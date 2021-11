Das ist der schnellste Weg durch Döbeln

Döbeln

5,4 Millionen Euro hat die neue Brücke über die Mulde an der Döbelner Schillerstraße gekostet. Am Sonntag ist es genau sechs Monate her, dass sie für den Verkehr freigegeben wurde. In die Freude über das seit Generationen angedachte Brückenbauprojekt mischte sich aber auch immer wieder Skepsis: Was trägt die Brücke zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs bei? Wie wird sie angenommen? Die DAZ-Redaktion machte in dieser Woche den Test: morgens kurz nach sieben in der Hauptverkehrszeit, wenn gefühlt ganz Döbeln auf dem Weg zur Arbeit ist oder die Kinder zur Schule fährt.

Start in Döbeln-Ost

Manuela Engelmann-Bunk (Route 1), Stephanie Helm (Route 3) und Thomas Sparrer (Route 2) starten um 7.10 Uhr die Stoppuhren ihrer Handys und stürzen sich in den morgendlichen Berufsverkehr. Startpunkt ist der Parkplatz von Marktkauf an der Richard-Köberlin-Straße. Von da aus geht es in Ost-West-Richtung einmal quer durch Döbeln vorbei an Lessing-Gymnasium und Kaufland bis zum Körnerplatz mit der Außenstelle des Gymnasiums.

Manuela Engelmann-Bunk nimmt die herkömmliche Route: Die Dresdner Straße stadteinwärts, den Kreisverkehr Oberbrücke, die Kleine Kirchgasse mit den Ampeln an der Nicolaikirche und am Busbahnhof. Thomas Sparrer folgt ihr bis zum Kreisverkehr an der Oberbrücke und steuert von da aus über die Wappenhenschstraße die neue Brücke Schillerstraße an. Stephanie Helm ist da noch sicher, dass sie mit dem Schleichweg durchs Wohngebiet Döbeln-Ost I die schnellste Piste unter die Räder genommen hat. Die Strecke durch das Wohngebiet führt vorbei an Einfamilienhäusern und Wohnblöcken und sie ist verpönt. Denn ein Schleichverkehr durch Döbeln-Ost I ist nicht erwünscht. Stephanie Helm hofft einem Teil des Innenstadtverkehrs zu entgehen, als sie sich an der Ampelkreuzung in Höhe Zoo & Co. links einordnet, um in die Zschackwitzer Straße zu kommen. Nach wenigen Metern ist sie in der Tempo-30-Zone. Ab jetzt geht alles ein bisschen langsamer. Erst am Klinikum muss sie das erste Mal anhalten. Zwei Autos stehen vor ihr, um auf die neue Schillerstraßen-Brücke abzubiegen. Aus beiden Richtungen befahren Fahrzeuge die neue Brücke. „Unter ihnen sah ich meinen Kollegen in seinem Auto an mir vorbeifahren. Er überquerte die neue Brücke mit deutlichem Abstand vor mir. Als ich endlich an der Reihe war, sah ich ihn drei, vier Autos vor mir.“ Erst an der Ampelkreuzung am Körnerplatz in der Linksabbiegespur holt sie auf und steht direkt hinter ihm. Gemeinsam biegen die beiden auf den Körnerplatz ein. „Ein bisschen überrascht bin ich, dass mein Schleichweg eigentlich gar keine Zeitersparnis gebracht hat. Ich war ziemlich sicher. Doch während ich 7:52 Minuten benötigte, war mein Kollege zwei Sekunden früher da“, staunt Stephanie Helm.

Manuela Engelmann-Bunk stand auf der Kleinen Kirchgasse mit ihren drei Ampeln in der Autoschlange. Die Ampel am Lutherplatz passiert sie gerade noch bei gelb, die nächsten beiden haben dann aber rot. Bei 8:57 Minuten hält sie ihre Stoppuhr bei der Ankunft am Körnerplatz an.

Wie läuft es in der Gegenrichtung?

„Rückzu müsste meine Route durchs Wohngebiet Ost I die schnellste sein“, ist Stephanie Helm überzeugt. Wieder geht es vom Körnerplatz auf die Schillerstraßenbrücke. Sie biegt wieder rechts in die Sörmitzer Straße, vorbei am Krankenhaus, ab. Wieder gilt Tempo 30. Von der Karl-Liebknecht-Straße links in die Zschackwitzer Straße bis zur Ampelkreuzung, die sie – grüner Pfeil sei Dank – direkt auf die Dresdner Straße führt. „Von meinen Kollegen sehe ich keine Spur. Ich fahre durch den Kreisel in die Richard-Köberlin-Straße. Siegessicher schaue ich in den Rückspiegel. Niemand da. Doch da sehe ich meinen Kollegen Thomas Sparrer im gelben Auto ganz oben auf den Marktkauf-Parkplatz einbiegen. Wieder war er schneller.“ 5:55 Minuten war seine Zielzeit über die neue Brücke und die Dresdner Straße. Stephanie Helm kam auf 6:02 Minuten. Manuela Engelmann-Bunk, die wieder durch die Kleine Kirchgasse und über die Oberbrücke fuhr, kam nach 6:62 Minuten an.

Das Fazit

Die neue Brücke ist im Berufsverkehr die schnellste Strecke. In West-Ost-Richtung ist sie am Dresdner Platz für Rechtsabbieger zügig zu befahren. Linksabbieger haben es dort schwerer, wenngleich die Tempo 30-Regelung auf der Dresdner Straße hilfreich ist und für Lücken zum Linksabbiegen sorgt. Die Schleichwege durchs Wohngebiet bringen durch Tempo 30, Aufpflasterungen und Rechts-Vor-Links-Kreuzungen keine wirkliche Zeitersparnis.

Ohne die neue Brücke rollten pro Tag etwa 17700 Fahrzeuge über die Oberbrücke. Jetzt teilt sich der Verkehr auf beide Brücken auf. So erklärt sich auch, dass man in der Hauptverkehrszeit am Morgen, die Stadt in knapp acht oder neun Minuten je nach gewählter Brücke durchqueren kann. Wie sich die tägliche Fahrzeugbelastung auf die beiden Brücken genau aufteilt, ermittelt die Stadt gerade. Dazu wurde eine der stadteigenen Geschwindigkeitsmesstafeln an der neuen Brücke aufgestellt. Die zählt aktuell die Fahrzeugbewegungen von West nach Ost.

Von Manuela Engelmann-Bunk,Stephanie Helm und Thomas Sparrer