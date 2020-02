Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

„Dicke Luft“ heißt die neue Sonderausstellung auf der Burg Kriebstein. Im Mittelpunkt stehen dort das Adelsgeschlecht von Arnim und die Unternehmerfamilie Niethammer. Quelle: Sven Bartsch

Die neue Ausstellung „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856 bis 1945“ ist im Sonderausstellungsraum des Museums zu sehen. Mit Gründung der Papierfabrik Kübler & Niethammer 1856 entwickelte sich im Zschopautal ein großer Industriestandort, mit ihm entstehen Konflikte. Die „alte“ und „neue“ Zeit treffen direkt aufeinander. Die alte Burg Kriebstein mit ihren Besitzern, der adligen Familie von Arnim und die neue Fabrik im Tal mit der bürgerlichen Unternehmerfamilie Niethammer sind die Hauptdarsteller eines jahrzehntelangen Streits, der das ganze Dorf ergreift. Im Jahr 1896 erhält Kriebstein einen Eisenbahnanschluss. Diese Situation wird auf einer detailgerechten Eisenbahnplatte von zirka acht Metern Länge im Sonderausstellungsraum präsentiert. Die Sonderschau beleuchtet im Jahr der sächsischen Industriekultur verschiedene Konfliktfelder und zeigt die Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Geöffnet hat das Museum von 10 bis 16 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Quiz-Café um 20 Uhr im Café Courage Döbeln: After-Work-Party mit DJ Grande Sabroso ab 19 Uhr im KL17 Döbeln: „Stilles Leben – Hexenritt“ – ein Künstler wird 80. Klaus Drechsel, Aquarelle, Zeichnungen, Grafik und Plastik. Eröffnung mit Museumsleiterin Kathrin Fuchs, musikalische Umrahmung durch Frank Fröhlich (Gitarre), Laudatio: Dr. Anke Fröhlich-Schauseil (Kunsthistorikerin). Der Künstler ist anwesend. Beginn ist 19.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Döbeln: „Heiße Sache – Historische Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ – Ausstellung im Stadtmuseum von 10 bis 12 Uhr. Hartha: Vortragsabend zum Thema „Die Suche der Menschen nach einer zweiten Erde“ um 19 Uhr in der Sternwarte; bei klarem Himmel anschließender Beobachtungsabend

Samstag

„Anstandslos & Durchgeknallt“ zählt seit geraumer Zeit zu den angesagtesten DJ-Duos des Freistaates und darüber hinaus. Und am Samstag machen Maria Dürrling und Oliver Kleissle mit ihren Decks auch in der Hartharena Halt. Die Tore werden 21 Uhr geöffnet. Neben den beiden stehen am Abend zudem noch DJ Fantastic und Marcapasos an den Reglern. Karten sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen zu haben.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Tanzworkshop zum „Popping“, einem Tanzstil des Breakdance, um 14 Uhr im Haus der Vielfalt; Anmeldung erforderlich Döbeln: „Der Frieden“ – Komödie von Peter Hacks nach Aristophanes mit Musik von André Asriel um 19.30 Uhr im Theater Döbeln: „Paw Patrol“ – Puppentheater für Kinder um 15 Uhr im Volkshaus Döbeln: Mit Hüpfburgen in die Ferien – Winterferienangebot des SV Vorwärts ab 11 Uhr und der Sporthalle an der Burgstraße Kriebstein: „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856-1945“ – Ausstellung von 10 bis 16 Uhr auf Burg Kriebstein Ossig: Faschingsveranstaltung mit dem Karnvelvalsclub Haßlau im Landhotel Sonnenhof ab 19.30 Uhr Roßwein: Kamelienschau im Kamelienhaus im Wolfstal von 11 bis 16 Uhr

Sonntag

Martina Thiele lässt die Puppen tanzen. Quelle: Sven Bartsch

Mit der Ausstellung „Tri-Tra-Trallala – der Kasper gibt sich die Ehre“ gedenkt dem 1911 in Roßwein geborenen Erich Kürschner. Heimatvereinschefin Martina Thiele hat damit die Gelegenheit genutzt, die wenigen Informationen über den Roßweiner und seine Familie aufzuschreiben und in einem geeigneten Rahmen zu präsentieren. Einen Großteil der Ausstellung bilden die gestrickten beziehungsweise gehäkelten Handpuppen von Brigitte Zimmermann aus Döbeln. Insgesamt 50 Stück haben ihren Platz in der „Tonne“ gefunden. Hexe, Prinzessin, Teufel in allen Farben, Trolle, Räuber, Polizist, Clowns, jede Menge tierische Handpuppen und die zauberhafte Schneekönigin haben schon Stellung bezogen. Detailverliebt hergestellt, warten die Puppen regelrecht darauf, auf der Hand zum Leben erweckt zu werden. Zu sehen ist die Ausstellung von 13 bis 16 Uhr. Führungen und Gruppen können telefonisch unter 0151/701 101 51 angemeldet werden.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Mit Hüpfburgen in die Ferien – Winterferienangebot des SV Vorwärts ab 11 Uhr und der Sporthalle an der Burgstraße Kriebstein: „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856-1945“ – Ausstellung von 10 bis 16 Uhr auf Burg Kriebstein

Von DAZ