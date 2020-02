Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Donnerstag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Hartha: Es sind Ferien, es ist Valentinstag und der Blick in die Sterne macht es vielleicht noch ein bisschen romantischer. Die Sternwarte lädt wieder zum Kindervortrag: „Twinky – unser Roboter im All“ wird ab 18 Uhr gezeigt, danach geht es um 19 Uhr mit dem Vortrag für die Erwachsenen weiter: „Astronomie und Raumfahrt“. Das bleibt auch für alle jungen Sternenforscher zur Zeit die einzige Möglichkeit, das All zu erkunden. Die Termine für die Schulklassen fallen bis auf weiteres leider aus.

Hartha: Nächste Woche Donnerstag, 20. Februar, ist es wieder soweit: Es ist Spieletag in der Harthaer Stadtbibliothek. In der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-18 Uhr freuen sich die Mitarbeiterinnen wieder über zahlreiche spielfreudige Kinder und alle, die es werden wollen. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab drei Jahren, auch die Eltern können gerne mitkommen. Es gibt Tee und Knabbereien, die Spielregeln werden von den Mitarbeiterinnen erklärt, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Leisnig: Für den Donnerstag laden die Mitglieder der Initiative „Frischer Wind“ für Leisnig um die Stadtratsmitglieder Maria-Christin Anderfuhren und Stefan Orosz in den Gewebeladen an der Kirchstraße, Ecke Altmarktgässchen ein. Am Nachmittag, zwischen 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, können Bürger dort kommunalpolitische Angelegenheiten und Fragen ansprechen. Dies ist jeweils donnerstags alle zwei Wochen zur gleichen Zeit möglich. Der darauffolgende Termin ist dann der Donnerstag, 5. März.

Leisnig: Mitarbeiter vom Sozialverband VdK beraten am Donnerstag, 20. Februar, Interessenten, die sich in sozialrechtlichen Fragen beraten lassen möchten. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, wird darum gebeten, sich unter der Chemnitzer Telefonnummer 0371/ 2 609 506 anzumelden. Beratungszeit ist am 20. Februar am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr in der Begegnungsstätte in der Leisniger Rosa-Luxemburg-Straße 6.

Rosswein: Zwei Personen verletzten sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in Roßwein ereignete. Von der Dr.-Otto-Nuschke-Straße geradeaus über die Karl-Marx-Straße auf die Böhmertstraße fuhr gegen 10.15 Uhr eine 28-jährige Fahrerin eines PKW Seat. Dabei kollidierte das Auto mit einem auf der Karl-Marx-Straße von rechts kommenden PKW Toyota (Fahrerin: 54). Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Von DAZ