„Das sind bleibende Eindrücke“ – Leisniger Vollzugsbediensteter packt in Ahrweiler mit an

Leisnig/Ahrweiler

Eigentlich sorgt Mirko Radetzki als Vollzugsbediensteter der Stadt für Ordnung, sieht hier und da nach dem Rechten oder verteilt Knöllchen, wenn es denn sein muss. Im Juli aber war er für vier Tage in Ahrweiler unterwegs. Dort, wo die Wassermassen die Menschen überraschte, Hab und Gut wegspülte, ganze Existenzen und Leben bedrohte. Mirko Radetzki ist Feuerwehrmann. Ehrenamtlich wirkt er bei der Ortswehr Colditz mit.

Keller ausgepumpt, Geröll beseitigt

Gemeinsam mit anderen Kameraden machte er sich auf den Weg, um mit anzupacken. Was er dort sah, kann er bis heute nicht vergessen. „Das sind bleibende Eindrücke“, sagt Mirko Radetzki. Er pumpte Keller aus, räumte Geröll, Unrat, zerstörte Möbelstücke aus. „Eine derartige Dimension von Schäden habe ich noch nicht gesehen.“ Dabei kennen die Kameraden die Situation nur zu gut. 2002 zum ersten Mal, dann noch einmal 2013, erwischte es Grimma, Colditz, aber auch Leisnig selbst. Die Hilfe, die die Region damals bekam, spornte Mirko Radetzki und seine Mitstreiter an, jetzt selbst mit anzupacken. Vor Ort hörten sie sich die Sorgen und Ängste der Betroffenen an oder standen für Interviews beispielsweise des MDR vor der Kamera. Auch heute noch hat Mirko Radetzki Kontakt zu den Leuten vor Ort.

„Eine derartige Dimension von Schäden habe ich noch nicht gesehen“, sagt Mirko Radetzki. Er war in Ahrweiler, packte dort mit an. Quelle: Privat

Um in Ahrweiler zu helfen, stellte die Stadt ihren Vollzugsbediensteten frei. „Er war in größter Not vor Ort und hat beherzt zugepackt“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Dafür danke ich ihm.“ Und auch die Stadt will ihren Beitrag leisten. Sie rief bereits Ende Juli dazu auf, für die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen zu spenden. Bis zum Montag sind 2.310 Euro eingegangen. Wohin das Geld schließlich gehen soll, darüber soll der Stadtrat entscheiden. In der nächsten Sitzung, die im September stattfindet, will Tobias Goth den Sachverhalt ansprechen. Denkbar wäre, dass Mirko Radetzki die Brücke schlagen kann – dorthin, wo das Geld ganz gezielt gebraucht werden kann. Nach wie vor nimmt die Stadtverwaltung Spenden entgegen. Die Bankverbindung lautet: IBAN: DE96 8605 5462 0034 9200 01, BIC: SOLADESDLN, Sparkasse Döbeln, Verwendungszweck: „Hochwasser 2021“.

Von Stephanie Helm