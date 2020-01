Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Freitag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: „Spurensuche in Döbeln - 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges“ heißt am Montag, um 17 Uhr, ein Vortrag, zu dem die Döbelner Heimatfreunde am Stadtarchiv in den Großen Sitzungssaal des Rathauses einladen. Schüler des Leistungskurses Geschichte am Lessing-Gymnasium stellen dabei ihr Schülerprojekt über die Beendigung des zweiten Weltkrieges vor.

Hartha: Die Bibliotheksnutzer aus Hartha sollten sich einen möglichst großen Lesevorrat schon beschafft haben, denn in der kommenden Woche gibt es keinen neuen Nachschub. Wie aus der Stadtbücherei mitgeteilt wird, muss die Einrichtung ab Montag, 3. Februar, bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben.

Jahna: Der Vorstand des Heimatvereins disponiert kurzfristig noch einmal um: Das für Samstag, 1. Februar, geplante Neujahrsfeuer in Jahna wechselt von der Festwiese am Sportplatz ans Vereinshaus. Dort gibt es eine Schlechtwettervariante, falls es regnet. Außer dem Ortswechsel bleibt aber alles beim Alten: Los geht es nach wie vor um 17 Uhr. Die Weihnachtsbäume werden in einer Feuerschale verbrannt. Essen und Trinken wird es auch geben.

Roßwein: Hoher Sachschaden entstand Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Roßwein. Zwei PKW waren zusammengestoßen. Von der Straße Auf dem Werder bog gegen 7.15 Uhr nach links in die Mühlstraße eine 48-jährige Fahrerin eines PKW Honda ab. Dabei kollidierte der Honda mit einem auf der Mühlstraße fahrenden PKW VW (Fahrerin: 61). Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 12.000 Euro.

Von DAZ