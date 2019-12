Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

In Leisnig steht die Pyramide schon bereit. Quelle: Sven Bartsch

Sowohl in Leisnig als auch in Waldheim wird am Freitag der jeweilige Weihnachtsmarkt eröffnet. Während es an der Zschopau bereits um 14 Uhr losgeht, wird an der Mulde um 16 Uhr nachgezogen. Das Waldheimer Programm finden Sie hier (PDF), das Leisniger hier (PDF).

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Café Courage, Bahnhofstr. 56; 20 Uhr: Konzert: Kammermusik bis Rap, mit Trio.Diktion, Höhlenkollektiv, Speche und Handtrax. Döbeln: Hotel „Weiße Taube”, Eisenbahnstr. 1; 19 Uhr: Das Klassentreffen: SEK – Das musikalisch-kriminelle Dinner. Döbeln: KL 17 – Der Kleinstadtklub, Ritterstr. 17; 20 Uhr: Blues Night mit Tommy Castro & The Painkillersl. Döbeln: Stadtbibliothek, Lutherplatz 4; 18.30 Uhr: Lesekreis. In gemütlicher Runde Gespräche über Bücher und Autoren führen. Döbeln: Stadtwerke, Rosa-Luxemburg-Str.; Eisarena, 14.30 Uhr: Der Nicolaus zu Besuch im Winterdorf, ab 15.30 Uhr Kinderdisco, 19 Uhr Eisdisco für Erwachsene. Gersdorf: Grundschule, Hauptstr. 188a; Kita- und Adventsweihnachtsmarkt. Hartha: Pestalozzi-Oberschule, Pestalozzistr. 27; 15-19 Uhr: Weihnachtsmarkt der Grund- und Oberschule. Hartha: Sternwarte, Töpelstr. 49; 19 Uhr: Die ISS – Wie man dort lebt und forscht, Vortragsabend; 18 Uhr: Flappi – Die kleine Fledermaus sucht ihr Sternbild, Vortrag für Kinder von 5-10 Jahren. Leisnig: Burg Mildenstein, Burglehn 6; 14 Uhr: Nikolausgeschichten, Veranstaltung für Familien; 17 Uhr: Winterburggeschichten – Einweihung in die Geheimnisse der Adventszeit, mit der Burgdame Adelmut die Weihnachtsstimmung auf der Burg genießen. Bitte voranmelden!. Meinsberg: Feuerwehrgerätehaus; 16 Uhr: Nikolausveranstaltung. Rosswein: Jugendhaus, Goldbornstr. 18; 20 Uhr: Songsalon Nr. 8: Maria Schüritz ( Leipzig).

Samstag

Dr. Franz Alt ist auf Gut Gödelitz zu Gast. Quelle: imago images/Horst Galuschka

Er ist Journalist, Buchautor und enger Freund des Dalai Lama: Dr. Franz Alt. Im Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz berichtet er aus seinen Überlegungen und Gedanken, die er unter dem Titel „Der Appell des Dalai Lama an die Welt: Ethik ist wichtiger als Religion“ veröffentlichte. Der Dalai Lama fordere demnach eine neue säkulare Ethik jenseits aller Religionen, da diese häufig zu Intoleranz und Machtmissbrauch neigten. Mit Blick auf die vielen religiös motivierten Konflikte in der Welt scheint die Forderung nach einer allgemeinen, neuen säkularen Ethik dringender als je zuvor. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf Gut Gödelitz. Um Anmeldung unter Telefon 034325/ 2 04 34 oder E-Mail (info@ost-west-forum.de) wird gebeten. Die Kosten für die Veranstaltung belaufen sich auf 10 Euro für Mitglieder, 15 Euro für Nichtmitglieder. Im Vorfeld der Veranstaltung wird auch die nächste Ausstellung mit Werken aus Malerei und Grafik der Künstlerin Victoria Graf eröffnet.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Haus der Vielfalt (ehem. Frauenzentrum), Zwingerstr. 3-4; 14 Uhr: Tanzworkshop „Popping“, Tanzstil des Breakdance. Anmeldung erforderlich. Döbeln: Stadtwerke, Rosa-Luxemburg-Str.; Eisarena, 18 Uhr: Feuer im Zwielicht, atemberaubende Feuershow mit dem Feuerschlucker Rothar. Döbeln: Volkshaus Döbeln, Burgstr. 4; 14 Uhr: Weihnachtsgala mit Maja Catrin Fritsche. Tickets an der Döbeln-Information. Gleisberg: Feuerwehrdepot, An der Feuerwehr 2; 15.30 Uhr: Weihnachtsmarkt mit musikalischer Andacht, Weihnachtsmann-Lampionumzug (16.15 Uhr), Programm der Kinderburg und Besuch des Weihnachtsmannes. Das traditionelle Weihnachtsliedersingen beginnt 19 Uhr. Kriebstein: Rittergut Ehrenberg, Lochmühlenstr. 8; 16 Uhr: Adventa La Venezia, lebendiges Krippenspiel. Leisnig: Innenstadt Leisnig; 15-21 Uhr: Weihnachtsmarkt. Buden mit handwerklichen und kunsthandwerklichen Produkte, Präsent, Besuch des Weihnachtsmannes, Musik und Glühweinduft stimmen auf die Festtage ein. Rosswein: Feuerwehrdepot Gleisberg, Marktweg 2a; 16 Uhr: Weihnachtliche Stimmung am Gerätehaus. Rosswein: Grüne Aue, Troischau 2; 19 Uhr: Roßwein tanzt. Schrebitz: KulturSchule, Schulweg 3; 15 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Tombola, Bastelstraße und Ratsrad. Striegistal: Gaststätte Waldhaus Kalkbrüche Kaltofen, Kalkbrüche 1; 16 Uhr: Pyramidenanschieben mit den lustigen Weihnachtsmännern. Waldheim: Stadt- & Museumshaus, Niedermarkt 8; 18 Uhr: „Sind die Lichter angezündet...“ – abendlicher Rundgang mit kleiner Weihnachtsgeschichte. Waldheim: Innenstadt; 14-22 Uhr: Weihnachtsmarkt. An verschiedenen Stätten der Innenstadt wird es weihnachtlich einhergehen. Am Obermarkt, Bergmannshof, Stadt- & Museumshaus gibt es verschiedene Angebote. Für die Kleinen wird mit Ponyreiten, Karussell für Kurzweil gesorgt. Handwerkskunst, Modellbahnausstellung runden das Adventswochenende ab.

Sonntag

Alte Pfeifen der Orgel in der Waldheimer Stadtkirche werden versteigert. Quelle: (Archiv) Wolfgang Sens

Die Orgel in der Waldheimer Stadtkirche wird gerade saniert. Da fliegen auch einige Pfeifen raus. Diese versteigern Auktionator Dietmar von Bleil-Zink, Commerzienrätin Gloria von Auerbach und Pfeifenknecht Konrad am Sonntag ab 16 Uhr in Böhmes Hof.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: St.-Nicolai-Kirche, Kleine Kirchgasse 1; 16 Uhr: Adventskonzert mit Schülern der Musikschule Döbeln. Döbeln: Stadtmuseum, Obermarkt 1; 15 Uhr: „Denn ein heißes Bügeleisen auf dem kalten Leib gebracht...“ – vergnügliche Bügelstunde mit Bügelfrau Isolde. Döbeln: Stadtwerke, Rosa-Luxemburg-Str.; Eisarena, Kettensägekunst mit Jörg Bäßler. Döbeln: WelWel, Fichtestr. 10; 10 Uhr: 8. Nikolauslauf, Strecken von 5 und 10 Kilometer, Info und Anmeldung: www.neuelaufkultur.de Kriebstein: Burg Kriebstein, Kriebsteiner Str. 7; 16 Uhr: Adventskonzert, Lieder und Geschichten zum Advent mit Jacqueline Krohne (Gesang) und Antje Hebenstreit (Klavier) aus Dresden. Voranmeldungen unter Tel. 034327/9520 oder unter kriebstein@schloesserland-sachsen.de. Leisnig: Innenstadt Leisnig; 14-19 Uhr: Weihnachtsmarkt. Buden mit handwerklichen und kunsthandwerklichen Produkte, Präsent, Besuch des Weihnachtsmannes, Musik und Glühweinduft stimmen auf die Festtage ein. Ostrau: Eschkemühle, Karl-Marx-Str. 15A; 15 Uhr: Weihnachtsmarkt. Tragnitz: St.-Pankratius-Kirche; 14.30 Uhr: Vorweihnachtliches Singen und Musizieren unter dem Motto „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Waldheim: 14-20 Uhr: Weihnachtsmarkt. An verschiedenen Stätten der Innenstadt wird es weihnachtlich einhergehen. Am Obermarkt, Bergmannshof, Stadt- & Museumshaus gibt es verschiedene Angebote. Für die Kleinen wird mit Ponyreiten, Karussell für Kurzweil gesorgt. Handwerkskunst, Modellbahnausstellung runden das Adventswochenende ab.

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz