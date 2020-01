Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Die Mittelsächsische Philharmonie spielt in Döbeln zwei Neujahrskonzerte. Quelle: PM

In die Märchenwelt von „Tausendundeine Nacht“ entführen am Freitag die beiden Neujahrskonzerte der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Raoul Grüneis im Theater Döbeln. Um 15 Uhr und um 17 Uhr erklingen dabei Werke von Johann Strauss Vater und Sohn, Carl Nielsen, Leo Debiles und anderen.

Zauberhaft und phantasievoll geht es zu in den Geschichten, die die schöne Scheherazade dem Sultan Nacht für Nacht erzählt und die auch unser Bild vom Orient bis heute prägen. Zahlreiche Komponisten haben sich von der geheimnisvollen Welt und den Klängen des Orients inspirieren lassen.

Die Zuhörer dürfen sich auf die Ouvertüren zu Mozarts Entführung aus dem Serail und Johann Strauss‘ Indigo und die 40 Räuber freuen und auf Carl Nielsens Aladdin-Suite gespannt sein. Beliebte Walzer und Märsche der Strauss-Familie dürfen im Neujahrskonzert nicht fehlen und so wird das Jahr 2020 mit einer Mischung aus wunderbar Vertrautem und erfrischend Neuem begrüßt.

Samstag

In Leisnig präsentieren die Rassegeflügelzüchter am Wochenende wieder ihr edles Federvieh. Quelle: Gerhard Dörner

Die Leisniger Rassegeflügelzüchter starten am Samstag mit ihrer großen Schau in der Saxonia-Sporthalle in’s neue Jahr. Von 9 bis 18 Uhr können fast 500 Tiere unter die Lupe genommen werden – aber erst, nachdem das edle Federvieh den Zuchtrichtern vorgestellt wurde. Auch am Sonntag ist die Ausstellung für Besucher geöffnet – und zwar zwischen 9 und 14 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Jahna: Neujahrskonzert mit Ysilia: Nordlichter, Trolle, Fjorde, Berge, verzauberte Klänge aus dem hohen Norden um 19.30 Uhr in der St.-Gotthard-Kirche R0ßwein: Preisskat um 18 Uhr in der Grünen Aue; gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen; Startgeld 10 Euro Westewitz: Glühweinfest ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

Sonntag

Am Sonntag steigt das große Krabbeln im Döbelner Volkshaus. Aber keine Sorge! Das ist kein Grund, direkt den Kammerjäger zu rufen. Denn es handelt sich lediglich um „Insektopia“ – eine Ausstellung mit allerlei besonderen Spinnen und Insekten.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Leisnig: Rassegeflügelschau in der Saxonia-Sporthalle von 9 bis 14 Uhr Roßwein: Preisskat der Damen ab 14 Uhr in der Grünen Aue

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz