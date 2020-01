Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Mittwoch

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Döbeln: Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wird am Montag deutschlandweit begangen. An diesem Tag vor genau 75 Jahren befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau, des größten Vernichtungslagers des NS-Regimes. In einer offiziellen Veranstaltung der Stadt Döbeln werden am Montag, um 9 Uhr, am Gedenkstein „Den antifaschistischen Widerstandskämpfern 1933 - 1945“ auf dem Wettinplatz in Döbeln Blumen niedergelegt. Die Bürger sind zu dem Gedenken eingeladen.

Ebersbach: Das Schulmuseum in Ebersbach hat am Samstag, 25. Januar, zum ersten Mal im neuen Jahr, wieder zur gewohnten Zeit von 10 bis 12 Uhr für alle Interessenten geöffnet.

Leisnig: Das Salonorchester Krambambuli spielt am Sonntag in Leisnig. Der Kulturbund lädt für 14 Uhr ins Stadtgut ein. Zudem werden Fotos gezeigt. Diese stammen von Bernd Mattuschka, Sohn des Kulturbundmitbegründers Gerhard Mattuschka. Wer teilnehmen möchte, sollte sich telefonisch anmelden unter der Nummer des Leisniger Gästeamtes 034321 / 637 090 oder bei Carla Lichtenstein unter 034321 / 689 495.

Leisnig: Der nächste Informationsabend für werdende Eltern an der Helios-Klinik Leisnig wird am Mittwoch, 5. Februar, angeboten. Ab 18 Uhr erläutert das Team von Geburtshilfe und Kinderklinik die Philosophie der sicheren und individuellen Geburt.

Mochau: Am 4. Februar lädt der Mochauer Ortschaft seine Mitglieder und interessierte Bürger der Ortschaften zu seiner Ortschaftsratssitzung ein. Themen sind der bauliche Zustand des Regenrückhaltebeckens bei Elbfrost in Choren, das Budget des Ortschaftsrates für Seniorenarbeit und Veranstaltungen in den Dörfern sowie Informationen zum Thema Fördergelder. Sie Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Verwaltungsaußenstelle Mochau (im ehemaligen Gemeindeamt). Bürger haben gleich zum Anfang der Sitzung die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Roßwein: Faszinierende Bilder aus Norwegen gibt es am 7. Februar im Roßweiner Rathaussaal bei einer Live-Dia-Show. Die beginnt 19.30 Uhr und der freiberufliche Fotograf Sven Oyen, der seit 20 Jahren immer wieder am nördlichsten Ende Europas unterwegs ist, erzählt mit seinen Fotos vom norwegischen Traum für Individualisten.

Roßwein: Die erste Runde der 14 . Roßweiner Damenskatmeisterschaft hat Johanna Friedel aus Choren mit 2.218 Punkten gewonnen. Zweite wurde Iris Claassen aus Niederstriegis mit 2.012 Punkten vor Petra Santer aus Westewitz mit 1.971 Punkten. Der nächste Spieltag für die reizenden Damen ist bereits am Montag, 10. Februar.

Zschaitz: Über rappelvolle Glascontainer in Zschaitz ärgert sich Gemeinderatsmitglied Jörg Fritzsche (Freie Wähler). Weil die Behälter nicht regelmäßig geleert werden, stapeln Bürger ihren Glasmüll auf und neben den Container. Das Ergebnis sind Scherben rings um das Müllbehältnis. Die Gemeindeverwaltung wolle sich des Sachverhaltes annehmen und die zuständige Entsorgungsgesellschaft kontaktieren.

Von DAZ