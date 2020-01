Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Samstag

Döbeln Fit und Gesund ins Jahr 2020 ist die fünfte Fitness- und Gesundheitsmesse überschrieben, die am Samstag vom Verein Gesundheitssport Döbeln e.V und ML Sports in der Döbelner Stadtsporthalle angeboten wird. Der Verein zählt mehr als 800 Mitgliedern in Mittelsachsen. Bei der kostenfreien Veranstaltung sollen Sport-, Fitness-, Reha- und Freizeitangebote für Kinder Erwachsene und Senioren vorgestellt werden. Um 9 Uhr wird die Messe eröffnet. Danach können sich die Besucher in der Sporthalle verschiedenen Kursen widmen. Die erste Runde bietet 9.15 Uhr einen Fitnessmix. 10.15 Uhr geht es um Zirkel- oder Koordinationstraining und um einen Warrior-Parcours. Ab 11.15 Uhr können Rehasportangebote ausprobiert werden. Im Außengelände geht es um Trendsportarten. Dazwischen gibt es Vorträge, Snackpausen mit gesunder Ernährung und kostenfreie Gesundheitstests. Für die Schnupperkurse sind Anmeldungen unter 03431/5842197 erbeten.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Progressive Rock Night mit „Blank Manuskript“ ab 20 Uhr im KL17 Döbeln: „3 Musketiere“ von der Loge Nr. 5 um 19.30 Uhr im Theater

Sonntag

Das Neujahrskonzert ist bereits in Döbeln gespielt worden und kommt jetzt nach Hartha. Quelle: Sven Bartsch

Das Neujahrskonzert des Mittelsächsischen Theaters macht in der Hartharena Station. Unter dem Titel „Tausendundeine Nacht“ entführt die Mittelsächsische Philharmonie in eine Märchenwelt. Los geht’s um 17 Uhr.

Unsere Kritik zur ersten Aufführung in Döbeln lesen Sie hier.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: „ Warten auf Godot“, ein Schauspiel von Samuel Beckett um 18 Uhr im Theater Langenau: Neujahrswanderung ab 13 Uhr vom alten Gasthof Richtung Oberdorf, weiter über den Feldweg bis Ober-Gersdorf (Gut Reinike), danach zum Gersdorfer Oberdorf. Anschließend weiter zum Gedenkstein (B176) Richtung Sornziger Wald über den Hauptweg durch den Wald Richtung Langenau/Unterdorf. Auch Wanderfreunde aus anderen Ortschaften sind herzlich willkommen. Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus in Langenau, wo ein gemütlicher Ausklang stattfindet.

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz