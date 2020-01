Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Ein Konzert mit der Jazzband „ Glotze“ gibt es am Freitag im Café Courage in Döbeln. Einlass ist 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 bis 10 Euro. „ Glotze“ vertritt den Leipziger Metajazz. Das exzellente Trio kommt in klassischer Jazz-Besetzung daher – Mark Weschenfelder am Saxophon, Philipp Martin am Bass und Philipp Scholz am Schlagzeug. Die drei umtriebigen Musiker sind prägende Figuren der Jazzszene Leipzigs. Sie fordern sämtliche Stereotypen heraus, bewegen sich blitzschnell und auf spielerisch höchstem Niveau auf dem schmalen Grat zwischen Jazz und Neuer Musik.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: „SEK“ – Das Musical-Dinner um 19 Uhr im Hotel „Weiße Taube“ Döbeln: „Heiße Sache – Historische Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ als Ausstellung von 10 bis 12 Uhr im Stadtmuseum Hartha: Vortragsabend zum Thema Polarlichter um 19 Uhr in der Sternwarte

Samstag

„ Basel Riffs gegen den grauen Alltag: The Dues bringen das „Roll“ zurück in den „Rock’n’Roll“. Es gab eine Zeit, da war Rock’n’Roll ein Versprechen. Ein Versprechen, die Konformität der Gesellschaft aufzubrechen, auszubrechen aus dem grauen Alltagstrott. Rock’n’Roll, das war Revolution. Rock’n’Roll, das war Freiheit. The Dues aus Winterthur nehmen dich mit zurück in diese Zeit.“ – Mit diesen Worten kündigt das Döbelner KL17 das Konzert der Schweizer Band „The Dues“ am Samstagabend an. Los geht’s um 20 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Naunhof: Winterfeuer mit der Feuerwehr Naunhof/ Beiersdorf ab 16 Uhr am Feuerlöschteich Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 17 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Sonntag

Eine Irische Mischung gibt es ab 17 Uhr im Roßweiner Rathaussaal beim Abend für alle Sinne „Buch, Musik und Gaumenfreude“. Diesmal zu Gast sind Autorin Anja Zimmer und Musiker Tempus Manet. Karten gibt es in der Christlichen Buchhandlung bei Organisatorin Ute Lomtscher und in der Stadtverwaltung am Empfang.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: „3 Kokosnüsse für Rumpelstilzchen“ – Kabarett mit Peter Flache um 19 Uhr im Theater Geringswalde: Winterwanderung mit den Harthaer Heimatfreunden ab 9.45 Uhr vom Bad aus Großweitzschen: kreisoffenes Skatturnier ab 13 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz: Frühschoppen mit Preiskegeln und Darts ab 10 Uhr im Sportzentrum des SV Einheit Mochau: 3. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie um 17 Uhr auf Gut Gödelitz Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 17 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Von André Pitz