Das ist am Wochenende in der Region Döbeln los

Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Die Eröffnungsgala des Carnevalclubs Leisnig entführt ab 20 Uhr die Gäste in der Sporthalle an der Chemnitzer Straße auf einen anderen Kontinent. Das aktuelle Motto des CCL lautet „Reis mit Stäbchen, roher Fisch – in Asien und auf Leisnig’s Tisch!“.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: Tanzabend zum Valentinstag ab 19 Uhr im Welwel Hartha: „Twinky – unser Roboter im Weltraum“ – Vortrag für 8- bis 14-Jährige um 18 Uhr in der Sternwarte; „Astronomie und Raumfahrt“ – Vortrag um 19 Uhr; bei klarem Himmel mit anschließendem Beobachtungsabend Waldheim: „Musik & Wein – Heute Nacht oder Nie“ – Musik der Goldenen 20er mit Herz und einer Prise Humor mit dem Ensemble Vinoresque ( Schwarzenberg). Karten gibt es noch in der Stadtinformation und Restkarten an der Abendkasse ab 18.15 Uhr

Samstag

Die Modellbahntage halten auch in diesem Jahr wieder an der Burgstraße Einzug. Quelle: Sven Bartsch

„Wir schaffen das!“, sagte Jörg Dathe vom Döbelner SV Vorwärts im vergangenen Herbst. Er meinte damit, die Döbelner Modellbahntage auch nach dem Tod von Sport- und Modellbahnfreund Harald Köpke weiterhin auf die Beine zu stellen. Und die Döbelner haben Nägel mit Köpfen gemacht. So werden die Modellbahntage auch an diesem Wochenende in der Sporthalle an der Döbelner Burgstraße steigen. Die Tore sind sowohl Samstag als auch Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Tanzworkshop zum „Popping“, enem Tanzstil des Breakdance, um 14 Uhr im Haus der Vielfalt; Anmeldung erforderlich Döbeln: Konzert mit „Zenit“ und Special Guest Bernd Kleinow um 20 Uhr im KL17 Döbeln: „ Karl Capek – Wie ein Theaterstück entsteht“ – satirischer Abend um 19.30 Uhr im TiB Großweitzschen: Karneval mit dem Carnevalsclub der Muldenschiffer ab 18.30 Uhr in der Turnhalle Kriebstein: „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856-1945“ und „Kriebstein-Ansichten und mehr – Malerei von Diplom-Designer Andreas Kunath,, Sonderausstellungen von 10 bis 16 Uhr auf Burg Kriebstein Mochau: „Der lange Schatten der Täter – Nachkommen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte“ – Vortrag mit Autorin und Publizistin Andrea Senfft auf Gut Gödelitz; Infos und Anmeldung unter Tel. 034325/204325 oder info@ost-west-forum.de Ossig: Faschingsveranstaltung mit dem Karnevalsclub Haßlau ab 19.30 Uhr im Landhotel Sonnenhof Roßwein: Roßwein tanzt ab 19 Uhr in der Grünen Aue; Anmeldung unter Tel. 034322/42851

Sonntag

Der Roßweiner Aquarien- und Terrarienverein Osiris präsentiert zu den Vereinstagen besondere Tiere. Quelle: Sven Bartsch

Der Roßweiner Aquarien- und Terrarienverein Osiris will sich am Wochenende (Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr) im „Osiris-Domizil“, das sich im Untergeschoss der Geschwister-Scholl-Oberschule befindet, von seiner besten Seite präsentieren. Grund sind die Roßweiner Vereinstage, an denen sich neben Osiris gleiche mehrere Roßweiner Vereine beteiligen. So öffnet etwa der Heimatverein wieder das Kamelienhaus im Wolfstal (Sa/So von 11 bis 16 Uhr), Die Modelleisenbahner zeigen an der Straße der Einheit 12 (Sa/So von 10 bis 17 Uhr) ihre Ausstellung auf zwei Etagen, am Dampfmaschinenhaus an der Stadtbadstraße steigt das Maschinenhausfest (Sa/So von 10 bis 17 Uhr) und der Heimatverein Niederstriegis öffnet das Dorfmuseum in Littdorf (Sa/So von 10 bis 17 Uhr).

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Trödelmarkt ab 9 Uhr im Welwel Großweitzschen: Kinderkerneval mit dem CCM ab 14 Uhr in der Turnhalle Klosterbuch: Kunst- und Handwerkermarkt von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Kloster Buch Ossig: Kinderfasching mit dem KCH ab 14 Uhr im Landhotel Sonnenhof

