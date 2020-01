Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Freitag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Baderitz: Der Zschaitzer Frauenverein lädt für Montag, 27. Januar, zur Verkehrsteilnehmerschulung ein. Die Veranstaltung ist für alle interessierten Bürger offen und findet in der Gaststätte „Am Stausee“ in Baderitz statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Gersdorf: Die Kirchgemeinde veranstaltet am Samstag im Gersdorfer Gemeindehaus einen Filmnachmittag. Der erste Film beginnt um 15.30 Uhr und eignet sich auch für kleinere Kinder. Danach folgen zwei Filme ältere und Erwachsene. Außerdem: Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt.

Gödelitz: Wegen einer Erkrankung muss das 3. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie ausfallen. Das betrifft die für Sonntag, 26. Januar, auf Gut Gödelitz und am 9. Februar in der Freiberger BiB geplanten Vorstellungen. „Die Konzerte müssen leider ersatzlos entfallen“, teilt die Mittelsächsische Philharmonie mit.

Großweitzschen: Der Bauhof von Großweitzschen bekommt Zuwachs: Für rund 1.300 Euro schaffte die Gemeinde einen Kleintraktor des Fabrikats „ John Deere“ an. Weil es sich um eine überplanmäßige Ausgabe handelt, mussten die Gemeinderäte zustimmen.

Waldheim: Zu einem Abend der offenen Tür, bei dem es eine Schnupperrallye für die Besucher geben wird, lädt die Oberschule Waldheim für Donnerstag, 30. Januar, ein. Angesprochen sind die Mädchen und Jungen, die ab nächstem Schuljahr als neue Fünftklässler die Bildungseinrichtung an der Pestalozzistraße 2 besuchen möchten. Von 16 bis 19 Uhr können sie das Schulhaus mit all seinen Angeboten und Möglichkeiten und natürlich auch die Lehrer kennen lernen. Nach der Eröffnung gibt es einen Schnupperrundgang für die Kinder und einen für die Eltern. Am Ende soll der Abend der offenen Türen bei einem gemeinsamen Imbiss ausklingen.

Zschaitz: Gemeinsam mit den Mitgliedern des Technischen Ausschuss stellt Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) derzeit eine Maßnahmenliste zusammen. Dort sollen all die Straßen aufgelistet werden, die die Gemeinde Zschaitz-Ottewig in diesem Jahr in Angriff nehmen und baulich sanieren möchte.

Von DAZ