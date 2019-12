Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Am Freitag wird in Hartha der Weihnachtsmarkt eröffnet. Quelle: (Archiv) Gerhard Dörner

Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist traditionell der letzte in der Region Döbeln. Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich an rund 20 Ständen die Vereine und Geschäfte aus Hartha und der Umgebung. Beginn ist um 19 Uhr. Dann wird das bunte Treiben auf und um den Marktplatz in Hartha von Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) feierlich eröffnet. Anschließend gibt es musikalisches Programm mit der Döbelner Small Town-Big Band. Mehr zum Programm aller drei Tage lesen Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Kneipenquiz mit Laura und Judith Schilling um 19.30 Uhr im Café Courage Döbeln: „Classic meets Christmas“ – Konzert mit der Mittelsächsischen Philharmonie um 19 Uhr im Theater Döbeln: „Heiße Sache – Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ – Ausstellung im Stadtmuseum von 10 bis 12 Uhr Ehrenberg: „Sechs mal Sex“ – Ausstellung mit zwölf Künstlern der vergangenen zwölf Jahre von 9 bis 15 Uhr auf Rittergut Ehrenberg Waldheim: Weihnachtskonzert mit den Kindern der Waldheimer Grundschule um 10.30 Uhr in der Stadtkirche

Samstag

Im Döbelner KL17 steht am Samstag das letzte Konzert des Jahres an. Auf der Bühne stehen werden „Bell, Book & Candle“ aus Berlin. „Nun haben sie ihr aktuelles, erstmals deutschsprachiges Album im Gepäck und werden sicher auch damit das Publikum verzaubern! Also Freunde, kommt vorbei und lasst uns ein letztes mal in diesem Jahr gemeinsam mit grandiosen Musikern feiern und ein unvergessliches Konzert erleben!“, freuen sich die Veranstalter.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Choren: 17. Weihnachtskarpfenmarkt ab 10 Uhr am Chorener Teich Döbeln: Tanzworkshop zum Popping, einem Tanzstil des Breakdance, um 14 Uhr im Haus der Vielfalt (ehemaliges Frauenzentrum); Anmeldung erforderlich Döbeln: Tischtennisturnier für Aktive und Nichtaktive des Döbelner SV „Vorwärts“ ab 9 Uhr in der Sporthalle an der Burgstraße Döbeln: „Heiße Sache – Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ – Ausstellung im Stadtmuseum von 14 bis 17 Uhr Döbeln: Stiefelheben – Kraftdreikampf-Abschluss 2019 des Kraftsport- und Fitnessvereins um 18 Uhr in der Stadtsporthalle Hartha: Weihnachtsmarkt ab 12 Uhr Hartha: „Eine kleine Nachtmusik“ – Weihnachtsmusik mit den Notenchaoten von 21.30 bis 22.15 Uhr in der Stadtkirche Hartha: After-Show-Party mit Musik der 80er, 90er und aus den letzten Jahren sowie die aktuellen Charts ab 22 Uhr im Schwan

Sonntag

Im Döbelner Stadtmuseum geht es heiß her – und zwar mit Bügeleisen. Quelle: Thomas Sparrer

Im Döbelner Stadtmuseum bleibt es weiterhin heiß. So ist auch am Sonntag von 14 bis 17 Uhr (sowie auch Freitag von 10 bis 12 Uhr und Samstag von 14 bis 17 Uhr) die aktuelle Ausstellung „Heiße Sache – Historische Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ zu sehen. Um 15 Uhr gibt es eine vergnügliche Bügelstunde mit Bügelfrau Isolde. Außerdem können Lavendelsäckchen selbst gemacht werden.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: „ Weihnachten in aller Welt“ – Lesung für Kinder und Familien um 16 Uhr im TiB Hartha: Weihnachtsmarkt von 14 bis 19 Uhr Mockritz: Adventsmusik der Kurrende um 16 Uhr in der Kirche; anschließend lädt Familie Kuenheim ins Rittergut ein Striegistal: Weihnachtsmarkt auf dem Straußenhof um 11 Uhr

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz