Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Bei Hans-Peter Benedix in der Grünen Aue wird wieder geskatet. Quelle: Sven Bartsch

So lange die Grüne Aue in Roßwein nicht verkauft ist, wird Hans-Peter Benedix seinen Saal und die Gastronomie zur Verfügung stellen. Genauso wie für die zahlreichen Skatveranstaltungen, die seit Jahrzehnten bei ihm stattfinden. Bis zu 60 Spieler aus ganz Sachsen kommen regelmäßig zum Stechen und Reizen. Am Freitag auch wieder, dann zum Schlachteskat, bei dem es auf der Karte in der Grünen Aue ausschließlich Produkte gibt, die – wie es der Name schon sagt – beim Schlachten entstehen.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Gastspiel der Grünlichtenberger Theatergruppe um 29 Uhr im Theater Hartha: Vortrag in der Sternwarte zum Thema „Einführung in die Astronomie“ für Kinder von 8 bis 13 Jahren um 18 Uhr; Vortrag „Was sehen wir am Himmel?“ für Erwachsene um 19 Uhr; bei klarem Himmel schließt eine Himmelsbeobachtung an Meinsberg: „Mit dem Fahrrad auf der Suche nach den Naturwundern und auf den Spuren der Andenkultur und der Inkas“ – Reisebericht von Jürgen Wasmann um 19.30 Uhr beim Dorfclub Meinsberg an der Dorfstraße 34c; Anmeldung bei Robert Teichert unter 0163/607 4394 erwünscht

Samstag

Die Quad und ATV Freunde Mittelsachsen halten am Samstag in Hartha ihr erstes Wintertreffen ab. Quelle: Sven Bartsch

„Wir erwarten mittlerweile schon bis zu 150 Quadfreunde mit ihren Fahrzeugen und dazu natürlich auch noch hoffentlich viele Besucher aus Hartha“, sagt Marcel Mosch von den Quad und ATV Freunden, die am Samstag ihr erster Wintertreffen an der Rennstrecke am Harthaer Heegweg abhalten. Mit drei Rennstrecken ist am Samstag auch viel geboten. Das lockt sogar fahrfreudige Besucher aus Leipzig und Dresden an. Die drei Strecken laufen über die ursprüngliche Stock-Car-Bahn. Eine wurde besonders für Kinder hergerichtet, eine zum Driften. „Die dritte haben die Mitglieder des MSC extra für uns angelegt, die ist besonders bergig und schlammig“, so Mosch.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Jahna: Neujahrsfeuer ab 17 Uhr auf der Festwiese am Sportplatz Kriebstein: Tag des offenen Burgtores (freier Eintritt) von 10 bis 16 Uhr inklusive Eröffnung von zwei Sonderausstellungen: „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856-1945“ und „Kriebstein-Ansichten und mehr – Malerei von Diplom-Designer Andreas Kunath“ Langenau: Langenauer Dorfpartie – der bebilderte Jahresrückblick von Jörg Keul jeweils um 15 und 17 Uhr im Vereinshaus Ossig: KCH-Weiberfasching ab 19.30 Uhr im Landhotel Sonnenhof Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 16 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Sonntag

Die Wanderung führt auch am gerade eingerüsteten Heiligenborner Viadukt vorbei. Quelle: Sven Bartsch

In bekannter Tradition startet der Verschönerungsverein zur Winterwanderung. Diese beginnt am Sonntag um 10 Uhr am Waldheimer Rathaus. Die Wanderer starten von dort gen Sauergras. Die Route führt über die südlichen Höhen von Waldheim. Nach der Überquerung der Zschopau-Brücke geht es zum Eichberg und über die Industriestraße zum Mittelberg. Von hier wird der Weg zum Pfaffenberg genommen. Dann folgt der Abstieg in das Sauergras.Unterwegs sehen die Wanderer das eingerüstete Heiligenborner Viadukt. Dann geht es unter der Eisenbahnlinie durch und weiter auf dem Weg zum Bornberg. Durch die Sturmschäden gibt es vielleicht einige neue bzw. alte Blicke auf die Zschopaustadt. Nach der Mittagspause steigen die Wanderer auf zum Katzenberg. Über Schönberg und den Wachberg geht es zurück nach Waldheim. Die Wanderung ist 13 Kilometer lang und überwindet 400 Höhenmeter.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: „ Warten auf Godot“ – Schauspiel von Samuel Beckett um 17 Uhr im Theater Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 16 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Von André Pitz (mit Manuela Engelmann-Bunk, Vanessa Gregor und Dirk Wurzel)