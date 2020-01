Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Dienstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: Die Zahl der registrierten Grippefälle im Landkreis Mittelsachsen ist auf 68 gestiegen. Darüber informierte das Landratamt. In der vergangenen Woche sind demnach 33 Influenzafälle hinzugekommen.

Haßlau: Die Haßlauer Kameraden sammeln wieder Altpapier, um die Kasse der Jugendfeuerwehr aufzubessern. Diesen Freitag, 31. Januar, ab 9 Uhr dürfen alle Einwohner von Haßlau, Ossig, Zweinig und Naußlitz dazu ihr altes Papier an den Grundstücken bereitlegen. Pappen sollten bitte nicht dabei sein.

Niederstriegis: Die Niederstriegiser Ortschaftsräte finden sich kommenden Dienstag, 4. Februar, zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Los geht die wie immer 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Dort sind auch Bürger gern gesehen, die ihre Fragen und Anliegen gleich zu Beginn vortragen dürfen. Weiterhin gibt es Informationen von Ortsvorsteher Frank Trommer und Anfragen der Ortschaftsräte. Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Ossig: Die Weiber sind los – am Samstag, 1. Februar, beim ersten Weiberfasching des KCH im Landhotel Sonnenhof in Ossig. Der beginnt um 19.30 Uhr und das Programm ist – wie der Name schon vermuten lässt – der holden Weiblichkeit vorbehalten. Die Männer des Karnevalsclubs sind gut vorbereitet, um den Damen eine unvergessliche Party zu bereiten. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Tickets gibt es für 10 Euro unter 034322/69520 oder Mail an info@landhotel-ossig.de.

Von DAZ