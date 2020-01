Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Am Freitag öffnet die Oberschule „Am Holländer“ ihre Türen. Quelle: (Archiv) Wolfgang Sens

Am Freitag besteht die Möglichkeit, dieDöbelner Oberschule „Am Holländer“ zum Tag der offenen Tür genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu sehen sind Fachkabinette, Freizeitangebote, Ergebnisse des Fächer verbindenden Unterrichts sowie Facharbeiten und mehr. Die Türen sind von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Lesekreis in der Stadtbibliothek um 18.30 Uhr Döbeln: „Heiße Eisen – Historische Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ – Ausstellung im Stadtmuseum von 10 bis 12 Uhr Hartha: „Wintersternbilder über Hartha“ – Vortragsabend in der Sternwarte um 19 Uhr; anschließende Himmelsbeobachtung bei klarem Himmel

Samstag

Schon vor der Eröffnung in voller Blüte: die weiße Kamelie in Roßwein. Quelle: Martina Thiele

Die große weiße Kamelie steht im Gegensatz zum vergangenen Jahr um diese Zeit schon in voller Blütenpracht. „Da können wir schon richtig was zeigen“, freut sich Heimatvereinschefin Martina Thiele. Für einen ersten Farbtupfer sorgt jetzt schon eine pinkfarbene Kamelie und auch die Zustellpflanzen blühen schon. Die große rote Kamelie und jene mit den rot-weißen Blüten halten sich noch bedeckt. Am Samstag beginnt im Wolfstal wieder die Kameliensaison, wenn das Gewächshaus von 11 bis 16 Uhr geöffnet wird.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Choren: gemütliches Beisammensein zum Jahresbeginn mit Glühwein und Grillen ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Döbeln: Landesmeisterschaften im Bogenschießen ab 10 Uhr in der Stadtsporthalle Döbeln: Premiere von Fidelio, einer Oper von Ludwig van Beethoven, um 19.30 Uhr im Theater Döbeln: regionale Biermesse mit Brauvereinen aus Sachsen und Tschechien von 15 bis 23 Uhr im Welwel Hasslau: Glühweinfest mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie Lampionumzug mit dem Spielmannszug Roßwein ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Gödelitz: Neujahrskonzert um 18 Uhr in der Alten Schäferei Niederstriegis: Glühweinfest ab 18.30 Uhr im Stadion des Friedens Seifersdorf: Glühweinfest ab 17 Uhr am Gerätehaus der Ortswehr

Sonntag

Rosswein: Zweiter der Tag Kameliensaison von 11 bis 16 Uhr im Wolfstal

Leisnig: Skatturnier ab 14 Uhr im Vereinsheim an der Chemnitzer Straße

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von André Pitz