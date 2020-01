Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Mehrere große Bäume sind Anfang der Woche in der Wappenhensch-Anlage in Döbeln gefällt worden. Die Stadt begründet das so: Ein Ahornbaum nahe des Bolzplatzes wies Schäden am Stamm auf und von den Hauptästen ging eine hohe Bruchgefahr aus. Eine Robinie in der Nähe des Spielplatzes sei vertrocknet gewesen. Bei zwei Eschenahornen, die in einem Gehölzstreifen standen, habe ebenfalls erhöhte Bruchgefahr bestanden. Zudem solle der Gehölzstreifen erneuert werden. Für die gefällten Bäume gibt es Ersatzpflanzungen, wie Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage erklärte. Diese sollen aber erst erfolgen, wenn im Bereich der Wappenhensch-Anlage geplante Hochwasserschutzmaßnahmen abgeschlossen sind.

Döbeln: Feueralarm am Donnerstagmorgen in der Möbel SB-Halle in Döbeln-Masten. Die Freiwillige Feuerwehr von Döbeln rückte gegen 8.30 Uhr mit einem Löschzug inklusive Drehleiterfahrzeug zu dem Möbelmarkt aus, von dem der Alarm eingelaufen war. Vor Ort gab es zum Glück Entwarnung. Die Brandmeldeanlage der Verkaufseinrichtung hatte vermutlich wegen im Markt laufender Bauarbeiten ausgelöst. Die Kameraden konnten nach Prüfung der Lage wieder abziehen.

Hartha: In Deutschland werden vom Deutschen Roten Kreuz jährlich circa drei Millionen Vollblutspenden für die klinische Versorgung bereitgestellt. Davon profitiert, im Notfall, jeder. Um das auch weiter gewährleisten zu können, lädt das Rote Kreuz auch in Hartha regelmäßig zur Blutspende. Das erste Mal in diesem Jahr haben die Harthaer am Freitag die Möglichkeit, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19 Uhr in der Harthaer Feuerwehr, Weststraße 14, zu spenden.

Hartha: In der Harthaer Stadtbibliothek gibt es neben zahlreichen Büchern, Spielen und Filmen nun auch eine Star-Wars-Kartentauschbörse. Die komme gut an, so Bibliotheksleiterin Andrea Zenker. Das Prinzip unkompliziert, jeder kann mitmachen: Einfach die eigenen doppelten oder nicht gesuchten Karten abgeben und passende mitnehmen.

Leisnig: Patric Prestin bietet in Leisnig Kurse in Letzter Hilfe an, damit sich die dann anwesenden Angehörigen bei diesen letzten gemeinsamen Schritten sicher fühlen. Das Angebot richtet sich vorrangig an Menschen, die einen Angehörigen in seinen letzten Stunden begleiten möchten. Dieser Kurs ist an einem Tag innerhalb von vier Stunden absolvierbar. Wer sich für diesen oder für einen der nächsten Kurse in Letzter Hilfe interessiert, der kann sich bei Patric Prestin melden unter der Telefonnummer 0162/ 2 778 828. Nach dem am Samstag beginnenden Kurs stehen allerdings momentan noch keine weiteren Termine fest.

Roßwein: Am Montag, 27. Januar, sind im Bürgerhaus ab 19 Uhr wieder alle die willkommen, die kreativen Austausch wünschen oder einfach nicht allein sein wollen. Bis etwa 22 Uhr läuft der Kreativ- und Spieleabend, bei dem auch einfach nur gequasselt werden kann. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Roßwein: Die nächste Blutspende des DRK findet in Roßwein am 4. Februar statt. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr kann in der Grundschule (Straße der Einheit 12) der rote Lebenssaft gespendet werden. Wer dabei sein will, muss mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Personalausweis nicht vergessen mitzubringen.

Roßwein: Eine Fragerunde zum Thema Burnout und Depressionen mit dem Roßweiner Diplom-Psychologen Wolfgang Schmidtkunz wird es am 25. Februar im Roßweiner Bürgerhaus geben. Initiiert wird die Veranstaltung von den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe „Lichtstrahl“, die sich selbst regelmäßig in den Räumen des Bürgerhauses treffen und einen Bedarf für den Austausch festgestellt haben. „Es geht nicht darum, dass sie neue Mitglieder für ihre Gruppe suchen“, so Astrid Sommer vom Bürgerhaus-Team. Denn die ist voll. Doch die Gesprächsrunde, die es bereits vor einem Jahr gegeben hatte, war auf große Resonanz gestoßen und soll deshalb wiederholt werden. Sie ist für alle offen und kostenfrei. Darüber hinaus bestehen auch für andere Selbsthilfegruppen im Bürgerhaus noch Kapazitäten, sich zu treffen.

Schrebitz: Was wollen die Ortschaftsräte von Schrebitz mit ihrem Budget anfangen? Darüber beraten und entscheiden sie in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr im Vereinshaus. Ortsvorsteherin Antje Böhme informiert außerdem über die Neugestaltung des Vorplatzes der Kulturschule sowie über den aktuellen Stand in Sachen Breitbandausbau. Von 19.10 bis 19.30 Uhr gibt es außerdem eine öffentliche Bürgerfragestunde.

