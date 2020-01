Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: 18 Projekte für Barrierefreiheit fördert der Freistaat in diesem Jahr in Mittelsachsen. Das Sächsische Sozialministerium stellt dem Landkreis rund 307.000 Euro zur Verfügung. Der Behindertenbeirat legte jetzt die Favoriten der 30 eingereichten Anträge fest. „Darunter befinden sich die Errichtung von Rollstuhlrampen und behindertengerechten Toiletten sowie der Einbau von Automatiktür und Akustikanlagen“, sagt der Vorsitzende des mittelsächsischen Behindertenbeirates, Andreas Strunze. Anträge wurde beispielsweise aus den Bereichen Kultur, Sport und Gesundheit gestellt. „Trotz der Aufstockung der Mittel um 100.000 Euro reicht die Fördersumme nicht für alle Projekte, so dass ein Auswahlverfahren erfolgte“, so Strunze. Der Finanzbedarf insgesamt läge bei rund 513.000 Euro. Die Sächsische Aufbaubank prüfe nun die Unterlagen der ausgewählten Projekte. Danach erhalten die Antragsteller die Förderbescheide. Eigenmittel müssen diese nicht erbringen.

Döbeln/ Marienberg: Über den Antrag des Döbelner Treibhaus-Vereins auf institutionelle Förderung für 2020 soll der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen in öffentlicher Sitzung am 29. Januar entscheiden. Diese findet in der Baldauf-Villa in Marienberg, Anton-Günther-Weg 4, statt und beginnt um 11.30 Uhr.

Gödelitz: Unter dem Titel „Die Gedanken sind frei“ findet am Samstag das Neujahrskonzert auf Gut Gödelitz statt. Mitwirkende des Konzerts sind Musiker aus den verschiedensten Ländern – Iran, Syrien, Ukraine, Italien, Isreal und Deutschland. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Alten Schäferei auf Gut Gödelitz. Um Anmeldungen unter Telefon 034325/20 434 beziehungsweise 034325/20 306 wird bis spätestens Freitag vor der Veranstaltung gebeten. Mitglieder zahlen 10 Euro, Nichtmitglieder 15 Euro.

Hartha: Am Freitag, 10 Uhr, findet die öffentliche Einweihung des „Bismarcksteines“ am Harthaer Heegweg statt. Die Mitglieder der Interessensgemeinschaft „Wir für ein schöneres Hartha“ stellen den Bismarckstein auf. Damit wird das beliebte Ausflugsziel weiter gestaltet werden.

Kiebitz: Zur nächsten Sitzung des Ortschaftsrates in Kiebitz wird auch Hauptamtsleiterin Antje Zornik vor Ort sein. Grund dafür ist die anstehende Ergänzungswahl, um zwei freie Sitze im Ortschaftsrat zu besetzen. Ortsvorsteherin Franziska Dinor bat darum, dass auch jemand von der Gemeindeverwaltung zur Sitzung kommt, um den Sachverhalt zu erläutern und aufkommende Fragen aus der Welt zu schaffen. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im Sportlerheim in Kiebitz.

Roßwein: Es gibt wieder die Möglichkeit, Blut zu spenden in der Roßweiner Grundschule (Straße der Einheit 12). Der Termin dafür ist der 4. Februar, zwischen 16 und 19 Uhr. Bitte den Personalausweis nicht vergessen.

Roßwein: Zum neunten Mal lädt das Roßweiner KleinKunstKollektiv zum Songsalon ein. Zu Gast am 24. Januar um 20 Uhr im Roßweiner Jugendhaus ist die Leipziger Songpoetin Peggy Luck. Poetisch und anspruchsvoll, eingängig und tänzerisch, melancholisch und zart: Keine zwei Lieder von Peggy Luck gleichen sich. Stimmlich manchmal an Tori Amos erinnernd, erkundet sie zu feingewebten Saitentönen das harmonische und emotionale Spektrum: Eine Gratwanderung zwischen Liebe und Finsternis. Von zu spät gekommenen Briefen, eingestürzten Monumenten, der blauroten Liebe und dem Regen, der einem ganz allein gehört. Das Konzert wurde gefördert mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt Roßwein. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Roßwein: Die Roßweiner haben auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, sich mit eigenen Ideen und Projekten in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes einzubringen. Dafür gibt es seit 2019 den Bürgerhaushalt, der mit insgesamt 20.000 Euro gefüllt ist. Ab dem 20. Januar bis zum 20. März können Projektkonzepte, Vorschläge, Ideen eingereicht werden (buergerhaushalt@rosswein.de oder mit Musterantrag per Post). Wer Fragen zum Thema hat, kann sich am 18. Februar, 18 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses einfinden, wo es eine Informationsveranstaltung zum zweiten Bürgerhaushalt gibt, der im Vergleich zum Vorjahr auch leicht veränderte Vergabebedingungen hat.

Roßwein: Ja, es werden auch in diesem Jahr Fichtenbäume auf jeder Innenstadtstraße stehen, wenn Roßwein zum großen Schul- und Heimatfest im Juli einlädt. Das teilte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ganz offiziell zum Neujahrsempfang mit. Gleichzeitig hatte das Stadtoberhaupt für alle Kritiker und Umweltaktivisten eine Zusatzinformation im Gepäck, um die für seine Begriffe teilweise „hysterisch geführte Diskussion“ um die Baumfrage etwas zu entschärfen. „Es handelt sich um Bäume, die sowieso aus dem Forst raus müssen, damit die anderen zu stattlichen Weihnachtsbäumen wachsen können.“ Da es sich zunehmend als schwierig erweist, um die 4.000 Fichtenbäume auf einen Schlag zu bekommen und es auch eine finanzielle Frage ist, stehen Überlegungen im Raum, auf den Straßenschmuck zu verzichten oder ihn durch anderes Grün zu ersetzen.

Waldheim: Die Stadt geht aufs Dorf. Ab Februar finden wieder Einwohnerversammlungen in den Waldheimer Ortsteilen statt. Spielplätze, Fußwege etc. – solche Themen gibt es unter anderem auf den Dörfern. Um sie fachkundig besprechen zu können, nimmt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) Mitarbeiter aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung mit. In einigen Ortsteilen sind die Einwohnerversammlungen am selben Tag der Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren. Das ist aus organisatorischer Sicht rationeller, die Mitarbeiter der Verwaltung haben weniger Abendtermine. Los geht die Versammlungstournee am 4. Februar in Reinsdorf. Hier beginnt um 17 Uhr die Einwohnerversammlung im Feuerwehrhaus, 19.30 Uhr schließt sich die Jahreshauptversammlung (JHV) der Feuerwehr an. In Meinsberg sind am 14. Februar ab 17 Uhr die Einwohner dran, ab 19 Uhr die Kameraden der Ortswehr. Genauso wie in Meinsberg ist das am 21. Februar in Gebersbach. In Massanei finden die Versammlungen an unterschiedlichen Tagen statt: Am 28. Februar 18.30 Uhr versammeln sich im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) die Einwohner, am 13. März die Feuerwehrleute. In Schönberg ist am 25. Februar, 18.30 Uhr im DGH Einwohnerversammlung, am 28. Februar JHV der Feuerwehr.

