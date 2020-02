Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge – am Mittwoch mit Lohnforderungen von McDonald’s-Mitarbeitenden in Mittelsachsen, haufenweise Karneval in den Gemeinden und Steuerangelegenheiten im Leisniger Rathaus. Wir liefern den aktuellen Überblick.