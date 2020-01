Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) übergibt am Samstag exklusiv auf der Strecke RB 110 zwischen Döbeln und Leipzig ihre Züge in Kinderhand. Beim MRB Kids Day übernehmen am 1. Februar die Kinder den Job der Großen. Sie können Fahrkarten knipsen, Ansagen durchs Zugmikrofon machen und dem Triebwagenführer bei seiner Arbeit über die Schultern schauen. Die Teilnahme am Kids Day ist für Kinder ab sechs Jahren und eine Begleitperson kostenfrei – inklusive Betreuung, Programm und Zugtagebuch. Der Aktionszug (RB27717) startet 12.50 Uhr ab Döbeln Hauptbahnhof. Die Aktion erfordert eine Anmeldung, die auf der Internetseite der MRB zu finden ist.

Döbeln: Gleich zwei Mal zeigt die Theatergruppe Grünlichtenberg am Wochenende den Schwank „Brautschau im Internet“ im Döbelner Theater: am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 16 Uhr. Am Sonntag steht Samuel Becketts Klassiker „ Warten auf Godot“ zum vorerst letzten Mal auf dem Döbelner Theaterspielplan. Vorstellungsbeginn ist um 17 Uhr. Für alle Aufführungen gibt es noch Restkarten.

Hartha: Seit Januar hat sich in der Kirchenlandschaft der Region einiges getan. Rund um Hartha haben die Gemeinden schon zusammengearbeitet, nun haben sich die vier Schwesterngemeinden aus Gersdorf, Hartha, Großweitzschen-Mockritz und Wendishain zur Kirchgemeinde Hartha zusammen geschlossen. Das soll am Sonntag, 2. Februar, auch gefeiert werden. Daher wird um 10.30 Uhr nach Wendishain zum Festtagsgottesdienst geladen.

Kriebstein: Marianne Jung aus Colditz gewann am vergangenen Donnerstag das 1. Turnier im Skat um den Pokal der Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein. Mit 46 Teilnehmern war die maximale Kapazität des Gemeinderaums in Grünlichtenberg erreicht. Zweiter wurde Andreas Behnisch vor Dittmar Lehmann aus Mochau.

Strocken: Die Bockmühle in Strocken verfällt. Darauf machte Thomas Malkowski in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Großweitzschen aufmerksam. „Wer kümmert sich denn darum? Es ist schade um die alte Mühle. Die Bauteile sind jetzt noch vorhanden, sie liegen nur drum herum“, erläuterte der Anwohner. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) wolle klären, wer der Besitzer der Bockmühle ist. „Ich gehe davon aus, dass es nicht die Gemeinde ist“, sagte er.

Von DAZ