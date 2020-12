Region Döbeln

Döbeln Seit Dienstagnachmittag ist es amtlich. Sachsen fährt ab dem kommenden Montag wieder herunter. Der Freistaat Sachsen zieht jetzt ganz massiv die Notbremse im Kampf gegen die grassierende Corona-Welle. Schulen, Kitas und viele Läden müssen schließen, um Kontakte zu reduzieren und die Infektionszahlen zu senken. Denn das Gesundheitssystem kommt an Grenzen. Doch was sagen Schulleiter und vor allem Geschäftsinhaber dazu.

Döbelner öffnen Samstag länger

„Wer die Nachrichtenlage in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt hat, musste damit rechnen“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende des Stadtwerberinges Döbeln. Für die Geschäfte in der Innenstadt sei das eine Katastrophe. Denn ins Weihnachtsgeschäfte habe man in der Innenstadt große Hoffnungen gesetzt. „Um so wichtiger ist es jetzt, die Zeit bis Montag noch mal zu nutzen. Die Geschäfte werden in unserer Innenstadt am Sonnabend bis 18 Uhr öffnen. Vielleicht bekommen wir dabei noch einmal Bewegung für das Weihnachtsgeschäft. Wichtig ist dabei aber an die Vernunft der Kunden zu appellieren und die Regeln einzuhalten. Die Friseurmeisterin hat in Sorge vor dem Lockdown in ihrem Geschäft Termine noch auf diese Woche vorgezogen. Friseure dürfen und doch weiter öffnen. Grit Neumann weiß noch nicht so recht, ob sie das gut findet. Denn es wird ab nächste Woche sehr ruhig sein in der Innenstadt.

Bettine Illge vom Lederwarengeschäft „Trends in Leder“am Niedermarkt in Döbeln trifft der Lockdown ab nächste Woche heftig. „Wir haben eine große Auswahl Ware geordert. Es sind noch viele Kundenbestellungen offen. Wir werden alles daran setzen, dass die Kunden die Ware unterm Weihnachtsbaum verschenken können. Über Facebook, Whatsapp und Telefon nimmt sie ab nächste Woche Kundenwünsche entgegen und kümmert sich um eine kontaktlose Lieferung.

Holger Langer von Photo Porst in Döbeln hat mit Fotogeschenken und Kalendern gerade Hochkonjunktur. Er ist sauer. Denn die kleinen Einzelhändler müssen schließen, die Supermärkte haben noch größeren Massenansturm und bewerben diese Sortimente mit. Ganz zu schweigen vom Onlinehandel. „Wir schließen, andere verdienen“, sagt er. Quelle: Sven Bartsch

Holger Langer von Photo Porst in der Döbelner Bäckerstraße ist sauer, dass kleine Geschäfte nun die Versäumnisse der Landespolitik ausbaden, etwa bei der Grenzschließung nach Tschechien. Das Schlimmste ist für ihn an den Schließungen aber, die extreme Wettbewerbsverzerrung. „Die kleinen Einzelhändler machen zu und in den großen Supermärkten werden die Menschen versammelt und dort wird dann neben den Waren des täglichen Bedarfs auch noch unser Einzelhandelsortiment ganz massiv beworben und verkauft. Die kleinen Läden sorgen für weniger Kontakte und die Großen verdienen sich dumm und dämlich“, ärgert er sich. Er befürchtet zudem, dass die Sachsen in nahen angrenzenden Bundesländern shoppen gehen und sich das Virus dadurch eher verbreitet.

Schulen nutzen Lernsax

„Über unsere Informatiklehrer haben wir versucht, unsere Schüler so gut es geht auf den Fernunterricht über die Lernsax-Plattform fit zu machen. Aber auch über die Schulhomepage werden wie wieder Aufgaben aufgeben“, sagt Gisbert Raasch, Vizeschulleiter der Oberschule Am Holländer in Döbeln. Mit Klassen in Quarantäne habe sich das schon bewährt.

Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln, sieht seine Schüler und Lehrer gut gerüstet. Zum Schuljahresstart gab es extra Schulungen im Kollegium und auch die Schüler sollten mit Lernsax vertraut sein. Darüber bekommen die Schüler nun Lernpläne, Aufgaben und eine Rückkopplung vom Fachlehrer. Es wird eine Mischung verschiedener Möglichkeiten des Online-Lernens geben. Mit einzelnen Klassen, die in Quarantäne waren, lief das bereits gut. Er selbst habe dabei eine Doppelstunde Deutsch per Videokonferenz gehalten. Auch das ist möglich, stößt aber da an Grenzen, wo mehrere Kinder sich in einem Haushalt einen Rechner teilen müssen. Doch Michael Höhme ist auch entspannt: „Es geht um eine Woche ordentliches Arbeiten. Wir müssen aber vor Weihnachten auch nicht die Welt einreißen.“

Notbetreuung in Gersdorf

„Ich finde das richtig, um die Situation vor Weihnachten zu entkrampfen“, sagt Jörg Keul, Schulleiter der Grundschule im Harthaer Ortsteil Gersdorf. Er habe schon vermutet, dass es zu einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen kommen würde. Am Mittwoch wollen er und andere Schulleiter aus der Region in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen. „Wir werden wahrscheinlich wieder eine Notbetreuung anbieten. Das haben wir im Frühjahr schon geschafft. Wir müssen den berufstätigen Eltern entgegenkommen“, sagt Jörg Keul.

Dass es noch einmal Änderungen geben würde, damit hatte Ute Wießner, Kita-Chefin des Bussibär in Roßwein gerechnet. „Ich weiß nicht, ob es so kurz vor Weihnachten noch Sinn macht, aber ich kann die Lage nicht einschätzen“, sagt sie. Sicher werde es in den Einrichtungen wieder Notbetreuung geben.

Ausliefern in Roßwein

Auch Ute Lomtscher von der Christlichen Buchhandlung in Roßwein wird auf die selbe Strategie wie im Frühjahr zurückgreifen – Auslieferung, kontaktlose Übergabe, wenn die Kunden es wünschen. Was die Verschärfung der Regeln angeht und die Auswirkungen auf ihr Geschäft, sei sie hin- und hergerissen: „Den Künstlern geht es viel schlechter, da kann ich nicht maulen.“ Natürlich falle jetzt das Stöbern der Kunden im Laden weg, aber bei ihr sei das Weihnachtsgeschäft nahezu durch. „Die Leute haben ihr Zeug beizeiten geholt, weil sie wahrscheinlich schon so etwas geahnt haben.“

Verständnis in Ostrau

Dirk Schilling, Bürgermeister von Ostrau, ahnte, dass die Regeln noch einmal verschärft werden. „Gerade für das Personal in unseren Kindereinrichtungen waren die letzten Wochen belastend. Da gab es viele Unsicherheiten. Mit den klaren Regeln, die ab Montag gelten, wurden Fakten geschaffen“, sagt Schilling. „Wir werden versuchen, den Notbetrieb in den Kindertagesstätten im Rahmen der geltenden Verordnungen so zu gestalten, dass die Arbeitsfähigkeit für so viele Eltern wie möglich bewahrt bleibt.“ Die Gemeinde will nun die wieder Strategien des Notfallszenarios im März und April befolgen beziehungsweise auf denen aufbauen. „Ich weiß, es schlaucht und es ist bedrückend. Aber dass die Landesregierung jetzt so handelt, ist nachvollziehbar“, so das Gemeindeoberhaupt.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser hat etwas anderes im Blick: „Bei Schließungen beispielsweise im Einzelhandel, müssen natürlich entsprechende Ausgleichszahlungen durch Freistaat oder Bund unbürokratisch bereitgestellt werden. Wir müssen abwarten, was konkret am Freitag beschlossen wird.“

Kommentar: Gerechtigkeitslücke später schließen Die meisten Einzelhändler nehmen den erneuten Lockdown gefasst. Sie haben mit Blick auf die extrem anwachsenden Zahlen Corona-Erkrankter und der drohenden Überfüllung von Krankenhäusern damit gerechnet. Dennoch schieben sie zurecht Frust. Denn die schärfste Konkurrenz des Einzelhandels – der von Konzernen dominierte Onlinehandel – wird die Umsätze der kleinen Händler dankbar aufsaugen. Und während sich dort die Aktionäre freuen, zahlt der Steuerzahler dafür, dass sich die kleinen Unternehmer über Wasser halten. Ja, auch die Grundversorgung der Menschen muss weiter gesichert werden. Dafür sorgen die großen Handelsketten, die in ihren Supermärkten längst auch die einzelhandelsrelevanten Sortimente anbieten. Der Verkauf des Parfüms, der Haushaltsartikel, des Buches oder der Elektronik wird ungewollt vom innenstadtverschönernden Einzelhandelsgeschäft an die Supermarktkasse verlagert. Auch hier werden Aktionäre und Erben der Handelsriesen bevorteilt. Klar, jetzt geht es zuerst um Menschenleben. Danach sollten diese wirtschaftlichen Gerechtigkeitslücken in Angriff genommen und zwischen Corona-Gewinnern und -verlierern ein Ausgleich angestrebt werden. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer, Manuela Engelmann, Stephanie Helm und Tim Niklas Herholz