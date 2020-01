Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Mittwoch

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Wegen einer Erkrankung wird sich in der Döbelner „Fidelio“-Premiere am Samstag um 19.30 Uhr eine andere Leonore als ursprünglich geplant vorstellen: Patricia Bänsch ist am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz engagiert und hat dort auch die Haupt- und Titelrolle in Beethovens einziger Oper bereits gesungen. Gastspiele führten sie unter anderem an die Oper Chemnitz, an das Theater St. Gallen und das Hessische Staatstheater in Wiesbaden. Die Sopranistin studierte an der Dresdner Musikhochschule „ Carl Maria von Weber“ und erhielt ihre weitere Ausbildung am Opernchorstudio der Dresdener Semperoper. In Görlitz wurde sie mehrfach zum Publikumsliebling gewählt und hat dort viele große Rollen ihres Fachs interpretiert, etwa Venus und Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“, aber auch die Titelrollen in Puccinis Oper „Manon Lescaut“ und in Paul Linckes Operette „Frau Luna“.

Hartha: So richtig winterlich scheint es auch in Hartha nicht mehr werden zu wollen. Trotz der frühlingshaften Temperaturen wird jedoch Freitagabend in der Harthaer Sternwarte wieder der Blick gen Himmel gehen. Um 19 Uhr beginnt der Vortrag mit dem Thema „ Wintersternbilder über Hartha“. Damit wird die neue Vortragszeit gestartet. Prämisse ist wie immer: klare Sicht in den Himmel.

Roßwein: Zu einer Schnupperteilnahme an ihrer monatlichen Ausbildung lädt Roßweins Feuerwehr alle interessierten Einwohner das nächste Mal für den 20. und 27. Januar ab 19 Uhr ein.

Zschaitz: Der Hort wird die Gemeindeverwaltung von Zschaitz-Ottewig in diesem Jahr wohl häufiger beschäftigen. Jetzt wird der geplante Anbau Thema für die Gemeinderäte. Die beschließen in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz über die Vergabe von Planungsleistungen, beispielsweise für die Fluttreppe.

Von DAZ