Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Mittwoch

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Region Döbeln: Eine Regionalkonferenz der Ortsverbände der Partei Die Linke im Altkreis Döbeln findet am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Cafe Gitt in Leisnig statt. Die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Marika Tändler-Walenta wird moderieren. Zu Gast ist die neue Landesvorsitzende der Linken, Susanne Schaper. Die Mitglieder der Ortsverbände Döbeln-Roßwein, Leisnig und Waldheim-Hartha sollen sich zudem mit aktuellen politischen Themen befassen und über die parteilichen Strukturen debattieren.

Region Döbeln: Zu ihrer ersten Mitgliederversammlung dieses Jahres treffen sich die mittelsächsischen Bündnisgrünen am Donnerstag ab 19 Uhr im Döbelner Treibhaus. Auf der Tagesordnung stehen neben Delegiertenwahlen die momentane Situation des Döbelner Treibhausvereins sowie die politische Arbeit in diesem Kalenderjahr. Weiteres Thema ist die erlangte Regierungsverantwortung der Bündnisgrünen in Sachsen. Interessierte und Sympathisanten sind willkommen.

Döbeln/ Oberlungwitz: Die Mugler AG aus Oberlungwitz hat zum Jahresbeginn das Döbelner Planungsbüro Bau- und Brandschutzplan Hirschmüller übernommen. Das Unternehmen betreibt das Büro am bisherigen Firmensitz an der Zschepplitzer Straße als Döbelner Niederlassung und hat so zehn Arbeitsplätze gesichert. Ruhestandsbedingt suchte der frühere Inhaber Wolfgang Hirschmüller nach einer Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb des Büros und Arbeitsplätze zu erhalten. Die Idee der Überleitung in die Mugler AG begrüßte deren Vorstand. Mit der neuen Niederlassung in Döbeln werde die über 300-köpfige Belegschaft der AG um fachkundige Ingenieure, Planer und Techniker erweitert. Diese arbeiten vor allem in der Planungsabteilung als zentrales Aufgabengebiet. Mugler gilt als führender Dienstleister in der Telekommunikationsbranche und ist europaweit tätig.

Hartha: Kassiopeia ist im Abstieg. Wer wissen möchte, was genau damit gemeint ist, sollte sich Freitagabend die Veranstaltungen der Sternwarte Hartha nicht entgehen lassen. Um 17 Uhr gibt es zunächst einen Kindervortrag, um 18 Uhr wird dann die Frage geklärt: Was sehen wir am Himmel?

Hartha: Schon mal vormerken: Am 8. März ist Weltfrauentag. Auch in der Harthaer Stadtbibliothek möchte man das nicht einfach verstreichen lassen: Zur Frauentagslesung kommt Kati Naumann aus Leipzig und liest aus ihrem Roman „Was uns erinnern lässt“. Beginn ist am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr. Karten gibt es in der Bibliothek.

Hochweitzschen: Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus und des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am Montag haben die Mitarbeiter des Fachkrankenhauses Bethanien in Hochweitzschen der NS-Opfer gedacht. Für das Fachkrankenhaus sind Tag und Anlass etwas Besonderes. Denn im Zweiten Weltkrieg wurden dort 400 Patienten im Zuge eines Euthanasieprogramms der Nazis umgebracht. Das Fachkrankenhaus gedenkt der Ermordeten täglich in Form einer Granit-Tafel mit den Namen der Opfer und frischer Blumen. Am Montag wurde zudem ein Kranz niedergelegt. Der ärztliche Direktor des Hauses, Francisco Pedrosa-Gil, betont, dass das Schicksal der Patienten in Hochweitzschen nie-mals in Vergessenheit gerät und stets im Bewusstsein bleibt. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar, so Pedrosa-Gil: „Es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen körperlich und psychisch Kranken.“ Mit modernen Standards werde in Hochweitzschen eine freundliche und menschliche Psychiatrie betrieben. Das Fachkrankenhaus stellt die stationäre psychiatrische Vollversorgung für etwa 230.000 Einwohner im mittleren und südlichen Mittelsachsen sicher.

Reinsdorf: Alle Einwohner der Ortschaft Reinsdorf und Interessierte sind recht herzlich zur Einwohnerversammlung eingeladen. Diese findet am Dienstag, 4. Februar 17 Uhr, im Feuerwehrhaus Reinsdorf statt. Die Versammlung bietet die Möglichkeit, mit den Vertretern der Verwaltung sowie den Stadträten ins Gespräch zu kommen.

Roßwein: Zum technischen Ausschuss sind interessierte Bürger für Donnerstagabend, 18 Uhr, in den kleinen Rathaussaal eingeladen. Dort beraten die Mitglieder zu verschiedenen Bauangelegenheiten, unter anderem gibt es Anfragen zur Errichtung von Wohnhäusern in und zur Errichtung einer Balkonanlage in der Döbelner Straße. Gleich zu Beginn haben die Bürger die Gelegenheit Fragen zu stellen.

Zschaitz: Im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz kann am Donnerstag gereizt werden. Wie Gastwirt Adalbert Jentzsch mitteilt, findet am Donnerstag die nächste Runde im Preisskaten statt. Für zehn Euro Einsatz ist man dabei. Um 18 Uhr geht es los. Nähere Informationen zum Ablauf kann Adalbert Jentzsch bei Bedarf unter Telefon 034324/21 056 geben.

