Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Mittwoch

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Hartha: Die Bauarbeiten am Kinderhaus von Hartha beschäftigen am Donnerstagabend die Stadtratsmitglieder. In ihrer öffentlichen Sitzung, die 19 Uhr im Rathaus beginnt, sind mehrere Beschlüsse zu Auftragsvergaben in verschiedenen Gewerken zu fassen. Es geht um die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes. Insbesondere stehen die Flucht- und Rettungswege im Fokus. Dazu müssen unter anderem Abrissarbeiten beauftragt werden. Außerdem werden in einem weiteren Tagesordnungspunkt die Tischler- sowie Malerarbeiten vergeben, in einem weiteren Tagesordnungspunkt die Arbeiten für die Elektroinstallation. In weiteren Punkten geht es um verschiedene Grundstücksangelegenheiten.

Kriebstein: Ferienkinder können auf der Burg Kriebstein in die Welt der Ritter eintauchen. Die Teilnehmer erfahren mehr über das Leben der Ritter, deren Ausbildung, die Rüstung, probieren verschiedene Rüstungsteile an und erleben, wie sich zum Beispiel ein Kettenhemd anfühlt. Die ritterlichen Ferienführungen beginnen jeweils 11 Uhr und 14 Uhr.

Leisnig: Für Donnerstag, 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, laden die Mitglieder der Initiative „Frischer Wind für Leisnig“ ein in den Gewebeladen an der Kirchstraße, Ecke Altmarktgäschen, zum Verweilen und Plauschen über kommunalpolitische Angelegenheiten, die den Leisniger Bürgern am Herzen liegen. Dies ist jeweils donnerstags aller zwei Wochen zur gleichen Zeit möglich.

Leisnig: Am Sonntag wird ab 14 Uhr in Leisnig wieder Skat gespielt, aber nicht wie sonst im Vereinsheim, sondern in der Pizzeria, Kirchstrasse 25. Im Januar gab es folgende Platzierung: Platz 1 Andreas Lehmann aus Gorschmitz mit 2.633 Punkten, Platz 2 Klaus Schulze, Penig, mit 2.566 und Platz 3 Peter Falta aus Döbeln mit 2.530 Punkten.

Meinsberg: Nachdem sich am 4. Februar die Reinsdorfer zur Einwohnersammlung trafen, ist nun der nächste Ortsteil dran. In Meinsberg ist 14. Februar, 17 Uhr im Feuerwehrhaus Versammlung.

Ostrau/Kiebitz: Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs im Alter von 0 bis drei Jahren können Eltern am Mittwoch, 12. Februar, einen Blick in die Kindertagesstätten in Ostrau und Kiebitz werfen. Die Krabbelstunde findet jeweils von 15 bis 16 Uhr statt und soll dazu genutzt werden, mit den Erziehern ins Gespräch zu kommen. Außerdem kann sich der Nachwuchs so schon einmal an die Räumlichkeiten und das Umfeld gewöhnen.

Waldheim: Im Februar pausieren die „Geschichte(n) im Museumshaus“. Stattdessen begrüßen Museumsleute am 19. Februar um 15 Uhr zum Ferienprogramm. Unter dem Motto „Spiele & Spielen gestern und heute“ wird zusammen gebastelt und zusammen und probiert. Und zwar Spiele vom Mittelalter bis heute. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro, um Voranmeldung wird gebeten. Auch im Führungsprogramm gibt es ab Februar eine Neuerung: Bei einer Stadtführung im Zeichen des Bieres geht es auf den Spuren der Liegenschaften von 1771 durch Waldheim entlang der brauberechtigten und „eigenthümlichen“ Häuser.

Waldheim: Verkleidete Kinder ziehen am 25. Februar zwischen 11.15 und 12 Uhr durch die Stadt. Dann veranstaltet die Grundschule unter dem Motto „Schlafmützenball“ den Faschingstag. Neben dem Besuch der Clowns Pipo und Pipolina, die ein kleines Bühnenstück präsentieren, werden auch Informationen zu Sitten und Bräuchen vermittelt.

Waldheim: Das Ensemble Vinoresque aus Schwarzenberg lässt am 14. Februar in Waldheim die musikalische Vielfalt der „Goldenen 20er-Jahre“ aufleben. Das Konzert, zudem der Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche einlädt, beginnt um 19 Uhr im Waldheimer Ratssaal Tickets ab 15 Euro gibt es in der Stadtinformation am Niedermarkt 9.

Von DAZ