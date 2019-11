Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Am Freitag findet im Café Courage in Döbeln ein Benefizkonzert mit den Bands „Strom & Wasser“ und „wonach wir suchen“ im Rahmen der Aktion „Eine Million gegen rechts“ von Heinz Ratz statt. Ratz war zuletzt Anfang des Jahres zu Gast im Jugendhaus Roßwein. Einlass für die Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Statt Eintritt sollen Konzertbesucher eine Spende locker machen. Das Konzert ist eines von 100 Konzerten in 100 Städten, die Heinz Ratz mit seiner Band „Strom & Wasser“ gibt. Als Support hat sich „wonach wir suchen“ angeschlossen, eine Leipziger Akustik-Punk-Band. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, soziokulturelle Zentren und selbstverwaltete Jugendhäuser in Sachsen, Thüringen und Brandenburg finanziell zu unterstützen. Deren Zukunft sieht Heinz Ratz durch rechtspopulistische Mehrheiten in den Parlamenten bedroht. Ein Teil der Spendensumme wird an diesem Abend dem Dorf der Jugend in Grimma und dem Treibhausverein in Döbeln zugutekommen.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: Weihnachtszauber mit kulinarischen Köstlichkeiten, feurigen Getränken und weihnachtlicher Unterhaltung von 16 bis 19 Uhr im Haus Wappenhensch Hartha: Vortrags- und Beobachtungsabend um 19 Uhr in der Sternwarte Lüttewitz: Seniorensportfest ab 17 Uhr im Sportzentrum des SV Einheit Lüttewitz

Samstag

Bei der Bäckerei Körner eröffnet wieder der Stollenmarkt. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Auf dem Stollenmarkt in der Großweitzschener Bäckerei Körner gibt es jede Menge vorweihnachtliche Genüsse. Es wird ein Einblick in die Weihnachtsproduktion gewährt. Der traditionelle Stollenanschnitt ist 14.30 Uhr. Der Erlös kommt einem guten Zwecke zu Gute. Für den nötigen kulturellen Rahmen sorgen die Dance Company Döbeln der Kreismusikschule. Weiterhin wird es Weihnachtsbasteleien und Plätzchenbacken für die Gäste geben. Ab 19 Uhr große Stollenmarkt-Party.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr bei Erntebrot Döbeln: Kindersamstag von 9 bis 13 Uhr in der katholischen Kirche Döbeln: Lift – Rockballaden ab 20 Uhr im KL17 Hartha: „Arabica und der dunkle Herrscher“ – Tanzshow mit Franziska Franz um 19 Uhr in der Hartharena Marbach: Schauturnen des SV 1892 Marbach um 15 Uhr in der Turnhalle Massanei: Bastelnachmittag für große und kleine Kinder ab 15.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Ostrau: Rassekaninchenausstellung von 9 bis 18 Uhr im Vereinshaus an der Döbelner Straße Waldheim: singen zur Jahreszeit ab 15 Uhr in der Arche Waldheim: Kreisrassegeflügelschau von 9 bis 18 Uhr im Lindenhof Zschaitz: Konzert der Blues- und Rockband „Engerling“ aus Berlin im Gasthof „Zur Post“; Reservierungen bei Gastwirt Adalbert Jentzsch unter 034332421056

Sonntag

Die Bremer Stadtmusikanten werden im Döbelner Theater aufgeführt. Quelle: Jörg Metzner

“Oh Schreck – soll der Esel etwa weg? Der Hahn in die Suppe? Die Katze in den Sack und der Hund in den Boxring? Da nehmen die vier Tiere lieber ihren Mut zusammen und reißen aus.“ Wie die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ausgeht. wird in einem Stück von F. K. Waechter für Kinder ab 5 Jahren am Sonntag um 16 Uhr im Döbelner Theater aufgelöst.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Klosterbuch: Führung durchs Kloster Buch um 14 Uhr Ostrau: Rassekaninchenausstellung von 9 bis 14 Uhr im Vereinshaus an der Döbelner Straße Waldheim: Geschichten aus alten Zeiten erzählt und vorgelesen um 15 Uhr in der Arche Waldheim: Kreisrassegeflügelschau von 9 bis 14 Uhr im Lindenhof

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz