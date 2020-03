Das ist am Wochenende in der Region Döbeln los

Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise können Veranstaltungen jedoch abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch bei dem Veranstalter. Bis zu Redaktionsschluss abgesagte Veranstaltungen wurde bereits aus der Übersicht gestrichen.

Freitag

Am Freitag findet im Döbelner Café Courage die zweite Ausgabe der Politischen Tiergespräche statt. Zu Gast ist Autor Lou Martin, das Thema lautet „Gandhi & Herrschaftsfreiheit“. „Gandhi dürfte zu den bekanntesten Figuren des zivilen Ungehorsams in der Geschichte zählen. Weniger bekannt sind seine tiefergehenden Ansichten zu einer herrschaftsfrei organisierten Gesellschaft. Auch sein Vegetarismus – viel besprochen, jedoch wenig tiefgehend – wird Teil der Politischen Tiergespräche sein“, kündigen die Veranstalter auf Facebook an. Los geht es um 20 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Freitag: Döbeln: „Heiße Sache – Historisch Bügeleisen und Uromas Weißwäsche“ – Ausstellung von 10 bis 12 Uhr im Stadtmuseum Hartha: „Unsere Sonne: Licht- und Wärmespender unserer Erde“ – Vortrag um 19 Uhr in der Sternwarte; bei klarem Himmel mit anschließendem Beobachtungsabend

Samstag

Susanne Brenner aus Wilsdruff war bereits 2019 bei der ersten Saatguttauschbörse des Bürgerhauses dabei. Quelle: André Pitz

Ein Jahr nach dem der ersten Ausgabe führt das Roßweiner Bürgerhaus nun die Staatguttauschbörse fort. „Wer seine Gartenplanung noch nicht abgeschlossen hat und noch etwas Neues für seine Beete sucht, der sollte an diesem Samstag in das Bürgerhaus kommen. Neben einem Vortrag über die Dringlichkeit der Erhaltung der Sortenvielfalt gerade in unseren Kleingärten wird uns Milana Müller von dem Umweltbildungshaus ’Johannishöhe’ Tharandt viele Tipps zur Saatgutherstellung geben“, kündigt das Bürgerhaus-Team an. Die Tauschbörse beginnt mit dem Vortrag um 14 Uhr und ist bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Veranstaltungen am Samstag: Döbeln: Workshop zum Thema „Ohne Angst verschieden sein“ um 10 Uhr im Café Courage; Anmeldung per E-Mail an kontakt@prozesswerkstatt-leipzig.org Döbeln: Abschiedstour von „ Vicki Vomit“ um 20 Uhr im KL17 Haßlau: Skatturnier mit dem Dorf- und Feuerwehrverein um 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Leisnig: Tag der offenen Töpferei von 10 bis 18 Uhr in der Keramikwerkstatt von Claudia Rückert, Großpelsen 1 Roßwein: Kükenschwimmen um 13.30 Uhr im Stadtbad Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 16 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal Schrebitz: „Aus der Geschichte der Traktoren“ – Vortrag mit den Ostrauer Treckerfreunden um 15 Uhr im Landgasthof „Wolf“ Zschaitz: Konzert der „ Rolling Stones“-Coverband „Tacton“ um 20 Uhr im Gasthof „Zur Post“

Sonntag

Am Sonntag proben die Original Jahnataler Blasmusikanten öffentlich. Quelle: (Archiv) Jahnataler Blasmusikanten

„Eine schöne Einstimmung auf die neue musikalische Saison“, versprechen die Original Jahnataler Blasmusikanten für den Sonntag. Um 15 Uhr findet die öffentliche Probe der Truppe im Vereinshaus an der Bauernstube statt. Dabei wird das neue Programm vorgestellt und außerdem darf das Publikum über neu einstudierte Titel abstimmen.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: Döbeln: Trödelmarkt ab 9 Uhr im Welwel Leisnig: Tag der offenen Töpferei von 10 bis 18 Uhr in der Keramikwerkstatt von Claudia Rückert, Großpelsen 1 Roßwein: Kamelienschau von 11 bis 16 Uhr im Kamelienhaus im Wolfstal

Die DAZ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

