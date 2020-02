Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Zwei Verletzte und eine Menge Verkehrsbehinderungen gab es am Donnerstagmorgen in der Hauptverkehrszeit gegen 7.15 Uhr an der Döbelner Kauflandkreuzung. Ein VW-Fahrer hatte beim Linksabbiegen an der Ampelkreuzung den im Gegenverkehr kommenden Kleinbus übersehen, der auf der Schillerstraße geradeaus fahren wollte. Die Unfallaufnahme ließ den ohnehin zu dieser Zeit immer sehr dichten Verkehr durch das Stadtzentrum noch etwas mehr stocken.

Hartha: Ein 15-jähriger Mopedfahrer stürzte am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, in Hartha auf der Döbelner Straße aus bisher unbekannter Ursache. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Moped vom Typ Schwalbe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Roßwein: Am Montag, 10. Februar, treffen sich die Damen 17.30 Uhr zum Preisskaten in der Grünen Aue.

Von DAZ