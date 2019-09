Region Döbeln

Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Einmal mehr erwarten besonders geschichtsträchtige Orte im Altkreis Döbeln und der näheren Umgebung die hoffentlich zahlreichen Besucher. Bekannte und weniger bekannte Denkmale laden ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Traditionell am zweiten Sonntag im September öffnen wieder viele Schlösser, Kirchen oder andere historische Gebäude ihre Tore für Besucher. Die DAZ liefert den Überblick.

Holländerturm: Holländerweg 46; 10 bis 15 Uhr: Führungen mit Mitgliedern der AG Döbelner Heimatfreunde am Stadtarchiv, Besteigung des Turmes in Gruppen bis zu acht Personen möglich, Wartezeit einplanen.

St.-Nicolai-Kirche:Kleine Kirchgasse 1; 12.30 bis 17 Uhr: mit Kirchenführung (15 Uhr) und Turmbesteigung. Zum Abschluss des „Tag des Offenen Denkmals“ wird es ca. 16 Uhr, im Anschluss an die Kirchenführung noch ein Konzert mit der Band „Perfect Pair“ geben. Die italienische Band, die aus Verona nach Döbeln kommt spielt progessive Rockmusik aus den 1970er Jahren. So zum Beispiel Lieder von Pink Floyd, Genesis und anderen. Die Musiker befinden sich auf einer Deutschlandtour und treten spontan in Döbeln auf. „Perfect Pair“ spielt seit 2017 regelmäßig auch in Deutschland Konzerte und gastiert seit 2014 auch beim Progressive-Rock Festival in Verona. Rockmusik vor dem Altar ist eine eher ungewöhnliche Kombination und auch ein Experiment. Gespielt wird mit Gitarre, kleinem Schlagzeug und Synthesizer. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Mittelsächisches Theater:Theaterstraße 7, ab 9.30 Uhr Theaterfrühstück mit den Mitgliedern des Fördervereins. Ab 11.30 Uhr werden der Intendant sowie Mitglieder des Ensembles das Programm der neuen Spielzeit vorstellen. Im Anschluss findet eine Führung durch das Haus statt. Berno Ploß lüftet für interessierte Besucher zahlreiche Geheimnisse des 1872 erbauten Hauses.

Region Gemeinden

Küsterhaus in Mochau: Kirchstr. 7; 14 bis 18 Uhr: Zeitreise und Einblicke ins alte fast 300 Jahre alte Fachwerkhaus.

Sommerkirche in Mochau: Kirchstr.; 11 bis 17 Uhr: Beginn mit einer Andacht, anschließend finden Führungen durch die Kirche einschließlich Turmbesteigung statt.

Gasthof Wilder Mann in Ostrau: Oschatzer Str. 15; 14 Uhr: Rundgang im denkmalgeschützten Haus. Die Saalführung wird durch einen Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege in Dresden durchgeführt.

Region Hartha

Paltrockwindmühle in Gersdorf: 10 bis 17 Uhr: Die Grundstücksbesitzer laden zur Besichtigung der Mühle und zum Schaumahlen ein.

Region Leisnig

St. Nikolai-Kirche in Leisnig: Colditzer Str. 1; 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr: Kirche ist für Besichtigung geöffnet.

Burg Mildenstein: Sonderführungen „Mythos Burg“ 11 und 14 Uhr. Zum Tag des offenen Denkmals nur Burgeintritt, die Sonderführungen sind kostenfrei. Telefonische Vorbestellungen erbeten unter der Nummer 034321/ 62560 oder per E-Mail unter mildenstein@schloesserland-sachsen.

Kloster Buch in Klosterbuch bei Leisnig: 13 bis 18 Uhr: Besuchertag mit Sonderführung, Klosterladen und Café geöffnet. 14 Uhr Sonderführung Abthaus mit Diplomrestaurator Thomas Schmidt, Treffpunkt Abthaus.

Region Roßwein

Dampfmaschinenhaus:Stadtbadstr. 40; Sonnabend und Sonntag, 10 bis 17 Uhr: Die alten Dampfmaschinen werden angeworfen, Vereinsmitglieder stehen Rede und Antwort und erzählen über die Sanierung der alten Maschinen.

Modelleisenbahnclub: Döbelner Straße 65, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr: offenes Vereinshaus mit Modellbahnausstellung.

Historische Backstube: Döbelner Straße 23, im Gründungshaus der Bäckerei Möbius. Zu sehen ist der Original-Dampfbackofen von 1936 sowie Maschinen und Geräte des Bäckerhandwerks der 1930er Jahre. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr werden dort Führungen durch die Familie Möbius angeboten.

Aussichtsturm in Böhrigen: Gemeinde Striegistal, 9 bis 18 Uhr geöffnet. Für Information sowie einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Museum und Schmiede Littdorf: 10 bis 17 Uhr: traditionelles Schauschmieden, Spinnen, Dreschen, Drechseln und Sonderausstellung „ Apotheke damals“. Omas gute Stube, Elternschlafzimmer, Schlafzimmer der Magd, Kinderzimmer voller Spielsachen, zwei Küchen sind zu sehen. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Niederstriegiser Heimatvereins.

Region Waldheim

Stadt- und Museumshaus: Niedermarkt 8, 10 bis 17 Uhr: In der Stadtgeschichte werden die zwei letzten thematischen Reisekoffer eröffnet – Waldheimer Künstler und Gelehrte – Die Geschichte der JVA Waldheim.

Kirche St. Nikolai Grünlichtenberg: Mittlere Dorfstr. 16; 11.30 bis 14 Uhr: mit Fotoausstellung „80 Jahre Kindergarten Grünlichtenberg“ und 95 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Kirchturmbesteigung möglich, Führungen 13 Uhr und auf Anfrage.

Rittergut Ehrenberg:Lochmühlenstr. 8; 13 bis 18 Uhr: Besichtigung des Schlossparks nach der Neugestaltung, 16 Uhr Vortrag mit Siegfried Scharf: Ehrenberg – wie hast du dich verändert. Führungen auf Anfrage.

