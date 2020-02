Das ist am Wochenende in der Region Döbeln los

Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

„Ob Kleinkunst, Musik, Poesie, Theater- oder Tanzperformance – die Bühne gehört ganz dir.“ Mit diesen Worten laden der Döbelner Treibhaus-Verein und das Offene Jugendhaus Riesa am Freitag ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) ins Café Courage an der Bahnhofstraße ein. Die Veranstaltung wird als Möglichkeit begriffen, sich einem Publikum zu präsentieren und seine Kunst mit anderen zu teilen. Pro Auftritt sind zehn Minuten eingeplant. Support kommt von der Band „Terrakotta“, deren Repertoire von Jazzrock bis zu 50er-Jahre-Rock’n’Roll reicht.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Hartha: „Leben und Arbeiten auf der internationalen Raumstation ISS“ – ein Vortragsabend um 19 Uhr in der Sternwarte; bei klarem Himmel ist ein Beobachtungsabend angeschlossen Striegistal: Skatturnier ab 18 Uhr in der Gaststätte Waldhaus Kalkbrüche Kaltofen

Samstag

Beim Schrebitzer Kinderfasching vor zwei Jahren gab es eine Spende der Kreissparkasse Döbeln. Quelle: (Archiv) Sebastian Fink

Fasching? Und das nach Aschermittwoch? für die Narren vom Schrebitzer Carnevalclub (SCC) kein Problem! Denn da der SCC keinem Verband angehört, ist er auch an keinerlei Fristen gebunden. Und deshalb kommen nun die Kleinen am Samstag ab 15 Uhr im Vereinshaus auf ihre Kosten. Denn während andere ihre Kostüme schon verstaut haben, wird in Schrebitz noch Kinderfasching gefeiert.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Tanzworkshop zum Popping (Tanzstil des Breakdance) um 14 Uhr im Haus der Vielfalt; Anmeldung erforderlich Döbeln: Tag der offenen Tür der Heimerer Schulen von 10 bis 13 Uhr Döbeln: „Fidelio“ – eine Oper von Ludwig van Beethoven um 19.30 Uhr im Theater Döbeln: Après Fasching des Limmritzer Faschingsclubs ab 20 Uhr (19 Uhr Einlass) im Volkshaus Döbeln: Gastspiel der Loge Nr. 5 mit „3 Musketiere“ um 19.30 Uhr im Theater Hartha: Filmabend für Erwachsene um 19 Uhr bei der Diakonie Roßwein: Kamelienschau im Kamelienhaus von 11 bis 16 Uhr im Wolfstal

Sonntag

„Die drei Musketiere“, dargeboten vom Bürgertheater „Loge Nr. 5“, entrollt eine Parabel über religiösen Fanatismus. Quelle: Sven Bartsch

Das wäre eigentlich was für die Seebühne. Aber auch im Döbelner Theater macht die Inszenierung des Musicals „Die drei Musketiere“ ordentlich was her. Im Januar hat das Stück des Döbelner Bürgertheaters von der Loge Nr. 5 Premiere gefeiert und überzeugt. Nun besteht sowohl am Samstag (19.30 Uhr) als auch am Sonntag (18 Uhr) im Döbelner Theater noch einmal die Chance, das Stück auf der Bühne zu erleben.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Hartha: „Das Stadlfest“ präsentiert von Andy Borg um 16 Uhr in der Hartharena Hartha: „Kreuz und quer durch Mittelsachsen“ – ein Dia-Vortrag mit Michael Kreskowsky Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 16 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von DAZ