginnt um 9 Uhr und geht bis etwa 13 Uhr. Hier gibt es dieses Jahr wieder einen deutlichen Zuwachs. Die zweite Veranstaltung mit den größeren Teilnehmern geht von 15 bis etwa 20 Uhr. Karten gibt es noch in der Stadtinformation.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Choren: „ Jakobsweg – Losfahren und erwartet werden“ – digitale Multivisionsshow mit Helmut Schulle Döbeln: Stadtrundgang um 13 Uhr „Auf den Spuren des jüdischen Lebens“ mit Treff am Café Courage Döbeln: Grüßaugust um 20 Uhr im KL17 Kriebstein: Geheimnisvolle Führung auf Burg Kriebstein jeweils um 16, 17 und 18 Uhr; Reservierung unter 034327/9520 oder E-Mail an kriebstein@schloesserland-sachsen.de Klosterbuch: Kräuterstunde um 15 Uhr mit Undine Myja, Anmeldung unter 0178/4357889 oder E-Mail an undine.myja@gmx.de Leisnig: Werkstattkonzert um 18 Uhr bei der Geilert GmbH, Altenhof 27; Benefiz zu Gunsten der Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder. Vier Künstler des Reinhold-Quartetts ( Leipzig) spielen Werke von Mendelssohn Bartholdy und Alexander Borodin. Mochau: Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz um 18 Uhr mit Anne-Marie Descotes, Botschafterin Frankreichs in Deutschland Ossig: Auftaktveranstaltung des Karnevalclubs Haßlau um 19.30 Uhr im Landhotel Sonnenhof Ostrau: Rassegeflügelausstellung von 9 bis 17 Uhr Schrebitz: Auftaktveranstaltung des Schrebitzer Carnevalclubs um 20 Uhr im Vereinshaus

Sonntag

Unter anderem Hühner stellen die Ostrauer Rassegeflügelzüchter zur Schau. Quelle: André Kempner

Die Ostrauer Rassegeflügelzüchter laden von 9 bis 16 Uhr (und auch bereits am Samstag von 9 bis 17 Uhr) in ihre Ausstellungshalle ein. Präsentiert werden die Tiere des Zuchtjahres 2019 – von Gänsen, Enten, Hühnern über Zwerghühnern bis zu vielen Tauben. Eine Tombola mit vielen Gewinnen steht bereit. Für die Kinder gibt es ein lustiges Programm mit Clown Silvio.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Chor- und Orchesterkonzert mit den Kantoreien Döbeln und Leisnig und der Mittelsächsischen Philharmonie um 17 Uhr in der St-Nicolai-Kirche Klosterbuch: Klosterführung durchs Kloster Buch um 14 Uhr Mochau: Kammerkonzert um 17 Uhr auf Gut Gödelitz Waldheim: Sonderführung im Stadt- und Museumshaus um 14 Uhr zur Geschichte der JVA Waldheim

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz