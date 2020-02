Das sind die Meldungen aus dem Altkreis Döbeln am Montag

Region Döbeln

Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mittelsachsen: Das Jobcenter Mittelsachsen stellt ab 13. Februar seine Telefonie um. Die telefonische Erreichbarkeit des Jobcenters soll durch die Verknüpfung mit dem Service-Center Telefonie SGB II und die damit verbundene Erweiterung der täglichen Servicezeiten auf wöchentlich insgesamt 50 Stunden verbessert werden. Für alle Kunden wird das Jobcenter künftig von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, nur noch unter der Service-Telefonnummer 03727/99 66 900 erreichbar sein. Bei allen Anrufen ist die Kundennummer beziehungsweise die Nummer der Bedarfsgemeinschaft bereitzuhalten. Im Zuge der Umstellung ist das Jobcenter am 12. Februar telefonisch nicht zu erreichen. Über den Link www.jobcenter.digital kann ein Online-Service genutzt werden.

Mittelsachsen/ Chemnitz: Am Montag haben sich mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet, die allesamt mitteilten, kurz zuvor Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten zu haben. Die „Polizisten“ hätten unter anderem von Ermittlungserfolgen gesprochen, bei denen persönliche Daten der Angerufenen aufgetaucht seien. Zudem haben sich die Betrüger nach Wertsachen und Vermögen bei den Angerufenen erkundigt. Eine Häufung dieser betrügerischen Anrufe ist derzeit im Raum Chemnitz zu verzeichnen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es die Täter mit dieser Masche auch im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis probieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Polizei nie nach Wertsachen oder gar Vermögen der Bürger am Telefon erkundigt. Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger. Derartige Telefonate sollten umgehend beendet und die Polizei darüber verständigt werden.

Döbeln: Peter Hacks Komödie „Der Frieden“ hat am 8. Februar im Döbelner Theater Premiere. Regisseur Ralf Peter Schulze und Dramaturg Matthias Wolf wollen das Stück, das am Deutschen Theater in Berlin zum Kult wurde, und ihre Neuinszenierung vorstellen. Die Einführungssoiree ist heute um 17.30 Uhr im Theater. Mit dabei ist unter anderem Schauspieler Martin Ennulat, der den griechischen Bauern Trygaios spielt. Er reitet auf einem Mistkäfer in den Olymp, um den vom Kriegsgott gefangen gehaltenen Frieden zu befreien.

Döbeln/ Zschaitz: Die nächste Mitgliederversammlung des Rassekaninchenzuchtvereins S 837 Döbeln-Pommlitz und S 94 Döbeln findet am Freitag, 7. Februar, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz. Dabei geht es auch um die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung.

Döbeln: Robert Stemberg aus Waldheim hat das Extraturnier im Skat am vergangenen Donnerstag in Zschaitz gewonnen. Weiter im Skat geht es diesen Donnerstag, 18 Uhr, in der Neudorfer Sportlerklause bei der Clubmeisterschaft des Skat-und Schachclubs „Grand Hand“.

Ostrau: Zur ihrer Sitzung am Dienstag, 4. Februar, treffen sich die Gemeinderäte von Ostrau um 19.30 Uhr bei der Firma Pietsch Haustechnik, Mittlere Straße 12, in Ostrau. Auf der proppenvollen Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt der Gemeinde sowie Baumaßnahmen.

Rosswein: Die zweite Runde der 28. Roßweiner Skatmeisterschaft wird am Freitag, 7. Februar, in der Gaststätte „Grüne Aue“ ausgetragen. Beginn ist um 18 Uhr, gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen. Die Höhe des Startgeldes beträgt zehn Euro. Der Grand Ouvert-Jackpot ist mit 900 Euro gut gefüllt.

Waldheim/ Hartha: Zu seinem monatlichen Stammtisch lädt der SPD-Ortsverein Sachsenkreuz am Mittwoch, 5. Februar, in die Zschopaustadt Waldheim ein. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr in der Lounge des dortigen Ratskellers. Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Waldheim und Hartha sollen Gelegenheit finden, sich mit Fragen und Anregungen an die Stadträtin Antje Winkler zu wenden und zu kommunalpolitischen Themen ins Gespräch zu kommen.

